Aiemmin muun muassa Ruotsi, Tanska ja Suomi olivat varoittaneet kansalaisiaan mielenosoituksista Turkissa.

Koraanin polttaminen on kiristänyt Turkin ja Ruotsin ja Tanskan välit äärimmilleen. Äärioikeistopoliitikko Rasmus Paludan poltti ensin Koraanin Ruotsissa ja viime perjantaina myös Tanskassa.

Turkki on varoittanut kansalaisiaan eurooppalaisista maista lisääntyneiden ”islamin vastaisten, muukalaisvastaisten ja rasististen tekojen” takia. Lisäksi Turkki väittää, että joissain eurooppalaisissa maissa on ollut enenevissä määrin ”propagandistisia mielenosoituksia”, joiden takana olevilla ryhmillä on yhteyksiä terrorijärjestöihin.

Päivitetty matkustustiedote julkaistiin Turkin ulkoministeriön sivuilla lauantaina.

Ruotsi ja Tanska olivat aiemmin varoittaneet kansalaisiaan mielenosoituksista Turkissa. Myös suomalaisille, jotka ovat tehneet matkustusilmoituksen Turkkiin, lähetettiin lauantai-iltapäivänä tekstiviesti, jossa kehotettiin välttämään mielenosoituksia ja väentungosta, Suomen ulkoministeriöstä kerrottiin. Suomi ei ole kuitenkaan muuttanut matkustustiedotettaan.

Poliisi vartioi, kun Rasmus Paludan poltti mielenilmauksessa Koraanin Kööpenhaminassa.

Lue lisää: Ruotsin Turkin-suurlähetystö varoittaa uusista mielen­osoituksista

Lue lisää: Ulkoministeriö antoi kehotuksen Turkkiin matkanneille suomalaisille

Turkin matkustustiedotteessa turkkilaisia kehotetaan olemaan varovaisia, pysymään poissa mielenosoituksista ja käyttäytymään rauhallisesti, jos he joutuvat mahdollisen muukalaisvastaisten ja rasistisen käytöksen tai hyökkäyksen kohteeksi ja pyytämään apua paikallisviranomaisilta ja seuraamaan tarkkaa paikallista mediaa.

Matkustustiedotteessa ei ole nimetty mitään maata. Turkissa on kuitenkin viime aikoina kritisoitu ankarasti Ruotsia siitä, että Tukholman Turkin-suurlähetystön edustalla sallittiin mielenilmaus, jossa poltettiin Koraani.

Turkissa poltettiin Ruotsin lippu vastineeksi Koraanin polttamisesta.

Sama henkilö, tanskalais-ruotsalainen äärioikeistopoliitikko Rasmus Paludan, poltti viime perjantaina Koraanin Kööpenhaminassa moskeijan lähistöllä. Tanskan Turkin-suurlähettiläs kutsuttiin tämän jälkeen puhuteltavaksi Turkin ulkoministeriöön.

Paitsi Turkissa myös monessa muussa maassa Koraanien polttaminen on herättänyt raivoa. Mielenosoituksia on ollut esimerkiksi Britanniassa, Pakistanissa, Syyriassa, Iranissa ja Afganistanissa.