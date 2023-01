Yhdysvallat on harkinnut maasta laukaistavien liitopommien toimituksia Ukrainaan.

Ukraina saa länsimailta Leopard- ja Abrams-taistelupanssarivaunuja, joista voidaan muodostaa ainakin kaksi panssaripataljoonaa. Näin Ukrainan puolustuskyky vahvistuu merkittävästi.

Presidentti Volodymyr Zelenskyi kiitti keskiviikkoiltana tukijoitaan panssarivaunuista mutta esitti samalla jälleen toiveen pitkän kantaman ohjusten ja hävittäjäkoneiden toimituksista.

Toistuvista pyynnöistä huolimatta Yhdysvallat on ollut haluton aseistamaan Ukrainaa esimerkiksi raketinheittimistä laukaistavin Atacms-ohjuksin, joiden kantama on noin 300 kilometriä. Ukrainalle tähän saakka toimitettujen Himars-raketinheittimien ammukset kantavat noin 80 kilometrin päähän.

Puolustushallinnon kerrotaan kuitenkin harkinneen jo viime vuonna maasta laukaistavien GLSDB-täsmäaseiden toimituksia. GLSDB:n kantama on 150 kilometriä. Se jää puoleen Atacms-ohjuksesta, mutta järjestelmä antaisi silti Ukrainalle kyvyn tulittaa syvälle Venäjän alueelle ja vuonna 2014 Venäjään laittomasti liitetylle Krimin niemimaalle.

Päätöstä ei liitopommien toimituksista ei kuitenkaan toistaiseksi ole tehty.

GLSDB on maaliin hakeutuva liitopommi, joka laukaistaan raketinheittimestä. Aseen kantama on 150 kilometriä.

Kirjainlyhenne GLSDB tulee englanninkielisistä sanoista ground-launched small diameter bomb. Vapaasti suomennettuna: maalta laukaistava kapean läpimitan pommi.

Järjestelmän ytimessä on amerikkalainen GBU-39-liitopommi, joka on kehitetty alun perin ilmasta maahan ammuttavaksi monitoimihävittäjien aseeksi. Pommin valmistaja Boeing ja ruotsalainen Saab ovat sovittaneet sen raketinheittimestä laukaistavaksi. Laukaisualustaksi soveltuu sekä M270-raketinheitin että Himars.

Asiantuntija-arvion mukaan GLSDB voisi olla nopeampi ja merkittävämpi apu Ukrainalle kuin taistelupanssarivaunut. Yhdysvallat on parhaillaan lisäämässä sen tuotantoa, kertoo riskien arviointiin keskittynyt RANE-ajatuspaja.

”Jos näitä ammuksia voitaisiin toimittaa suuria määriä tulevina kuukausina, ne muuttaisivat taistelutilannetta Ukrainan eduksi enemmän kuin eurooppalaiset taistelupanssarivaunut ja panssaroidut ajoneuvot, jotka ovat hallinneet julkista keskustelua viime viikkoina”, RANE kirjoittaa.

Havainnekuva GBU-39-liitopommista, joka ohjautuu maaliinsa laukaisun jälkeen aukeavien siipien avulla.

GLSDB:n kokonaispaino on noin 270 kiloa. Maaliinsa itsenäisesti hakeutuvassa pommissa on 16 kilon taistelulataus, jolla on sekä läpäisy- että sirpalevaikutus. Sen kerrotaan pystyvän tunkeutumaan metrin paksuisen teräsbetonin lävitse. Sytytin voidaan myös ohjelmoida laukeamaan ilmassa lähellä maalia.

Maaliinsa liitopommi ohjautuu gps- ja inertiasuunnistuksen avulla. Saabin mukaan pommin gps-järjestelmä on suojattu häirinnältä. Tarkkuus on metrin luokkaa, Saab kertoo. Aseeseen on tarjolla myös laseriin perustuva ohjausjärjestelmä. Sen avulla voidaan iskeä liikkuvaan maaliin.