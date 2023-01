15-vuotiaan pojan mysteeri­katoaminen koulun piha­maalta on herättänyt valtavasti huomiota Kiinassa – nyt ruumis on löytynyt

15-vuotiaan Hu Xinyun yllättävä katoaminen nousi kiinalaisessa sosiaalisessa mediassa ykkösaiheeksi. Massiivisissa etsinnöissä kului 100 päivää. Sitten ruumis löytyi yhtäkkiä aivan katoamispaikan vierestä. Se on herättänyt kysymyksiä.

15-vuotiaan Hu Xinyun katoaminen yli kolme kuukautta sitten on herättänyt Kiinassa valtavasti huomiota.

Hu Xinyu katosi Kiinan eteläosassa sijaitsevassa Jiangxin maakunnassa ilta-aikaan 14. lokakuuta koulurakennusten väliseltä alueelta jälkiä jättämättä.

Hän oli vast’ikään aloittanut opiskelun stipendillä Zhiyuan High Schoolissa – yksityisessä sisäoppilaitoksessa.

Mysteeri sai uuden käänteen sunnuntaina paikallista aikaa, kun poliisi tiedotti, että nuorukainen oli löytynyt kuolleena. Vaikka kadonneen nuoren kohtalo selvisi vihdoin, myös uusia kysymyksiä nousi esiin. Asiasta kertoi muun muassa CNN.

Ruumis tunnistettiin alustavasti samanlaisista vaatteista kuin Hu Xinyunilla oli yllään katoamishetkellä. Löytöpaikan sijainti auttoi niin ikään päättelemään, että kyseessä oli juuri oppilaitoksen alueelta kadonnut nuori.

Asia vahvistettiin vielä lopullisesti dna-testeillä, poliisi kertoi lausunnossaan.

Hu Xinyulla oli katoamisen aikaan mukanaan myös digiääninauhuri, joka löytyi lopulta ruumiin lähistöltä. Poliisin mukaan se on lähetetty analysoitavaksi.

Etsinnöissä oli kuluneiden kolmen kuukauden aikana mukana poliisien lisäksi yhteensä tuhansia vapaaehtoisia. Lisäksi apuna käytettiin muun muassa etsintäkoiria, droneja ja lämpökameroita. Perusteellisista etsinnöistä huolimatta kadonnutta nuorta ei kuitenkaan löydetty pitkään aikaan.

Lopulta ruumiin löysi sivullinen henkilö vain viiden minuutin kävelyetäisyydeltä katoamisalueelta.

Löytöpaikasta tiedetään lisäksi se, että oppilaitosalueen ja löytöpaikan erottaa noin kaksi metriä korkea kampuksen muuri. Tästä yksityiskohdasta kertoi Kiinan kansallinen radio.

Hu Xinyun katoaminen on ollut Kiinan Twitterinä tunnetun Weibo-palvelun seuratuimpia aiheita. Monet katoamista käsittelevistä tunnisteista ovat keränneet jopa satoja miljoonia katselukertoja.

Monet ovat ihmetelleet, miksi ruumiin löytämisessä kesti näin pitkään, vaikka löytöpaikka sijaitsee hyvin lähellä oppilaitoksen rakennusta ja katoamispaikkaa.

Poliisi on kertonut, että viimeinen havainto kadonneesta pojasta on valvontakameran tallenteelta 14. lokakuuta. Hu kävelee videolla asuntolansa käytävällä. Ajankohta on noin varttia ennen oppilaitoksen iltaopintojen alkua.

Valvontakamerat eivät kuitenkaan kattaneet aluetta asuntolan ja opetusrakennuksen välissä. Hu katosi tuolla matkalla.

Pojan perhe sai tietää tapahtuneesta noin kuusi tuntia katoamisen jälkeen, kun koulu ilmoitti asiasta.

Hu Xinyu jätti ennen katoamistaan asuntolaan älykellonsa ja käteistä rahaa. Mukaansa hän otti ainakin edellä mainitun digiääninauhurin ja aterioiden maksamiseen käytettävän kampuskortin.

Mysteeriin on mahdollisesti luvassa lisää vastauksia, sillä ruumiinavaus on jo tehty. Tuloksia ei kuitenkaan ole vielä kerrottu. Asiasta on kertonut valtiollinen uutispalvelu The Paper.

Hun katoaminen on viime vuosien näkyvimpiä ja seuratuimpia lasten ja nuorten katoamistapauksia Kiinassa.

Poliisi julkaisi jo 7. tammikuuta yksityiskohtaisen lausunnon, kun se sai kritiikkiä tehottomuudestaan. Lausunnossa todettiin, että mikään ei viitannut rikokseen.

Poliisin mukaan Hu poistui todennäköisesti itsenäisesti.

Lausunnon mukaan etsintöjä oli tehty tammikuun 7. päivään mennessä 40 hehtaarin alueella metsissä oppilaitoksen lähistöllä. Lisäksi oli etsitty 200 kilometrin jokea, 22 kilometriä rautateitä sekä tutkittu 72 lampea ja kolme tekojärveä.

Pekingissä toimivan voittoa tavoittelemattoman Zhongmin Social Assistance -instituutin mukaan Kiinassa katosi vuonna 2020 peräti miljoona ihmistä, eli keskimäärin 2 739 ihmistä päivässä.

Myöskään lasten ja nuorten katoaminen ei ole Kiinassa harvinaista.