4-vuotias Teddy on Mensan nuorin jäsen – oppi 2-vuotiaana lukemaan, laskee seitsemällä kielellä sataan

Poika ei vielä tiedä olevansa poikkeuksellisen älykäs, vanhemmat kertovat.

Neljävuotias brittipoika Teddy Hobbs on Mensan nuorin jäsen. Mensa on järjestö, joka tähtää älykkyyden tunnistamiseen ja kehittämiseen ja älykkyystutkimuksen tukemiseen. Järjestön jäseneksi pääsevät vain ne, joilla on poikkeuksellisen korkea älykkyysosamäärä.

Nuori Hobbs pääsi järjestön jäseneksi ollessaan kolmevuotias.

Kahden vuoden ja neljän kuukauden ikäisenä hän oli jo opetellut lukemaan, The Times kertoo. Kolmi­vuotiaaksi mennessä hän opettanut itsensä laskemaan sataan seitsemällä kielellä, mukaan lukien mandariini­kiinaksi, kymriksi, ranskaksi ja saksaksi. Kolmen vuoden ja kahdeksan kuukauden ikäisenä Teddy tunnisti kirjaimia ja sanoja kuin kahdeksan vuoden ja kymmenen kuukauden ikäinen.

Hobbsin vanhemmat halusivat tutkia poikansa älykkyyttä, jotta saisivat hänelle parempaa tukea.

– Me halusimme jonkinlaisen arvion, jotta tietäisimme, millä tasolla hän aloittaisi koulun Hobbsin Beth-äiti kertoi.

– Teddy on ensimmäinen lapsemme ja saimme hänet koeputkihedelmöityksellä, joten meillä ei ole mitään, mihin verrata.

Mensa ei arvioi alle 10-vuotiaita lapsia, mutta oppimispsykologin tekemä älykkyystesti paljasti, että Teddyn älykkyysosamäärä oli poikkeuksellisen korkea. Mensa tukee vanhempia, jotka haluavat viedä lapsensa oppimispsykologin testattavaksi.

Beth Hobbs kertoi BBC:n radio-ohjelmassa, että pieni poika ei tiedä älykkyydestään.

– Ja me pidämme sen niin niin pitkään kuin mahdollista. Hän alkaa nyt ymmärtää, että hänen ystävänsä eivät osaa lukea ja hän on hieman, että ”miksi?” Mutta meille on tärkeää pitää hänen jalkansa maassa. Jos hän osaa tehdä nämä asiat, hyvä niin. Mutta hän näkee sen vain sellaisena, että ”okei, no, minä osaan lukea, mutta ystäväni osaa juosta nopeammin kuin minä. Meillä kaikilla on yksilöllisiä taitoja,” äiti sanoi The Guardianin mukaan.