Donald Trump uhosi lopettavansa Ukrainan sodan vuorokaudessa

Trump syytti presidentti Joe Bidenia siitä, että tämä on ajanut maailman ”kolmannen maailmansodan kynnykselle”.

YHDYSVALTAIN entinen presidentti Donald Trump avasi lauantaina vaalikampanjansa aikomuksenaan päästä takaisin Valkoiseen taloon. Esiintyessään Trump vakuutti, että hän kykenisi ratkaisemaan Ukrainan sotakonfliktin.

Trump kertoi muutaman sadan hengen yleisölle Etelä-Carolinan Columbiassa, että Ukrainaan solmittaisiin rauha 24 tunnissa, jos hän olisi presidentti.

Esiintymisestä uutisoi muun muassa NBC.

– He sanoivat: ”Ehkä hän ei järjestä mielenosoituksia. Ehkä hän ei kampanjoi. Ehkä hänen otteensa on lipsunut.” Ei ole. Olen nyt vihaisempi ja määrätietoisempi kuin koskaan, Trump vakuutti yleisölle.

– Persoonani piti meidät sodasta loitolla. Sanoin aiemmin, että [Venäjän hyökkäys Ukrainaan] ei koskaan tapahtuisi tai Putin ryhtyisi siihen. Nytkin voisin ratkaista tämän 24 tunnissa. On kauheaa, mitä siellä on tapahtunut. Ne kaupungit on nyt tuhottu.

Helmikuussa Trump väitti, että Venäjän presidentti Vladimir Putinin päätös hyökätä Ukrainaan oli seurausta siitä, että Yhdysvalloilla on heikko presidentti eli Joe Biden. Hän näki Yhdysvaltojen arvovallan karisseen Afganistanista vetäytymisen takia.

Trump sanoi tuolloin, että yksikään presidentti ei ole ollut yhtä kova Venäjää kohtaan kuin hän. Samalla hän kuitenkin totesi tulleensa hyvin toimeen Putinin kanssa. Trumpin ja Putinin tapaamista isännöitiin Helsingissä heinäkuussa 2018. Huippukokousta isännöi presidentti Sauli Niinistö.

Lauantaina Etelä-Carolinassa Trump kutsuikin Yhdysvaltojen vetäytymistä Afganistanista maan historian ”surkeimmaksi päiväksi”. Hän syytti presidentti Bidenia siitä, että tämä on ”heikkouttaan ja kykenemättömyyttään” saattanut maailman ”kolmannen maailmansodan kynnykselle”.

Lisäksi hän syytti presidentti Bidenia muun muassa Meksikon rajan laittomista rajanylityksistä ja huumekuolemista.

– Vaalit 2024 ovat viimeinen mahdollisuutemme pelastaa maamme, ja tarvitsemme uuden johtajan, joka on valmis tekemään sen ensimmäisestä päivästä lähtien, Trump sanoi.

The New York Timesin mukaan Trump esitteli ehdokkuutensa tapana suojata Yhdysvaltoja sitä uhkaavalta kommunismilta ja marxismilta. Hän myös vannoi pitävänsä transsukupuoliset urheilijat ulkona naisten sarjoista.

Etelä-Carolinassa hän painotti maan tarvitsevan taistelijaa, joka panee vastaan muun muassa vasemmistolle, medialle, globalisteille ja Kiinalle. Lisäksi Trump kiisti sähköautojen ympäristöystävällisyyden ja julisti, että tuulivoimalat uhkaavat maan preerioita, valtameriä ja lintuja.

– Ja sitä me teemme, puolustamme Amerikkaa, Trump lupasi.

Trump väitti myös virheellisesti, että hänen hallintonsa aikana valtionvelka oli häviämässä. The New York Timesin mukaan valtionvelka kasvoi Trumpin kaudella 7,8 biljoonalla dollarilla eli noin 7,17 biljoonalla eurolla. Trump lupasi, että hänen taloussuunnitelmansa nojaisi pääasiassa veronkevennyksiin.

Trump yrittää nousta ensimmäiseksi Yhdysvaltain presidentiksi sitten Grover Clevelandin, jota ei ole valittu virkaan yhtäjaksoisesti.

76-vuotias Trump pyrkii presidentiksi nyt kolmatta kertaa, hävittyään edelliset vaalit Bidenille. Ennen tätä hänen tulisi voittaa republikaanipuolueen sisäinen kilpailu ehdokkuudesta.

Republikaanien sisäisessä vaalissa Trumpin suurimmaksi haastajaksi arvioidaan nousevan Floridan kuvernööri Ron DeSantis.

Republikaanien esivaalit alkavat helmikuussa 2024. Itse presidentinvaalit käydään 5. marraskuuta 2024.

Entisen presidentin mainetta hiertävät rikossyytteet, jotka oletettavasti nostetaan Trumpia vastaan liittyen 6. tammikuuta 2021 tapahtumiin, jolloin hänen kannattajansa mellakoivat ja hyökkäsivät kongressitaloon. Samalla useampi Trumpiin kohdistettu tutkinta on vielä kesken.

Trump kommentoi asiaa aiemmin lauantaina New Hampshiren republikaanien vuosikokouksessa.

– Nämä radikaalivasemmistolaiset syyttäjät ovat täysin hirveitä, hirveitä ihmisiä, Trump sanoi.