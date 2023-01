Epäillyt rikokset ovat tapahtuneet elokuussa 2021 ja tämän vuoden tammikuussa.

Britannian asevoimissa palvelevaa henkilöä vastaan nostettiin perjantaina syyte terroririkoksesta, poliisi kertoi lausunnossa.

Epäillyn syytetään yrittäneen hankkia tietoa, josta olisi todennäköisesti hyötyä terroriteon suunnittelussa tai toteuttamisessa. Epäillyt rikokset ovat The Guardianin mukaan tapahtuneet Staffordshiressa elokuussa 2021 ja tämän vuoden tammikuussa.

Miestä syytetään lisäksi esineen asettelusta tavalla, jonka tarkoituksena oli saada toinen henkilö uskomaan esineen todennäköisesti räjähtävän, poliisi sanoi.

The Guardianin mukaan epäilty on 21-vuotias. Mies on kiinniotettuna ja joutuu oikeuden eteen lauantaina.