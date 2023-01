Venäläinen kenraalimajuri kuoli

Kuolemansyytä ei ole kerrottu.

”Tänään päättyi kenraalimajuri Leonid Leontjevits Poljakovin matka”, venäläinen sotabloggaaja kirjoitti torstaina.

Uutinen kenraalimajuri Poljakovin kuolemasta leviää venäläisessä mediassa, sosiaalisessa mediassa ja venäläisten sotabloggaajien kanavilla. Muun muassa yksi Venäjän suurimmista sotablogeista on jakanut kuolemaan liittyvän Telegram-kirjoituksen.

Poljakov oli GRU:n erikoisjoukkojen veteraani ja Berdskin prikaatinkomentaja. Hän kuoli torstaina 70-vuotiaana.

Venäläiset sotabloggaajat koostuvat muun muassa Venäjän sotien veteraaneista ja erilaisista asiantuntijoista. He ovat viimeinen taho, joka on saanut tarkastella kriittisesti Venäjän asevoimien toimia Ukrainan sodassa. Moni kanavista on kytketty Wagner-ryhmään.