Raju video: Tältä näytti Nancy Pelosin Paul-puolisoon kohdistunut hyökkäys

Yhdysvaltojen edustajainhuoneen silloisen puhemiehen Nancy Pelosin aviomiehen kimppuun hyökättiin pariskunnan kodissa San Franciscossa lokakuussa.

Yhdysvalloissa on julkaistu poliisin kehokameran taltioima video Paul Pelosiin, 82, kohdistuneesta hyökkäyksestä, The Guardian uutisoi. Pelosi on demokraattien kongressiedustajan ja edustajainhuoneen silloisen puhemiehen Nancy Pelosin puoliso.

Nancy Pelosi ei ollut kotona, kun Pelosien San Franciscossa sijaitsevaan kotiin murtauduttiin. Viranomaiset ovat julkaisseet myös videon murtohetkestä.

Poliisin kuvaamalla videolla näkyy, kuinka poliisit koputtavat kovaa oveen. Paul Pelosi avaa oven ja hänen vieressään on tunkeutuja. Molemmat pitävät kiinni tunkeutujan vasarasta.

– Mitä täällä tapahtuu, poliisi kysyy ja käskee miestä pudottamaan vasaran.

– Ei, mies vastaa, riistää vasaran itselleen ja lyö sillä Pelosia päähän.

Videolla näkyy, kuinka poliisit syöksyvät sisälle.

Pelosi loukkaantui tilanteessa vakavasti. Hänet kuljetettiin sairaalaan, jossa häntä operoitiin muun muassa kallonmurtuman ja oikean käsivarren ja käsien vakavien vammojen vuoksi, Nancy Pelosin tiedottaja kertoi tuolloin.

Paul Pelosi oli lähes viikon sairaalassa, minkä jälkeen hän siirtyi kotiin toipumaan.

42-vuotiasta miestä vastaan on nostettu syytteet muun muassa murhan yrityksestä ja pahoinpitelystä tappavalla aseella. Mies on kiistänyt syytteet.