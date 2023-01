Tuomiopäivän kello symboloi maailmanloppua. Se on nyt lähempänä sitä kuin koskaan ennen.

Tuomiopäivän kellon viisari nytkähti tänään tiistaina 10 sekuntia lähemmäs keskiyötä. Kello näyttää tällä hetkellä 90 sekuntia vaille puolenyön, kertoo Sky News. Syynä tälle on suurelta osin Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa.

Kello on ollut 100 sekuntia vaille keskiyön vuodesta 2020 lähtien. Keskiyö merkitsee maailmanloppua, kertovat Bulletin of the Atomic Scientists -tiedejulkaisun tutkijat.

Heidän mukaansa Venäjän uhkaukset ydinaseiden käytöstä muistuttavat maailmaa siitä, että konfliktin kärjistyminen vahingossa, tarkoituksella tai virhearvioinnilla on hirvittävä riski.

Tutkijat selvensivät, että kellon siirtymiseen vaikuttaa myös esimerkiksi Kiinan laajentunut ydinvoimakapasiteetti ja Pohjois-Korean ohjusten testaaminen. Lisäksi viisarin liikahtamiseen vaikuttivat muun muassa ilmastokriisi, disinformaatio ja koronavirus.

Tuomiopäivän kello lanseerattiin vuonna 1947 kylmän sodan aikaan. Kello sijaitsee Chicagon yliopistossa. Kellon viisarin siirtymisestä päättää tiede- ja turvallisuuslautakunta, joka kokoontuu kahdesti vuodessa.