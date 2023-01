Zelenskyin mukaan Venäjä on aloittanut ”suuren kostonsa” – tätä se tarkoittaa

Volodymyr Zelenskyi on povannut Venäjän suurhyökkäystä jo viikkojen ajan. Nyt hän sanoo ”suuren koston” alkaneen.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kertoi tiistaina uskovansa, että Venäjä on aloittanut ”suuren kostonsa” Ukrainassa.

Zelenskyi on varoitellut länttä Venäjän suurhyökkäysaikeista tasaisesti jo ennen vuodenvaihdetta. Hänen mukaansa Venäjä haluaa kostaa sen, että Ukraina onnistui viime vuonna estämään Kiovan valtauksen ja sen, että Ukraina onnistui työntämään pois venäläisjoukot lähes koko Harkovasta ja valtaamaan takaisin Hersonin kaupungin.

– Uskon, että Venäjä haluaa todella suuren koston. Uskon, että he ovat jo aloittaneet sen, Zelenskyi sanoi uutistoimisto Reutersin mukaan.

– Joka päivä he joko tuovat omia joukkojaan tai näemme kasvua wagnerilaisten määrässä, Zelenskyi sanoi vieraillessaan Odessassa.

Myös amerikkalaisen ajatushautomon Institute for the Study of War (ISW) mukaan Venäjä valmistelee suurempaa hyökkäystä Donbassin alueella, joka käsittää Donetskin ja Luhanskin alueet. ISW:n mukaan länsimaalaiset, ukrainalaiset ja venäläislähteet viittaavat yhä siihen, että Venäjä valmistautuisi välittömään hyökkäykseen.

Sen arvion mukaan hyökkäys tapahtuisi todennäköisesti Luhanskin alueella. Toiseksi mahdolliseksi hyökkäyssuunaksi on arvioitu Vuhledaria Länsi-Donetskissa.

UKRAINAN sodan tilannekarttaa ylläpitävä John Helin näkee, että ainakin vielä Venäjän suurhyökkäys pysyttelee lähtökuopissaan. Suurhyökkäys edellyttäisi joukkojen keskittämistä ja valmistautumista.

– Ei ole merkkejä siitä, että Venäjä olisi suurissa määrin siirtänyt rintamalle tuoretta väkeä.

Helin muistuttaa, että Venäjän viime vuonna järjestämästä liikekannallepanosta on yhä käyttämättä 100 000–150 000 sotilasta.

– Ne tullaan käyttämään varmasti jonkinlaiseen laajempaan hyökkäykseen. On vielä hämärän peitossa, missä ja milloin se tapahtuu.

Aiemmin on arvioitu, että mahdollinen hyökkäys ajoittuisi helmi- tai maaliskuulle.

Tiistaina Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg puolestaan arvioi Etelä-Korean vierailullaan, että Venäjä on aikeissa mobilisoida armeijaansa vielä 200 000 sotilasta – tai peräti enemmän.

Hän arvioi lisäksi, että Venäjä aikoo tukeutua aseiden hankinnassa sellaisiin autoritäärisiin valtioihin kuten Pohjois-Korea ja Iran. Stoltenbergin mukaan Putinin tavoitteena on edelleen koko Ukrainan miehittäminen, eikä Venäjä vaikuta valmiilta rauhaan.

Viimeisimpien tietojen mukaan Ukrainan armeijan tilanne on erityisen vaikea Bahmutin alueella Donetskissa. ISW:n tuoreen arvion mukaan venäläiset ovat saavuttaneet siellä marginaalisia voittoja lähellä.

– Tämä on kuitenkin ollut pidemmän ajan prosessi, eikä toistaiseksi siellä ole lyhyessä ajassa mitään massiivista tapahtunut. Venäjä näyttää pyrkivän katkaisemaan Bahmutin kaupungin viimeiset huoltoreitit.

Britannian puolustusministeriön tiistaisessa tiedusteluraportissa todetaan, että Venäjä yrittää edetä Donetskin alueella ja lyödä kiilan Ukrainan joukkojen väliin lähellä Bahmutin kaupunkia Itä-Ukrainassa.

Venäjän joukot ovat kolmen päivän ajan tehneet tiedusteluiskuja lähellä Pavlivkan ja Vuhledarin kaupunkeja, mutta ovat Britannian puolustusministeriön mukaan nyt keskittämässä voimiaan suurempaan hyökkäykseen.

Britannian puolustusministeriön mukaan joukkoja ei kuitenkaan ole riittävästi kunnolliseen läpimurtoon. Venäjä yritti edellisen kerran turhaan vallata Pavlivkan ja Vuhledarin marraskuussa.