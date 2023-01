Reutersin mukaan hautausmaa, jolla ei ollut yhtäkään hautaa marraskuun alussa, on nyt jo täynnä.

Viime kesän lopussa Bakinskajan kylässä Venäjän Krasnodarissa sijaitseva hautausmaa alkoi täyttyä tuoreista haudoista, joihin haudattiin Ukrainassa kuolleita sotilaita. Tammikuun lopussa alueella oli noin 200 hautaa, uutistoimisto Reuters kertoo.

Moni kuolleista oli vankeja, jotka palvelivat yksityisarmeija Wagnerin joukoissa. Wagnerin perustaja Jevgeni Prigozhin on luvannut, että vangit armahdetaan, jos he selviävät kuusi kuukautta sodassa.

Reuters tunnisti 39 hautausmaalle haudattua vankia. Heistä 10 oli tuomittu murhasta tai taposta, 24 ryöstöstä ja kaksi vakavan ruumiinvamman aiheuttamisesta. Muita rikoksia olivat muun muassa huumekauppa ja kiristys.

Yksi Bakinskajaan haudatuista oli Vjatsheslav Kotshas, joka tuomittiin 18 vuodeksi vankilaan Pietarissa murhasta ja ryöstöstä vuonna 2020. Hänen VKontakten (Venäjän vastine Facebookille) profiilissaan lukee ”kuoli Donbasissa”. Hänen hautansa tiedoissa lukee, että hän kuoli 21. heinäkuuta, vain hieman 25-vuotispäivänsä jälkeen. Tuolloin Venäjän hyökkäys kohti Bahmutia oli juuri alkanut.

– Kun vanki saa kaksinumeroisen tuomion, tässä tapauksessa he tarjoavat vapautta kuuden kuukauden jälkeen. Ilmeisesti Vjatsheslav ajatteli tämän tarjouksen olevan pääsy ulos, hänen asianajajansa Stepan Akimov kommentoi.

Vjatsheslav Kotshasin hauta Bakinskajassa.

Reutersin mukaan haudattujen joukossa oli vankeja, jotka olivat kotoisin Venäjän lisäksi Ukrainasta, Moldovasta ja Venäjän tukemasta georgialaisesta separatistialueesta Abhasiasta.

Satelliittikuvat Wagnerille varatusta maa-alueesta näyttävät, kuinka vielä marraskuun 13. päivä alue oli tyhjä. Marraskuun 24. päivä alueelle oli kaivettu jo kolme riviä hautoja ja 24. tammikuuta alue oli käytännössä täynnä.

Venäjän valtiollinen uutistoimisto RIA Novosti julkaisi varhain tammikuussa kuvaa Prigozhinista vierailemassa hautausmaalla. Prigozhin sanoi paikallismedialle, että hautausmaalle haudatut olivat toivoneet voivansa tulla haudatuiksi Wagnerin kappelin luo läheisessä Gorjatshi Kljutshin kaupungissa. Wagnerin kappelista oli kuitenkin loppunut tila, minkä jälkeen paikallisviranomaiset antoivat Wagnerille Bakinskajasta maata.

Yhdysvaltojen tiedusteluyhteisö on arvioinut, että Wagner olisi saanut noin 40 000 vankia Ukrainassa taisteleviin joukkoihinsa. Venäjän vankiloista kerätystä raportista puolestaan paljastuu, että Venäjän rangaistuslaitosten väestö laski elokuun ja marraskuun alun välillä 353 210:stä 324 906:een, mikä on suurin pudotus yli vuosikymmeneen. Raportissa ei analysoitu muutoksen syitä.

Jevgeni Prigozhin myönsi viime vuonna perustaneensa Wagner-yksityisarmeijan.

Wagner on kärsinyt merkittäviä menetyksiä sodassa Ukrainassa, mutta silti Wagnerin taktiikat ”ovat ainoat, jotka ovat tehokkaita heikosti koulutetuille mobilisoiduille joukoille, jotka muodostavat enemmistön Venäjän maajoukoista”, analysoitiin Ukrainan joulukuisessa tiedusteluraportissa CNN:n mukaan.

Ukrainalaisten mukaan Wagnerin taktiikkana on lähettää ensin noin reilun kymmenen sotilaan vahvuisia yksiköitä, jotka käyttävät sinkoja ja hyödyntävät lennokkien reaaliajassa keräämää tiedustelutietoa.

Usein juuri vangit muodostavat hyökkäyksen ensimmäisen aallon ja kärsivät suurimmat menetykset. Vasta heidän perässään seuraavat kokeneemmat taistelijat, joilla on esimerkiksi yönäkölaitteita ja lämpökuvia.

Ukrainan mukaan haavoittuneet Wagnerin taistelijat jätetään taistelukentälle jopa useiksi tunneiksi.

– Hyökkäysjalkaväen ei sallita kantaa haavoittuneita pois taistelukentältä itse, sillä sen päätehtävä on jatkaa hyökkäystä, kunnes tavoite on saavutettu. Jos hyökkäys epäonnistuu, vetäytyminen on myös sallittua vain öisin.