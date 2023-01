Tiukka kysymys Niinistölle Ukrainassa: Milloin voimme odottaa Leopardeja ja kuinka monta?

Presidentti Sauli Niinistö selitti vastauksessaan ukrainalaisille Suomen erityistä roolia Euroopassa.

Suomella olevien saksalaisvalmisteisten Leopard 2 -panssarivaunujen lähettäminen Ukrainan avuksi nousi odotetusti esille presidentti Sauli Niinistön tapaamisessa Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin kanssa.

Presidentit kommentoivat kysymystä yhteisessä tiedotustilaisuudessaan.

– Keskustelimme Ukrainan erityisistä tarpeista sotaoperaatiossa kuten panssaroiduista ajoneuvoista ja tankeista, ja Suomi ottaa varmasti sopivan roolin tässä asiassa, presidentti Zelenskyi muotoili ensin vastauksessaan kysymykseen, miten Suomi voisi auttaa Ukrainaa enemmän.

Niinistö ja Zelenskyi saapuivat lehdistötilaisuuteen Kiovassa tiistaina.

Heti perään ukrainalaistoimittaja esitti Niinistölle suorasukaisen kysymyksen:

– Presidentti Niinistö, onko Suomi valmis antamaan Leopardeja ja milloin voimme odottaa niitä ja kuinka monta, ja oletteko jo pyytäneet Saksalta lupaa antaa niitä?

– Meidän täytyy muistaa, että meneillään oleva keskustelu tankeista on osa keskustelua suuremmasta yksiköstä. Pelkästään tankki sieltä toinen täältä ei auta mitään, Niinistö aloitti vastauksensa.

– Käymme sisäistä keskustelua Euroopassa nyt siitä, miten rakentaa kyseinen yksikkö. Suomen roolille siinä on erilaisia mahdollisuuksia.

Leopard 2 -panssarivaunu kuvattuna Hämeenlinnan Parolassa.

Seuraavaksi Niinistö alleviivasi ukrainalaisille Suomen erityistä asemaa Euroopassa toteamalla, että Suomi on yksi harvoista maista, jolla on yhä varusmiesarmeija. Niinistön mukaan se tarkoittaa samalla sitä, että Suomella on erittäin tehokas sotilaallinen koulutusjärjestelmä.

Jo aiemmin on nostettu esille Suomen mahdollinen rooli ukrainalaisten kouluttamisessa Leopard-tankkien käyttöön, mihin Niinistö todennäköisesti viittasi kommentillaan.

Lue lisää: Painoa 60 tonnia, pituutta yli 10 metriä – tällainen Suomen puolustus­voimien käytössä oleva Leopard 2 -taistelu­panssarivaunu

Niinistö alleviivasi vastauksessaan myös toista suomalaista erityisseikkaa.

– Mitä tulee aseistukseen, se kysymys on Suomessa yhä avoin ja meidän täytyy tarkastella sitä hyvin huolellisesti.

– Euroopan maista, joilla on yli 10 Leopard-tankkia, Suomi on ainutlaatuisessa asemassa, koska olemme ainoa, joka on Naton ulkopuolella, ja jolla on erittäin pitkä raja Venäjän kanssa. Ukrainan jälkeen pisin Euroopassa, Niinistö muotoili.

– Meidän täytyy pitää se aina mielessä, kun harkitsemme rooliamme. Mutta joka tapauksessa voin luvata, että olemme rakentavia.

Presidentti Niinistö ei luvannut tankkeja Ukrainalle, mutta vihjasi koulutusroolista.

Niinistö nosti tapaamisissaan ja lausunnoissaan tiistaina useita kertoja esiin Suomen jo tähän mennessä toimittaman ja lupaaman sotilasavun, jonka arvo on noin 600 miljoonaa euroa.

Kysymys Leopard-tankeista jäi kuitenkin odottamaan yleiseurooppalaista päätöstä, jossa keskeistä roolia on soviteltu paitsi valmistajamaa Saksalle myös Puolalle, joka ajaa voimakkaasti Leopard-liittokuntaa Ukrainan tueksi.