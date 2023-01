Viranomaisten mukaan kapseli voi aiheuttaa palovammoja ja pahimmassa tapauksessa säteilysairauden.

Australiassa etsitään kuumeisesti pientä kapselia, jonka sisällä on cesiumin radioaktiivista isotooppia, ABC uutisoi.

Etsintää hankaloittaa se, että kyseinen kapseli on erittäin pieni: sen halkaisija on vain kuusi millimetriä ja sen korkeus on kahdeksan millimetriä. Kapseli on pudonnut johonkin noin 1 400 kilometrin matkalla Newmanista Malagaan Länsi-Australiassa.

Kapseli katosi rekan kyydistä 10.–16. tammikuuta välillä, mutta tarkempi ajankohta ei ole tiedossa.

Cesium-137:ää käytetään yleisesti kaivostoiminnassa, BBC kertoo.

Yleisöä on varoitettu pysymään loitolla kapselista. Autoilijoita on kehotettu tarkistamaan ajoneuvojensa renkaat siltä varalta, että kapseli olisi jäänyt renkaaseen kiinni.

– Huolenamme on, että joku poimii sen, tietämättä, mikä se on, sanoi Länsi-Australian osavaltion pääterveysviranomainen ja radiologisen neuvoston puheenjohtaja Andrew Robertson.

– Hän saattaa luulla, että se on jotain kiinnostavaa ja pitää sen, pitää sitä huoneessaan, pitää sitä autossaan tai antaa sen jollekin.

Robertsonin mukaan radioaktiivisen kapselin säteily vastaa kymmentä röntgenkuvaa tunnissa, jos henkilö on metrin sisällä kapselista. Aineen puoliintumisaika on 30 vuotta.

– Se säteilee sekä betasäteitä että gammasäteitä, joten jos se on lähelläsi, voit saada ihovaurioita, mukaan lukien palovammoja, Robertson sanoi.

– Jos pidät sitä lähelläsi riittävän kauan, se voi aiheuttaa akuutin säteilysairauden.

– Se vaatisi aikaa, mutta tietysti suosittelemme ihmisille, etteivät he ole sen lähellä tai pidä siitä kiinni.

Ihmisiä kehotetaan soittamaan viranomaisille heti, jos he löytävät kapselin.