Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi puhuu avoimesti perhe-elämästään ja sodan vaikutuksista Sky Newsin haastattelussa.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi puhuu tuoreessa haastattelussa Sky Newsillä Ukrainan sodasta ja avautuu sen vaikutuksista hänen omaan henkilökohtaiseen elämäänsä.

Kun Venäjä aloitti täysimittaisen hyökkäyksensä Ukrainaan 24. helmikuuta 2022, Zelenskyi tajusi välittömästi olevansa tähtäimessä.

– Muistan öiset räjähdykset ja puhelut. Sanoin vaimolleni, että ’Valmistaudu. Laita lapset valmiiksi ja kerro heille, mitä tapahtuu. Olkaa varuillanne, koska presidentinlinnassa ei ole enää turvallista’, Zelenskyi kertoo haastattelussa.

Zelenskyi osallistui vaimonsa Olenan kanssa EU:n kannattajien mielenosoituksissa vuonna 2014 kuolleiden muistotilaisuuteen 21. tammikuuta.

Toimittaja Kay Burley kysyy Zelenskyiltä, kuinka lähelle Venäjän joukot häntä pääsivät. Zelenskyin mukaan kukaan ei tiedä.

– Joitain ihmisiä otettiin kiinni tällä lähialueella vain muutaman kilometrin päässä täältä, Zelenskyi kertoo.

– Oli paljon tiedustelutietoa, ja sen perusteella minun oli liikuttava nopeasti ja mentävä jonnekin... En usko puheita, joiden mukaan minua olisi yritetty salamurhata kymmeniä kertoja. En tiedä, ehkä salainen palvelu tietää siitä enemmän, Zelenskyi sanoo.

Ennen presidentiksi valintaansa Zelenskyi tuli tunnetuksi näyttelijänä ja koomikkona. Hän kertoo, ettei ole maataan kohdanneesta tragediasta huolimatta menettänyt huumorintajuaan. Se auttaa häntä pysymään vahvana.

– Kun ihmiset menettävät huumorintajunsa, he menettävät mielenterveytensä. Huumori tekee ihmisestä ihmisen, Zelenskyi sanoo.

Venäjän iskujen jälkeisiä tuhoja Bahmutissa joulukuussa. Zelenskyin mukaan Putin ei tyydy pelkkään Ukrainaan, jos tätä ei saada pysäytettyä.

Sota on vaikuttanut myös Zelenskyin omaan perhe-elämään siinä missä kaikkien muidenkin ukrainalaisten. Zelenskyi kertoo tapaavansa vaimoaan Olenaa ja heidän 10-vuotiasta poikaansa harvoin. Kun he tapaavat, he syövät yhdessä ja puhuvat sodasta. Zelenskyien vuonna 2004 syntynyt tytär on opiskelija, ja häntä Zelenskyi kertoo näkevänsä useammin kuin poikaansa.

– On sääli, etten voi nähdä lapsiani niin usein kuin haluaisin, Zelenskyi sanoo.

Zelenskyin mukaan ukrainalaislapset, hänen oma 10-vuotias poikansa mukaan lukien, eivät ole enää lapsia.

– Lapset ovat aikuisia, kaikki heistä. He puhuvat sodasta, he puhuvat siitä, milloin voitamme. He tietävät tilanteen tarkalleen, luulen, että jopa minuakin paremmin.

Omasta kansastaan hän sanoo olevansa ylpeä, mutta venäläisiä hän kummaksuu.

– Isänä en ymmärrä, kuinka voit päästää lapsesi lähtemään ymmärtäen, että he kuolevat yrittäessään viedä jotain, mikä ei heille kuulu. Toisin sanoen, päästämällä lapsesi lähtemään, teet heistä rikollisia. Se on rikos ja murha, se ei ole itsepuolustusta, Zelenskyi sanoo.

Olena Zelenska on edustanut miehensä rinnalla usein, mutta he ovat viettäneet myös pitkiä aikoja erossa toisistaan.

Zelenskyin mukaan Vladimir Putinin puheet neuvotteluista ja rauhasta eivät ole aitoja. Moskovasta on pyydetty tulitaukoa, ja isketty ohjuksilla heti seuraavana yönä. Zelenskyin mukaan Putin ei halua rauhaa.

– Olen vakuuttunut, että Ukraina on vasta ensimmäinen askel hänelle. Hän haluaa suurta sotaa. Nyt, kun koko maailma auttaa Ukrainaa, hän ajattelee: ’Noh, se ei toimi nyt Ukrainassa, mutta odotamme... maailma ei pysy yhtenäisenä, he väsyvät, ja sitten jatkan eteenpäin’, Zelenskyi sanoo.

– Ukrainan jälkeen tulee uusia askelmia, toisia maita, jos epäonnistumme nyt. Uskon, että pärjäämme, saamme tukea ja voitamme.

Zelenskyin mukaan tapaaminen, puhuminen ja kättely Putinin kanssa ei ratkaisisi mitään.

– Minua ei kiinnosta tavata eikä puhua. Miksikö? Koska me tapasimme hänen kanssaan Normandian formaatissa ennen kuin Venäjä aloitti täysimittaisen hyökkäyksensä. Näin siellä miehen, joka sanoi yhtä ja teki toista.

– Hyökkäyksen jälkeen hän on minulle ei-kukaan, nobody.

