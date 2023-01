Kommentti: Leopardit ovat Ukrainalle välttämättömiä – mutta voittoa ne eivät takaa

Leopard-tankkien henkinen merkitys on Ukrainalle yhtä tärkeä kuin sotilaallinen, kirjoittaa erikoistoimittaja Seppo Varjus.

Harvoin on yhteen aseeseen luotettu näin paljon. Leopard-panssarivaunuista on tehty Ukrainan taistelukenttien ratkaisijoita ennen kuin yksikään on ehtinyt jyrätä niille.

Ukraina on saamassa myös brittiläisiä Challenger-tankkeja ja sen odotetaan saavan myös amerikkalaisia Abramseja.

Nämä aseet ovat Ukrainalle ratkaisevia jo ennen taisteluun pääsyään. Ne vahvistavat uskoa, että länsi edelleen tukee Ukrainaa täysillä Venäjän hyökkäyssotaa vastaan. Rintaman ahdingossa pelkästään tieto tulossa olevista aseista nostaa mielialaa. Suomikin haluaa olla tässä hankkeessa osana kykyjensä mukaan.

Se ei tarkoita, että Ukraina voittaisi puolustussotansa vain nyt luvatuilla panssarivaunuilla.

Olaf Scholzin epäröinti teki hänestä Euroopan syntipukin.

Tankkisaaga on pitkä ja monipolvinen. Vastahakoisesta Saksan liittokanslerista Olaf Scholzista se teki Euroopan sylkykupin.

Muutkin maat tarvitsevat Saksalta luvan maassa valmistettujen Leopardien toimittamiselle Ukrainaan. Sellaisen uskotaan hellinneen vasta, kun Saksa sai vakuudet siitä, että amerikkalaiset lähettävät Abramseja.

Väitetyn kytkyn syy on epäselvä. Epäselvää on myös se, miksi muuta aseapua lähettäneen Saksan punainen viiva kulki juuri tankeissa niin kauan.

Tiettävästi Saksa toimittaa itse 14 Leopardia. Ase on hyvin yleinen Euroopassa, mutta ei ole varmuutta, kuinka paljon Ukrainaan lähetettäviä Leopardeja lopulta kertyy. Osa lepää eri armeijoiden varastoissa huonossa kunnossa.

Eri maiden käyttämissä Leopardeissa on eroja ja niiden saattaminen taistelukuntoon kestää. Erityisesti viestijärjestelmissä riittää yhteensovittaminen. Challengerit ja Abramsit omine huoltoketjuineen ovat sitten toinen tarina.

Miehistön koulutukseen kuluu kuukausia. Sinä aikana Venäjä moukaroi koko Ukrainaa ohjuksillaan ja lisää painetta itäisellä rintamalla.

Ukrainalla oli kohtuullinen panssarikalusto sodan alkaessa ja se on pystynyt valtaamaan venäläisiltä lisää. Lähes vuoden sodan aikana menetykset ovat kuitenkin vääjäämättömiä.

Scholzia on pidetty Euroopan johtavana kyyhkynä. Mahtipontisilla sanoilla tekojen puutetta peittelevä Ranskan presidentti Emmanuel Macron ei jää kauas taakse. Kumpaakin on syytetty liiallisesta rauhantahdosta Venäjän kanssa.

Ukrainan tärkein tukija on Yhdysvallat. Heti sodan alussa presidentti Joe Biden teki selväksi, että maa ei lähetä maa- ja ilmavoimiaan Ukrainan avuksi. Raskaan aseistuksen antamisessa Yhdysvallatkin on epäröinyt. Sitä on tullut tipoittain.

New York Timesin Ross Douthat arvioi Yhdysvaltain strategiaa sodassa. Siis nimenomaan Bidenin Yhdysvaltain, ei Ukrainan.

Ukrainan strategia on kiihdyttää sotaa voittoon saakka. Kannustuspuheistaan huolimatta Yhdysvaltojen tavoitteena on Douthatin mukaan Ukrainalle suotuisa aselepo ja lopulta rauha. Yhdysvaltain haluama aselepo ei tarkoittaisi enää Venäjälle edullista jäätynyttä konfliktia.

Venäjän pakottamiseen tähän tarvitaan Leopardeja ja Abramseja ja muuta kalustoa.

Lopulta Bidenin, Macronin ja Scholzin ajattelussa ei välttämättä ole perinpohjaista eroa.

Puolan armeijan Leopard tulittaa taisteluharjoituksessa. Kestää vielä ennen kuin nuo tankit pääsevät taisteluun Ukrainassa.

Ukraina yksinkertaisesti haluaa ajaa pois sen kansalaisia julmasti kohdelleet miehittäjät. Siksi sen on pystyttävä murtamaan Venäjän linnoitetut asemat itäisessä ja eteläisessä Ukrainassa.

Se ei onnistu ilman tankkeja. Mutta tankkeja ei voi lähettää taisteluun ilman huoltoa, tulitukea ja maavoimia. Muun muassa.

Muuten tankit tuhotaan niiden ensimmäisessä rynnistyksessä. Ukrainan avun tarve ei siis lopu panssarivaunuihin.

Ukraina on myös menettänyt valtavasti kalustoa kohta vuoden kestäneen sodan aikana huolimatta venäläisiltä kaappaamistaan aseista. Osin läntinen aseapu vain paikkaa näitä menetyksiä.

Venäjänkin kalusto kuluu, mutta arviot käyttökelpoisten varastojen suuruudesta ovat usein aivan ilmasta vetäistyjä. Toistaiseksi aseita on riittänyt taisteluun ja ohjuksia Ukrainan kaupunkeja tuhoamaan.

Julma kevät on vasta alkamassa.