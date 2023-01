Nyt varoittaa Naton Stoltenberg: Venäjä mobilisoimassa Ukrainaan yli 200 000 uutta sotilasta

”Näemme heidän valmistautuvan yhä suurempaan sodankäyntiin”, Stoltenberg totesi Soulissa tiistaina Suomen aikaa.

Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg arvioi tiistaina Etelä-Korean pääkaupungissa Soulissa, että Venäjä on aikeissa mobilisoida Ukrainaan peräti 200 000 uutta sotilasta. Presidentti Vladimir Putin ei hänen nähdäkseen vaikuta valmistautuvan rauhaan vaan sen vastakohtaan.

– Näemme heidän valmistautuvan yhä suurempaan sodankäyntiin; että he mobilisoivat yhä enemmän sotilaita, yli 200 000 miestä ja potentiaalisesti vieläkin enemmän, Stoltenberg totesi aikakauslehti Newsweekin mukaan.

Stoltenbergin mukaan Putinin tavoitteena on edelleen koko Ukrainan miehittäminen. Hän arvioi sodan päättyvän aikanaan neuvottelupöydässä, mutta ei uskonut Putinin sitoutuvan neuvotteluihin vilpittömästi niin kauan kuin Venäjän joukot pärjäävät rintamalla.

Asiantuntijat uskovat Venäjän aloittavan suurhyökkäyksensä keväällä Donbasin alueella Luhanskissa ja Donetskissa. Joidenkin arvioiden mukaan hyökkäys alkaisi jo helmikuussa. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on viitannut hyökkäykseen Venäjän ”suurena kostona”.

– Joka päivä he joko tuovat omia tavallisia joukkojaan tai näemme kasvua wagnerilaisten määrässä, Zelenskyi sanoi vieraillessaan Odessassa.

Sanomalehti Wall Street Journal uutisoi aiemmin viikolla muuttuneesta asenneilmastosta Yhdysvaltain ja Euroopan pääkaupungeissa. Lehden mukaan sotaekspertit ja poliitikot ovat alkaneet kallistua näkemykseen, että aika palvelee Ukrainassa Venäjän etuja.

Tämän vuoksi kriittisimmät ovat vaatineet saksalaisten Leopard- ja yhdysvaltalaisten Abrams-taistelupanssarivaunujen toimittamista Ukrainaan ripeällä aikataululla. Yksi heistä on ollut Liettuan ulkoministeri Gabrielius Landsbergis

– Laskelmamme perustuivat siihen tosiasiaan, että Venäjä on yhä valtava maa ja sillä on paljon suuremmat resurssit sekä sotilaallisella tasolla että kyvyillään tuottaa aseita, jotka eivät edellytä läntisiä komponentteja. Mitä enemmän aikaa heille annamme, sitä enemmän ihmisiä he voivat viskata Ukrainaan sotimaan, hän totesi WSJ:lle.

Kuluneina kuukausina Venäjä on rakentanut runsaasti puolustuslinjoja Ukrainan etulinjaan. Daily Beastin haltuunsa saamat satelliittikuvat osoittavat, että muutos vain parin kuukauden aikana on ollut merkittävä.

Linnoitusten ja juoksuhautojen verkosto ulottuu nyt käytännössä koko itärantaman matkan. Luhanskin ja Donetskin alueilta Zaporizzjan seudulle ja aina etelään Hersonin liepeille saakka.

Lue lisää: Venäjän huhutaan valmistautuvan suur­hyökkäykseen – asiantuntijalta valoisa ennustus sodan kulusta

Lue lisää: Satelliittikuvat paljastavat Putinin uudet suunnitelmat – ”Ei missään koko sodan aikana”

Lue lisää: Putinin suosikki­propagandisti raivosi televisiossa: ”Berliinin, Pariisin, Lontoon ja Washingtonin pitäisi olla tulessa!”

Lue lisää: Zelenskyi: Venäjä on jo aloittanut ”suuren kostonsa”