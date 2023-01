Venäläinen Sergei Mardan on aiemminkin laukonut kovia mielipiteitä. Hän on muun muassa sanonut toivovansa, että Kiovasta tulisi asuinkelvoton.

Venäläistoimittaja Sergei Mardan, joka on tunnettu kovasanaisesta propagandasta, ihmettelee ohjelmassaan, miksi Venäjä ei ammu ohjuksia Ukrainan presidentinlinnaan. Mardan puhui samassa yhteydessä myös tasavallan presidentin Sauli Niinistön viimeviikkoisesta vierailusta Kiovaan.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö oli Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin vieraana Kiovassa 24. tammikuuta.

Videoklipin Mardanin ohjelmasta on jakanut Ukrainan sisäministeriön neuvonantaja Anton Herashtshenko, joka on aiemminkin jakanut otteita venäläispropagandasta.

– Zelenskyi otti vastaan Suomen presidentin Kiovan kenraalikuvernöörin palatsin portailla, Mardan sanoi Herashtshenkon käännöksen mukaan.

– En ymmärrä, miksi näin tapahtuu. En oikein ymmärrä, miksi tällä hetkellä tai millään muullakaan hetkellä useat Iskanderit eivät iske tähän palatsiin.

– He eivät voi ampua niitä alas ja he ovat tunnustaneet sen. Mitä, olette pahoillanne palatsin takia? Minä en säästäisi sitä. Me rakennamme sen uudelleen myöhemmin, Mardan sanoi.

Mardan on aiemminkin laukonut kovia mielipiteitä esimerkiksi Ukrainasta. Uudenvuodenaattona Venäjän mediaa tarkkaileva Russian Media Monitor jakoi otteen Mardanin ohjelmasta, jossa hän muun muassa sanoi haluavansa ukrainalaisten viettävän uudenvuodenaaton täydessä pimeydessä ja toivovansa, että Kiovasta tulisi asuinkelvoton kaupunki.

Venäjältä paenneiden toimittajien perustama Novaja Gazeta Europe puolestaan uutisoi viime vuonna, kuinka Sergei Mardan oli ehdottanut ”pientä gulagia” perustettavaksi Venäjän miehittämille alueille Ukrainan Zaporizzjassa niille opettajille, jotka kieltäytyivät tekemästä yhteistyötä Venäjän ”viranomaisten” kanssa. Mardan kaipasi ”vanhaa kunnon gulagia” niille opettajille, ”joilla on vielä opittavanaan meidän kauniin maamme rakastaminen”.

Gulag oli Neuvostoliiton turvallisuuspoliisin alainen osa, joka hallinnoi maan tuhansia työleirejä, gulageja. Gulageille päätyi miljoonia poliittisia vankeja, joista suuri osa ammuttiin, osa menehtyi leirien karmivissa olosuhteissa.

Myöhemmin Mardan väitti, että hänen sanansa oli irrotettu kontekstistaan.