NYT: Tutkinta pornotähdelle maksetuista vaitiolorahoista nytkähti eteenpäin – Trumpia saattaa odottaa rikossyyte

Yhdysvalloissa Manhattanin piirisyyttäjän virasto aloitti maanantaina todisteiden esittämisen suurelle valamiehistölle ex-presidentti Donald Trumpin roolista vaitiolorahan maksamisessa pornotähti Stormy Danielsille vuoden 2016 presidentinvaalikampanjan aikana. Asiasta kertoivat New York Timesille asiasta perillä olevat lähteet.

Yhdysvaltain oikeusjärjestelmässä suuren valamiehistön tehtävänä on suorittaa syyteharkintaa todisteiden pohjalta sekä päättää mahdollisen virallisen syytteen nostamisesta.

New York Timesin lähteiden mukaan suuren valamiehistön jäsenet valittiin hiljattain ja todistajien kuuleminen on alkamassa. Tätä pidetään merkkinä siitä, että piirisyyttäjä Alvin L. Bragg tekee pian päätöksensä Trumpia vastaan mahdollisesti nostettavista rikossyytteistä.

Trump on toistuvasti kiistänyt syyllistyneensä laittomuuksiin asiassa sekä julistanut tutkinnan poliittisten vastustajien masinoimaksi ”noitavainoksi”.

Stormy Daniels vieraili Helsingissä Sexhibition-messuilla vuonna 2006. Hän on väittänyt olleensa samana vuonna lyhyessä seksisuhteessa Yhdysvaltain presidentiksi 10 vuotta myöhemmin nousseeseen Donald Trumpiin.

Kyseessä on pitkäaikaisin Trumpiin kohdistuvista useista rikostutkinnoista, ja New York Timesin mukaan sen uskottiin jo päätyneen umpikujaan. Braggin päätöksen suuren valamiehistön kokoamisesta katsotaan kuitenkin viittaavan siihen, että tutkinnassa on tapahtunut ”dramaattinen eskalaatio”.

Pornotähti Stormy Daniels, oikealta nimeltään Stephanie Clifford, nousi otsikoihin tammikuussa 2018. Tuolloin Wall Street Journal uutisoi Trumpin asianajajan Michael Cohenin järjestelleen Danielsille 130 000 dollarin maksun vastineena siitä, että tämä pitäisi suunsa kiinni väitetystä suhteestaan Trumpiin.

Daniels on väittänyt harrastaneensa Trumpin kanssa seksiä nevadalaisessa hotellihuoneessa 2006. Trump on kiistänyt kohtaamisen. Cohen kiisti aluksi osallisuutensa vaikenemisrahojen maksamiseen pornotähdelle, mutta myöhemmin hän myönsi oikeudessa järjestelleensä asian.

Cohenin oikeudenkäyntiasiakirjoista käy selville, että Trump Organization naamioi tämän vaitiolorahan lakikustannuksiksi. Tulevassa mahdollisessa syytteessä kyse on siitä, rikkoiko tämä New Yorkin osavaltion lakia asiakirjojen väärennöksestä liiketoiminnassa sekä osavaltion vaalilakia.

DAnielsin lisäksi Cohen kertoi maksaneensa vastaavista syistä vaitiolorahoja myös entiselle Playboy-mallille Karen McDougalille, jotta tämä olisi hiljaa suhteestaan Trumpiin. Apuna sopimuksissa oli National Enquirer -tabloidilehti, jonka entinen kustantaja David Pecker kuuluu Trumpin ystäviin.

Maanantaina yksi New York Timesin lähteistä kertoi nähneensä Peckerin saapuvan suuren valamiehistön eteen todistajan ominaisuudessa. Todistajien joukossa kerrottiin olevan myös muun muassa Trumpin yhtiöiden sekä vuoden 2016 presidentinvaalikampanjan työntekijöitä.

Jos Trumpia vastaan nostetaan syytteet ja hänet tuomitaan, häntä saattaa odottaa maksimissaan neljän vuoden vankeustuomio, joka voidaan myös määrätä suoritettavaksi ehdollisena.

New York Timesin mukaan tuomio ei olisi kuitenkaan millään muotoa varma, sillä syyttäjä ei välttämättä onnistu osoittamaan, että Trump ja hänen yhtiönsä olisivat väärentäneet dokumentteja salatakseen Danielsille tehdyn maksun äänestäjiltä ennen vaaleja.