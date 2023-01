Oliko tulkinta vahinko vai peräti tarkoituksellinen?

Venäjän tiedotusvälineet nostivat presidentti Sauli Niinistön ja hänen ukrainalaisen kollegansa Volodymyr Zelenskyin tiistaisesta tapaamisesta esiin erityisesti yhden seikan.

Moni tiedotusväline nosti otsikkoa myöten esille sen, että Suomi on valmis antamaan Ukrainalle tankkeja.

Lue lisää: Uskomaton uutis­päivä: Tämä sinun pitää tietää Niinistön vierailusta, Nato-solmusta ja Leopardeista

Näin artikkelinsa otsikoivat mm. valtiollinen uutistoimisto Tass, Izvestija, Komsomolskaja Pravda, Vedomosti, Kommersant ja monet muut.

Lähteenä käytettiin Niinistön ja Zelenskyin tiedotustilaisuutta Kiovassa.

Lue lisää: Katso Niinistön ja Zelenskyin tiedotus­tilaisuus kokonaisuudessaan – ”Tiedämme, että Suomi on meidän puolellamme”

Venäläismedian väite on sikäli virheellinen, että Niinistö puhui tankkien lahjoittamisesta Ukrainalle yleisellä tasolla. Ei siitä, että Suomi lahjoittaisi omista asevoimistaan tankkeja Ukrainalle.

Niinistö puhui laajemman panssarivaunuyksikön perustamisesta Ukrainaan, koska ”tankki siellä, toinen täällä ei auta mitään”.

– Euroopan sisällä keskustellaan siitä, miten sellainen panssarivaunuyksikkö rakennetaan, Niinistö sanoi Kiovassa.

Silti Venäjän tiedotusvälineet saivat Niinistön puheet väännettyä siten, että Suomi olisi valmis toimittamaan tankkeja Ukrainalle suuren panssariyksikön perustamiseksi.

Moni tiedotusväline lainasi Niinistön puheesta juuri tuota tankki siellä, toinen täällä -kohtaa.

Nykyisessä Venäjän propagandailmastossa sekään ei ole poissuljettua, etteikö väärinymmärrys olisi voinut olla tahallinen ja tarkoituksellinen.

Presidentit Sauli Niinistö ja Volodymyr Zelenskyi tapasivat tiistaina Kiovassa.

Niinistö vielä erikseen korosti, että Suomen täytyy pitää mielessä sekin, että Suomella on Ukrainan jälkeen Euroopan maista pisin yhteinen maaraja Venäjän kanssa.

– Se on sellainen asia, jota meidän pitää harkita päättäessämme rooliamme, Niinistö muistutti.

Niinistö lisäsikin, että Suomen rooli voisi olla omien tankkien luovuttamisen sijasta esimerkiksi Ukrainan joukkojen kouluttaminen.

– Suomi on harvoja Euroopan maita, joissa yhä on yleinen asevelvollisuus. Se tarkoittaa, että koulutusjärjestelmämme on hyvin kehittynyt. Joka vuosi armeijaan tulee alokkaita, ja heidät koulutetaan, Niinistö muistutti.

Gazeta.ru:n mukaan krimiläinen paikallispoliitikko Mihail Sheremet sanoi jokin aika sitten, että saksalaisten Leopard-tankkien tuonti Ukrainaan voisi johtaa siihen, että Venäjän täytyy käyttää entistä raskaampia ja tehokkaampia aseita Ukrainassa.

Spiegelin mukaan Saksa on tehnyt päätöksen Leopardien lähettämisestä Ukrainaan. Suomi ei näin ole suoraan ilmoittanut, vaikka Venäjän media antaa näin ymmärtää.

Sheremetin mukaan Nato ja Yhdysvallat puskevat Euroopan maita avoimeen sotilaalliseen konfliktiin Venäjän kanssa.

Gazeta.ru lisää, että ”toistaiseksi vain Puola ja Suomi ovat julkisesti ilmoittaneet valmiutensa siirtää tankkejaan Ukrainan asevoimille”. Suomen osalta väite on siis virheellinen.

Sivuston mukaan Euroopan maat ovat valmiit antamaan Ukrainalle noin 100 tankkia.