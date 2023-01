Vladimir Solovjovin purkaus lähenteli jo itkupotkuraivarimaisia piirteitä.

Venäjän presidentin Vladimir Putinin suosikkipropagandisti, toimittaja Vladimir Solovjov, 59, esiintyi hyvin kiihkomielisesti omassa puheohjelmassaan Polnyi Kontaktissa.

Välillä Solovjov selvästi kiihtyi, ääni kohosi ja kädet viuhtoivat kuin tuulimyllyn lavat.

Kiihkeässä puheenvuorossaan Solovjov vaati Venäjältä kovempia toimia. Ei pelkästään Ukrainassa vaan koko länttä vastaan.

– Berliinin, Pariisin, Madridin, Lontoon ja Washingtonin pitäisi olla tulessa! Natsimaiden pääkaupunkien, jotka päättivät lähteä Venäjää vastaan sotaan. Nato-maiden kansalaiset eivät saa tuntea turvaa, kun venäläinen kärsii, Solovjov mouhusi The Daily Beastin mukaan.

Solovjov oli pukeutunut patrioottisesti kokovihreään, sotilaspukua muistuttavaan paitaan, ja vasemmassa hihassa Solovjovilla oli sodan tunnukseksi muodostunut Z-kirjain.

Itkupotkuraivarimaisessa puheessaan Solovjov sanoi, että kolmas maailmansota on jo käynnissä ja että koko länsi on palannut ”natsijuurilleen”.

Vladimir Solovjov ei ollut kovin tyytyväinen nykytilanteeseen.

Solovjov myös sanoi, että yhdysvaltalaisten – joita hän kutsui juonitteleviksi valehtelijoiksi – ylimielisyys Venäjää kohtaan on Venäjän oma vika.

– Me emme luo mitään uhkaa USA:ta kohtaan. Emme iske New Yorkiin, moukaroi Washingtonia, uhkaa Miamia, emme tee mitään vaarantaaksemme heidän elämäänsä. He puolestaan räjäyttävät kaasuputkemme ja lähettävät Ukrainaan raskaita panssarivaunuja, me vain käännämme toisenkin poskemme, Solovjov vaahtosi.

Solovjov myös arvosteli kovin sanoin Venäjän asevoimia lepsuudesta.

– Miksei Kiovaa pyyhitty pois maan päältä sen jälkeen, kun Ukrainan natsikansa teki iskun lentotukikohtaamme? Miksi Odessa, Harkova ja Dnipro ovat vielä olemassa?

Hän ihmetteli myös, miksi Kiovan piiritys lopetettiin ja miksi itäinen rintama vetäytyi.

Hän meni maanisessa puheessaan niinkin pitkälle, että väitti lännen ennen pitkää iskevän venäläisiä kaupunkeja vastaan.

Vladimir Solovjov ihmetteli, miksi Venäjän joukot vetäytyivät Harkovasta. Nyt asuintaloja korjataan jo täyttä päätä pommitusten jäljiltä.

– Venäläiset sotilaat tuhoutuvat, kansalaiset kuolevat! Miten suunnittelevamme vastaavamme? Ulisemalla, että ydinsodan välttäminen on tärkein asia? Miksi ihmeessä meillä sitten on taktisia ja strategisia ydinaseita? Jos niitä pelätään käyttää? Solovjov päästeli.

– Taktisten ydinaseiden käyttö on väistämätöntä. Kysymys on vain siitä, kumpi käyttää niitä ensin: me vai he.

Solovjov suomi myös armeijan yleistä strategiaa taktisista virheistä, kyvyttömyydestä ja huonosta johtamisesta.