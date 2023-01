Kommentti: Ukraina voi vielä ehtiä saamaan lännen hävittäjiäkin – pitkään sotaan varaudutaan

Ukrainan seuraava toive lännelle ovat hävittäjät. Tässä sodassa ne eivät ole vielä hallinneet taivaita, kirjoittaa erikoistoimittaja Seppo Varjus.

Saatiin tankkeja. Raksi ruutuun.

Sitten pitäisi saada hävittäjiä ja pitkän kantaman ostoksia. Niin lukee presidentti Volodomyr Zelenskyin ostoslistalla.

Keskiviikkona varmistui, että Yhdysvallat toimittaa Ukrainalle Abrams-tankkeja. Saksa antaa Leopardeja ja luvan lahjoituksiin myös niitä ostaneille asiakkailleen. Britanniasta tulee Challengereita.

Mutta tankit eivät riitä. Ne tarvitsevat taistelussa suojaa. Perinteisiin suojan tarjoajiin kuuluvat ilmavoimat. Tosin niiden rooli voi olla nyt kysymysmerkki. Tämän sodan aikana Ukrainan taivas on ollut vaarallinen sekä venäläisille että ukrainalaisille koneille ilmatorjunnan vuoksi. Roolia ovat ottaneet miehittämättömät sotilaslennokit.

Ensimmäisten länsipanssarien toivotaan olevan perillä keväällä. Ne voivat heti joutua osallistumaan Venäjän hyökkäyksen pysäyttämiseen. Nyt Venäjä etenee vähän ja kärsii suuria tappiota, mutta ilmeisesti myös tuottaa niitä ukrainalaisille.

Sitten länsipanssareita tarvittaisiin venäläisten linjojen murtamiseen, jos Ukraina pystyy siirtymään hyökkäykseen. Sen tueksi tarvittaisiin hävittäjiä. Ainakaan lännessä valmistetut hävittäjät eivät pian Ukrainan rintamalle ehdi.

Politicon mukaan asiasta kuitenkin jo keskustellaan vakavasti.

Unkarin ilmavoimien MiG-29. Entisillä Varsovan liiton mailla on yhä neuvostoaikaisia hävittäjiä, joita ukrainalaiset osaisivat lentää ja huoltaa.

Tarjolla olisi periaatteessa sekä itäisiä että läntisiä hävittäjiä. Entisillä Varsovan liiton mailla, joista on tullut Nato-maita on jäljellä neuvostoaikaisia hävittäjiä. Ne ovat vanhoja. Niitä ukrainalaiset osaisivat kuitenkin lentää ja huoltaa. Nämä koneet lähinnä paikkaisivat menetyksiä, joita Ukrainan ilmavoimat on jo sodassa kärsinyt.

Lännessä valmistetut hävittäjät voivat olla tehokkaampia, mutta niihin lentäjiä pitää kouluttaa todella pitkään. Sama koskee huoltoväkeä. Ukrainaan pitäisi rakentaa uudet huoltojärjestelmät. Tässä pitäisi onnistua, kun venäläiset jatkavat ohjuspommituksiaan. Lentokenttiä on vaikea piilottaa.

Läntisen ilma-aseen luominen Ukrainalle veisi ennemmin vuosia kuin kuukausia.

Jos länsi tämän aseistamisohjelman käynnistää, kyseessä on valmistautuminen todella pitkään sotaan. Venäjälle annettaisiin viesti, että tuki taistelevalle Ukrainalle kestää vuosia.

Mutta niin voi kestää myös sota Ukrainassa.