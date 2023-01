Kahden naisen raiskauksesta tuomittu transnainen siirrettiin miesten vankilaan

Transnainen Isla Bryson tunnettiin rikosten aikaan vielä Adam Grahamina. Skotlannissa pohdittiin, voiko Bryson istua naisten vankilassa.

Britanniassa on kuohuttanut tapaus, jossa transnainen Isla Bryson tuomittiin kahden naisen raiskaamisesta vankilaan. Kysymyksiä on herättänyt se, missä Bryson istuu tuomionsa. Tapauksesta ovat uutisoineet muun muassa BBC ja The Guardian.

Bryson tuomittiin viime tiistaina vankilaan vuosina 2016–2019 tekemistään rikoksista. Rikokset tehdessään Bryson tunnettiin vielä Adam Grahamina. Bryson käytti myös entistä nimeään esiintyessään ensimmäistä kertaa oikeudessa vuonna 2019.

Bryson aloitti sukupuolenkorjausprosessin odottaessaan oikeudenkäyntiä. Oikeudenkäynnin jälkeen hänet siirrettiin naisten vankilaan 72 tuntia kestävän arvioinnin ajaksi.

Guardianin mukaan tuomioistuin päättää vankilan, jonne vanki ensin lähetetään, mutta vankeinhoitolaitos arvioi vielä vankiin liittyviä riskejä ja minne hänet lopulta sijoitetaan. Brysonia on mediatietojen mukaan pidetty arvioinnin ajan eristyksissä.

Brysonin tapaus on saanut paljon huomiota, sillä Skotlannin parlamentti hyväksyi viime kuussa lain, jonka tarkoituksena on helpottaa sukupuolen juridista vahvistamista. Britannian parlamentti on estänyt lain soveltamisen, sillä sen katsotaan voivan vaikuttaa Skotlantia, Englantia ja Walesia koskeviin tasa-arvolakeihin.

Vielä keskiviikkona Skotlannin oikeusministeri Keith Brown sanoi kansanedustajille luottavansa vankeinhoitolaitoksen arvioon siitä, missä vankilassa Brysonin pitäisi olla.

Isla Brysonin sijoituspaikka herätti kuohuntaa Britanniassa.

Skotlannin pääministeri Nicola Sturgeon puuttui kuitenkin harvinaislaatuisella tavalla tilanteeseen, tekemällä selväksi kantansa siitä, että Bryson pitäisi siirtää pois naisten vankilasta.

Sturgeonin edustajan mukaan pääministeri ei ollut suoraan määrännyt vankeinhoitolaitosta siirtämään Brysonia.

– Oletan ja uskon, että vankeinhoitolaitos saattaa odottaa, että ministerin näkökanta otetaan huomioon.

Sturgeon vahvisti myöhemmin kansanedustajille, ettei Bryson pysy naisten vankilassa. Hänen mukaansa jokainen vanki, joka muodostaa seksuaalirikoksen tekemisen riskin, pidetään erillään muista vangeista riskinarvion ajan.

– Rikoksista tuomituilla transnaisilla ei ole automaattista oikeutta istua tuomiotaan naisten vankilassa, vaikka heillä olisi sukupuolen vahvistamisesta kertova asiakirja.

Sturgeonin mukaan vangin sijoituspaikka harkitaan tarkkaan.

Sturgeon kuitenkin korosti, ettei halua syntyvän käsitystä, että transnaiset muodostaisivat luontaisesti jonkinlaisen uhkan naisille.

– Saalistavat miehet, kuten aina, ovat uhka naisille, Sturgeon sanoi.

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä edustava Stonewall-järjestö totesi, että myös Skotlannissa tulisi noudattaa samaa käytäntöä kuin Englannissa ja Walesissa.

– On tarkoituksenmukaista, että vankeinhoitolaitos arvioi tapauskohtaisesti kaikki vangit ja tekee yksityiskohtaiset riskiarvioinnit koskien sekä vangin että hänen kanssaan kontaktissa olevien turvallisuutta.

Bryson siirrettiin torstaina miesten vankilaan.