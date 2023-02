Tässä on Gautam Adani – yksi maailman rikkaimmista ihmisistä on menettänyt poskettomia summia omaisuudestaan

Intialaismiljardööri Gautam Adanin omaisuudesta on sulanut muutamassa päivässä kymmeniä miljardeja dollareita.

Intialaisen Gautam Adanin omaisuus on huvennut nopealla tahdilla. Miljardöörin liiketoimien arvostelu on lisääntynyt.

Intialainen hiilibisneksistään tunnettu miljardööri Gautam Adani on joutunut viime päivinä seuraamaan massiivisen omaisuutensa nopeaa sulamista. Adanin omaisuudesta on kadonnut kolmessa kaupankäynti­päivässä peräti noin 34 miljardia dollaria. Kyllä, luit oikein: miljardeja.

Gautam Adani on kansainvälisen monialayhtiön Adani Groupin perustaja. Kun kyseisen konglomeraatin ja Adanin kaikkien omistusten arvostus oli huipussaan tammikuussa 2022, intialaispohatta ponnahti Bloombergin listalla peräti maailman toiseksi rikkaimmaksi ihmiseksi.

Tuoreimmalla listalla Adani on kuitenkin pudonnut jo kärkikymmenikön ulkopuolelle sijalle 11. Adanin nykyiseksi omaisuudeksi arvioidaan noin 84,4 miljardia dollaria.

Tilanteen tekee erityisen vaikeaksi se, että Adanin niskaan puuskuttaa 12. sijalla maanmies Mukesh Ambani, öljy- ja kaasuyhtiö Reliance Industriesin pääomistaja. Ambanin omaisuuden arvoksi Bloomberg arvioi noin 82,2 miljardia dollaria.

Kilpajuoksu Intian ja samalla Aasian rikkaimman ihmisen tittelistä on – ainakin miljardöörien mittakaavassa – tiukka.

Maailmanlaajuisen listan kärkikolmikko on tällä hetkellä seuraava: Bernard Arnault, Elon Musk ja Jeff Bezos.

Maailman rikkain mies on LVMH:n toimitusjohtaja, ranskalainen liikemies Bernard Arnault.

The Washington Post kertoo Global Energy Monitoriin tukeutuen, että Gautam Adani on suurin yksityinen hiilivoimaloiden ja -kaivosten rakennuttaja maailmassa. Adani Group toimii monella eri alalla ja omistaa esimerkiksi useita lentokenttiä ja satamia. Vaikka suurin osa konsernin liiketoiminnasta liittyy edelleen hiileen, Adani Group on laajentunut nopeasti esimerkiksi media- ja puolustusaloilla.

Adani Groupin osakkeet lähtivät luisuun sen jälkeen, kun Hindenburg Research -sijoitustutkimusyritys julkaisi raportin, joka koskee Gautam Adanin liiketoimia.

Hindenburg Research on erikoistunut lyhyeksi myyntiin. Raportissa se syyttää Adani Group -konsernia häpeämättömästä osakemarkkinoiden manipuloinnista ja kirjanpitopetoksesta vuosikymmenten ajalta.

Raportin julkaisun jälkeen Adani Group on menettänyt yli 70 miljardia dollaria pörssiarvostaan, ja myös konsernin nettovarallisuus on romahtanut.

Adani Group on syyttänyt sijoitusyritystä laskelmoidusta hyökkäyksestä Intiaa vastaan, kertoo puolestaan CNN.