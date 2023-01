Tyre Nichols kuoli poliisien pahoinpitelyn jälkeen – viranomaisten määrä julkistaa video tapahtumista

Viisi poliisia on erotettu tapauksen takia, ja heitä syytetään muun muassa toisen asteen murhasta, joka vastaa Suomessa tappoa.

Yhdysvalloissa viranomaisten oli määrä julkistaa perjantai-iltana paikallista aikaa video, jossa näkyy, kuinka poliisit pahoinpitelivät mustan Tyre Nicholsin Memphisissä, kertoo BBC. Mies kuoli saamiinsa vammoihin sairaalassa kolme päivää myöhemmin.

Viisi poliisia on erotettu tapauksen takia, ja heitä syytetään muun muassa toisen asteen murhasta, joka vastaa Suomessa jotakuinkin tappoa.

Tapahtuman uhri Nichols, 29, pysäytettiin 7. tammikuuta Memphisin poliisin mukaan holtittoman ajamisen vuoksi. Mies ei ollut pysähtynyt stop-merkin kohdalle. Takaa-ajon jälkeen poliisit pahoinpitelivät hänet tunnistamattomaan kuntoon, perheen asianajajat sanovat lausunnossa.

Tunnelma Memphisin kaupungissa on ollut kireä, ja poliisi on lisännyt partioita mahdollisten mielenosoitusten varalta. Presidentti Joe Biden on vedonnut, että mielenosoitukset säilyisivät rauhanomaisina.