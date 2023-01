Israelissa turvallisuuskabinetti päätti helpottaa aseenkantolupien hankkimista. "Kun siviileillä on aseita, he voivat puolustaa itseään."

Yhdysvaltojen ulkoministeri Anthony Blinken matkustaa maanantain ja tiistain aikana Jerusalemiin ja Ramallahiin. Hänen on määrä tavata niin Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu kuin palestiinalaisalueiden presidentti Mahmud Abbas.

Matka on osa Blinkenin Lähi-idän kiertuetta, joka alkaa sunnuntaina vierailulla Egyptiin.

Blinkenin on jo pitkään ollut määrä tavata Israelin uuden oikeistohallituksen edustajia. Israelin ja palestiinalaisten väliset tuoreet väkivaltaisuudet kuitenkin todennäköisesti hallitsevat matkan keskustelunaiheita.

Perjantaina palestiinalainen asemies surmasi seitsemän ihmistä lähellä synagogaa Israelin miehittämässä Itä-Jerusalemissa, israelilaisviranomaiset kertoivat. Lauantaina kaksi ihmistä haavoittui Jerusalemin vanhankaupungin lähellä tapahtuneessa ampumisessa,

Torstaina Israelin armeija teki ratsian Jeninissä Länsirannalla sijaitsevaan pakolaisleiriin. Iskussa kuoli yhdeksän ihmistä, ja sitä on kuvattu tuhoisammaksi ratsiaksi vuosiin.

Sunnuntaina Israelin turvallisuusviranomaiset puolestaan ampuivat 18-vuotiaan palestiinalaismiehen lähellä miehitettyä Länsirantaa.

Uutistoimisto AFP:n mukaan Länsirannalla on surmattu kuukauden aikana yli 30 palestiinalaista. Surmattujen joukossa on siviilejä.

"Matka itsessään on jo viesti"

Blinkenin kerrotaan aikovan yrittää lieventää jännitteitä, mutta mitään suuria diplomaattisia läpimurtoja ei odoteta. Yhdysvallat on Israelin liittolainen ja tukija, joten Blinkenin odotetaan jatkavan Yhdysvaltain perinteistä ulkopoliittista linjaa.

– Matka itsessään on jo viesti. Blinken pyytää (palestiinalaisten johtajaa) Abbasia tekemään enemmän, mutta on epäselvää, mitä he (palestiinalaiset) voivat tehdä, sanoi uutistoimisto AFP:lle Washington Institute -ajatushautomon asiantuntija Ghaith al-Omari, joka on myös palestiinalaishallinnon entinen virkamies.

Israel aikoo rajoittaa "terroristiperheiden" oikeuksia

Israelin turvallisuuskabinetti ilmoitti myöhään lauantaina uusista toimenpiteistä, joilla se aikoo vähentää "terrorismia tukevien terroristien perheiden" oikeuksia. Turvallisuuskabinetti sanoi lausunnossaan vievänsä heiltä oikeuden sosiaaliturvaan.

Kabinetti ilmoitti lisäksi, että ministerineuvosto keskustelee sunnuntaina lakiehdotuksesta, joilla "terroristiperheiltä" vietäisiin Israelin henkilökortit. Tämä koskisi todennäköisesti palestiinalaisia, joilla on Israelin kansalaisuus sekä palestiinalaisia, jotka asuvat Israelin miehittämässä Itä-Jerusalemissa.

Turvallisuuskabinetti päätti myös helpottaa aseenkantolupien hankkimista.

– Kun siviileillä on aseita, he voivat puolustaa itseään, sanoi Israelin äärioikeistolainen kansallisen turvallisuuden ministeri Itamar Ben-Gvir.

Toimenpiteet ovat linjassa Netanjahun äärioikeistolaisten liittolaisten aiempien ehdotusten kanssa. Pääministeri pääsi joulukuussa valtaan koalitiolla, jossa ovat mukana sekä Israelin äärioikeistolaiset että ääriuskonnolliset puolueet. Sitä on pidetty Israelin historian oikeistolaisimpana.