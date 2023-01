Politico: Punaisena viivana pidettyjen hävittäjien lähettämisestä Ukrainaan keskustellaan jo

Virallisesti hävittäjien toimittamista pidetään yhä liian vaarallisena Venäjän mahdollisten vastatoimien vuoksi.

Politicon mukaan länsiliittoumassa keskustellaan jo hävittäjien lähettämiseksi Ukrainalle. Yhdysvaltain virallinen kanta on yhä, että hävittäjiä ei anneta. Muutosta tähän ajavat ennen kaikkea Baltian maat.

– Toistaiseksi hävittäjien lähettäminen ei ole mahdollista, Politicon nimetön diplomaattilähde sanoo.

– Se on punainen viiva. Mutta viime kesänä punainen viiva koski Himars-raketinheittimien lähettämistä ja se ylitettiin. Sitten kyse oli panssarivaunuista ja nyt niitäkin lähetetään.

Saksa ilmoitti keskiviikkona Leopard-panssarivaunujen lähettämisestä Ukrainaan ja antoi muillekin maille luvan tehdä niin. Britannia on lähettämässä Challenger-tankkeja ja Yhdysvallat Abramseja.

Lue lisää: Saksa hyväksyi Leopardien toimittamisen Ukrainaan – lähettää niitä myös itse

Toisen Politicon diplomaattilähteen mukaan puhe hävittäjäasiasta voisi aktivoitua ”kahdessa, kolmessa viikossa”.

Ukrainan liittolaisten puolustusministerien on tarkoitus pitää uusi kokous Rammsteinein tukikohdassa Saksassa maaliskuussa. Politicon mukaan ilma-aseistuksen uskotaan nousevan siellä keskeiseksi puheenaiheeksi. Saksan vastustus voi kuitenkin hillitä intoa.

Vastustajien argumentti on sodan kiihtymisen pelko. Hävittäjien lähettämisen kannattajien mielestä aikaisemmatkaan asetoimitukset eivät ole johtaneet Venäjän pelätyimpiin reaktioihin.

Puolan ilmavoimien MiG-29 hävittäjä. Entisillä Varsovan liiton mailla on yhä neuvostovalmisteista aseistusta, jota ukrainalaiset osaavat käyttää.

Julkisesti hävittäjien lähettämisestä ovat viime aikoina puhuneet Slovakian ulkoministeri Rastislav Kacer ja Hollannin ulkoministeri Wopke Hoekstra.

Kacerin mukaan maa olisi valmis toimittamaan vanhoja neuvostovalmisteisia MiG-29 hävittäjiään. Kacerin mukaan asiasta on jo keskusteltu liittolaisten kanssa. Hoekstra olisi ”avoin” ajatukselle jopa amerikkalaisten F-16 koneiden antamisesta.

Asiantuntijan mukaan ruotsalainen Gripen sopeutuisi Ukrainan oloihin.

Keskusteluissa on aiemmin pidetty realistisempana vanhojen neuvostohävittäjien antamista. Entisillä Varsovan liiton mailla on niitä yhä. Tämän tyyppisiä koneita ukrainalaiset taistelulentäjät ovat tottuneet käyttämään ja niille on valmista huoltokapasiteettia.

Länsimaiset hävittäjät vaatisivat lentäjiltä pitkää koulutusta. Ukraina on jo ilmoittanut valinneensa lentäjät mahdolliseen koulutukseen. Länsihävittäjät tarvitsisivat myös oman huolto­infrastruktuurinsa Ukrainaan.

Polticon mukaan ukrainalaiset toivoisivat silti juuri yhdysvaltalaisia hävittäjiä. Kyse olisi vanhemmista F-15 ja F-16-malleista, joita on useilla mailla. Politicon haastattelemien asiantuntijoiden mukaan niiden tarvitsemat pitkät kiitoradat olisivat kuitenkin helppo maali venäläisille.

RUSI-tutkimuslaitoksen asiantuntijan Justin Bronkin mukaan paremmin sopisivat amerikkalaiset F-18 Hornet tai ruotsalaiset Gripen-hävittäjät.

Ruotsin puolustusministerin Pål Jonsonin Politicolle antaman lausunnon mukaan maalla ei ole ”välittömiä suunnitelmia” Gripenien antamisesta Ukrainalle.

Lue lisää: Saksa myönsi luvan Leopardien toimittamiseen Ukrainaan – näin paljon eri mailla on niitä

Lue lisää: Kommentti: Leopardit ovat Ukrainalle välttämättömiä – mutta voittoa ne eivät takaa