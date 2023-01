Tällainen on Leopard: Tuhoaa venäläis­tankin neljästä kilo­metristä

Saksan keskiviikkoinen päätös vapauttaa Leopard 2 -panssarivaunujen vienti Ukrainaan nosti saksalaisvaunun maailman huomion keskipisteeksi.

Leopard 2:ta pidetään yhtenä maailman parhaista taistelupanssarivaunuista. Saksassa 1979 käyttöön otetun Leopard 2:n varhaisin malli on edennyt sukupolvikehityksessä päivitettyyn A7-alatyyppiin.

Euroopan Nato-liittolaisten sekä Suomen, Ruotsin, Sveitsin ja Itävallan varastoissa on runsaat 2 200 Leopard-taistelupanssarivaunua. Niistä yleisin on malli 2A4, joita on noin puolet Suomen yli 200:sta Leopardista.

Euroopassa pääkalustona ovat uudemmat 2A6-vaunut, joita ostettiin Suomeenkin käytettyinä Hollannista vuosina 2015–19.

Ukrainan odotetaan saavan aseapuna molempia malleja.

Järkälemäisen Leopard 2:n taistelupaino on noin 60 tonnia, ja pituutta sillä on kahdeksan metriä. Vaunussa on 1 500-hevosvoimainen dieselmoottori, joka antaa sille maantiellä jopa 70 kilometrin tuntinopeuden. Voiman välittää teloille automaattivaihteisto.

Vaununjohtaja jakaa tehtävät miehistölleen, jotka ovat ajaja, ampuja ja lataaja.

– Vaunumiehistön toiminta vaatii kaikkia neljää jäsentä, jotta se pystyy tehokkaasti toimimaan, huomauttaa kapteeni Antti Heiskanen Parolan panssariprikaatista.

Kummassakin Suomen Leopard-versiossa on 120 millimetrin sileäputkinen Rheinmetall-panssarivaunukanuuna. Modernin 2A6:n käyttämä L55-kanuuna on tämän aseen uusin versio, jonka putki on 1,3 metriä pitempi kuin 2A4:n kanuunan.

Pitkä putki antaa L55:n panssaria läpäiseville nuoliammuksille korkean lähtönopeuden, jopa 1 700 metriä sekunnissa. Aseella voi ampua viiteen kilometriin saakka. Ammuksia on tornin takaosassa 15 ja rungon säiliössä 27.

Leopard 2A6:n panssarivaunutykin tehokas kantama on 3–4 kilometriä.

Kuusimetrinen tykki on tarkoitettu vihollisen panssarivaunujen tuhoamiseen. Ampumatarvikkeita on Suomessa käytössä kahta lajia: alikaliberilaukaus, eli nuoliammus, ja uusimpana sirpalelaukaus.

Nuoliammuksilla tuhotaan toisia taistelupanssarivaunuja ja sirpalekranaatteja käytetään vihollissotilaita ja kevyempiä ajoneuvoja vastaan. Lisäksi vaunussa on kaksi konekivääriä.

Panssaritaisteluissa Leopard 2 antaisi Ukrainalle teknologisen etulyöntiaseman verrattuna Venäjän käyttämiin vaunuihin.

Leopard 2:n ammunnanhallintajärjestelmä on pitkälle kehitetty: se näkee vastustajan niin päivänvalossa kuin pimeälläkin kauempaa kuin venäläisvaunut, ja sen kanuunaa pidetään tarkempana kuin vastaavia venäläisiä aseita.

Kapteeni Heiskasen mukaan ase onkin äärimmäisen tarkka.

– Sillä pystyy ampumaan niin kauas kuin näkee eli käytännössä 3–4 kilometriin, sanoo Heiskanen.

Leopard 2A6:ssa on 2A4:ään verrattuna myös parempi panssarisuojaus. Suojaus perustuu panssaroinnin kerroksellisuuteen: teräksen lisäksi panssarilevyissä on käytetty muun muassa keraamisia aineita ja kevlaria.

Panssarin tarkka rakenne on salaisuus.

– Meillä Suomessa on tässä panssarivaunutyypissä ne järjestelmät, joita me tarvitsemme ja on koettu hyviksi tässä vaiheessa. Muilta löytyy vaunuista erilaisia omasuojajärjestelmiä, esittelee Heiskanen Suomen 2A6:sta.

Omasuojajärjestelmä havaitsee ja tuhoaa lähestyviä ammuksia. Järjestelmä on kallis ja se lisää vaunun painoa. Suomalainen panssarivaunujen taistelutapa perustuu liikkeeseen ja suojaan.

Vaikka 2A6:n runko, torni, pääase ja ammunnanhallintajärjestelmä ovat yhdenmukaisia, ovat käyttäjävaltiot tehneet perusrakenteen päälle kansallisia ratkaisujaan.

– Konekivääritkin voivat olla erilaisia. Kun mennään viestipuolelle, jokaisella maalla on omat sisäisen ja ulkoisen viestinnän järjestelmänsä, huomauttaa panssarijoukkojen everstiluutnantti (evp) Olli Dahl.

Tämä onkin Dahlin mukaan suurin haaste, jonka Ukrainan avuksi muodostettava Leopard-käyttäjämaiden koalitio kohtaa.

– Se ei onnistu niin, että kerätään Leopardit eri versioina Euroopasta, vaikka tykki käyttääkin samoja ampumatarvikkeita. Vaunujen yhteinen toiminnallisuus on varmistettava siten, että muodostuu hyvän tilannekuvan omaava, nopeasti keskenään viestivä ja taktisesti oikeaan toimintaan kykenevä kokonaisuus, Dahl sanoi.

Taistelupanssarivaunun tehokas käyttö vaatii yhteistyötä muun muassa jalkaväen kanssa.

