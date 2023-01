Koraanin polttajaa avusti toinen mies – taustalta löytyi yllättävä yhteys Venäjälle

Tanskalais-ruotsalainen oikeistopoliitikko Rasmus Paludan poltti Koraanin Ruotsissa lauantaina.

Ruotsissa äärioikeistopoliitikko Rasmus Paludan kiistää, että ajatus Koraanin polttamisesta olisi ollut hänen omansa. Asiasta kertovat muun muassa ruotsalaiset Dagens Nyheter, Expressen ja Aftonbladet. Paludin väittää, että häntä pyydettiin matkustamaan Ruotsiin mielenilmausta varten.

Tanskalais-ruotsalainen Paludan poltti lauantaina Koraanin mielenosoituksessa Ruotsissa. Koraanin polttaminen on aiheuttanut lisää vaikeuksia Ruotsin Nato-jäsenyydelle.

Paludanin mukaan ajatus Koraanin polttamisesta tuli Youtubessa toimivan Riks-kanavan juontajalta Chang Frickiltä ja toimittajalta, joka työskentelee äärioikeistolaisessa Exakt24-mediassa. Hän ei nimennyt toimittajaa.

– Oli heidän ajatuksensa polttaa Koraani Turkin suurlähetystön ulkopuolella, Paludan sanoo Dagens Nyheterissä.

Frick on myöntänyt maksaneensa Tanskassa asuvan Paludanin puolesta noin 29 euron maksun, joka vaaditaan Ruotsissa mielenosoituksen lupahakemuksen käsittelemiseksi. Frickin mukaan hän maksoi maksun, koska sen siirtyminen Tanskasta Ruotsiin olisi kestänyt liian kauan.

Frick sanoo kuitenkin Expressenille saaneensa tietää vasta maksun maksettuaan, että Paludan aikoisi polttaa Koraanin. Frickin mukaan hän yritti "vihjata", että Paludan voisi Koraanin polttamisen sijaan tehdä jotain muuta.

Frickin mukaan Paludan kertoi hänelle tarvitsevansa Koraanin. Tähän Frick taas totesi, ettei tiedä, mistä Koraanin voisi saada, mutta voisi kyllä järjestää Turkin lipun.

– En henkilökohtaisesti rohkaisisi ketään polttamaan uskonnollisia kirjoituksia tai tekisi sitä itse, Frick sanoi Expressenille.

Hänen mukaansa hän halusi antaa tukensa "Turkkia vastaan, ei muslimeiden ärsyttämiseksi".

Chang Frick kesällä 2021 Ruotsissa.

Frick on oikeistolaisen Nyheter Idag -sivuston päätoimittaja ja Riks-verkkokanavan juontaja. Hän on tehnyt aiemmin yhteistyötä myös venäläisen propagandakanava Russia Todayn tytäryhtiön kanssa.

Frickin kytköksistä RT:hen kertoi Suomessa ensin Helsingin Sanomat.

Frick on kiistänyt Venäjä-yhteytensä usein. Tiistaina Latviasta käsin toimiva venäläinen The Insider -lehti julkaisi haastattelun, jossa Frick kertoo, että ei ole ollut yhteistyössä RT:n kanssa vuoden 2014 jälkeen.

Vuonna 2019 Frick sanoi The New York Timesin jutussa, että häntä on kutsuttu muun muassa Venäjän vakoojaksi. Frick syytti lehteä tietojen vääristelystä jutun julkaisun jälkeen. Hän sanoi Twitterissä, että ei ole koskaan työskennellyt RT:ssä, vaan RT oli Frickin asiakas.

Kuvaajana työskennelleen Frickin sanojen mukaan RT oli hänellä samanlainen asiakas kuin muutkin TV- ja uutistoimistot.

– Kuvaajat myyvät rutiinilla kuvia ja videoita ulkomaisille uutistoimistoille, hän kirjoitti Twitterissä.

Dagens Nyheter kuvailee Riks-verkkokanavaa ruotsidemokraattien "viestintäkanavaksi". Myös Expressenin mukaan kyseessä on ruotsidemokraattien kanava. Riks itse kuvaa itseään Youtube-sivuillaan "konservatiiviseksi uutismediaksi".

Ruotsin maanpuolustuskorkeakoulun professori Kjell Engelbrekt sanoi Dagens Nyheterille, että Chang Frickin yhteys tapahtumiin on tässä valossa merkittävä tieto. Hänen mukaansa koko ketju muistuttaa informaatio-operaatiota.

– Tämä on ehdottomasti huomionarvoista, ja ruotsidemokraateilta on kysyttävä kysymyksiä. Jos puolueena tuet Nato-jäsenyyttä, tällainen tapahtuma herättää kysymyksiä.

Myös Tukholman yliopiston valtiotieteen professori Göran Sundström totesi lehdelle, että ruotsidemokraattien tulee irtisanoutua tapahtumista.

– Tässä on kyse henkilöstä, joka tuki hallituksen työtä vaikeuttavaa toimintaa. Tämä henkilö työskentelee puolueen kanavalla, joten yhteys on ilmeinen, hän sanoi.

Ruotsidemokraattien lehdistöpäällikkö Oskar Cavalli-Björkman kiisti DN:lle, että puolueella olisi mitään tekemistä asian kanssa.

– Kysymykset asiasta tulee esittää niille, joita asia koskee.

Hän kuitenkin totesi, että sananvapauden laajemmassa mittakaavassa puolueen lähestymistapa on "kristallinkirkas".

– Sananvapaus on asia, jossa emme tee kompromisseja.

Koraaninpoltto Turkin suurlähetystön liepeillä suututti Turkin, joka on nyt sanonut, että Ruotsin on turha odottaa tukea Nato-jäsenyydelle.