Näistä kaikista asioista Zelenskyi kiitti Suomea

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö vierailee tiistaina Kiovassa.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö teki tiistaina yllätysvierailun Kiovaan ja tapasi Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin. Kaksikko piti päivällä yhteisen tiedotustilaisuuden, jossa Zelenskyi kiitti Suomea Ukrainalle annetusta avusta.

– Olen iloinen voidessani toivottaa tervetulleeksi Kiovaan Ukrainan todellisen ystävän ja vapauden todellisen puolustajan Suomen presidentin Sauli Niinistön, Zelenskyi sanoi.

Zelenskyi muistutti, että tiistaina tuli kuluneeksi 11 kuukautta siitä, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Hän totesi, että ukrainalaisten vastarinta on edellytys Venäjän muiden naapurimaiden turvallisuudelle ja koko maailman turvallisuudelle.

– Näin näemme tilanteen yhdessä liittolaistemme kanssa.

Zelenskyi sanoi olevansa henkilökohtaisesti kiitollinen Niinistölle ja suomalaisille siitä, että selvästi ymmärretään Ukrainan tarpeet.

– Ukrainan voitto on jokaisen maan, joka vaalii vapautta, voitto.

Zelenskyi viittasi myös talvisotaan.

– Me taistelemme samaa aggressiota vastaan, jota vastaan myös Suomi on joutunut taistelemaan.

Zelenskyi kiitti Suomea myös ”suoraviivaisesta ja jatkuvasta” tuesta Ukrainalle. Zelenskyi kiitti niin sotilaallisesta kuin humanitaarisesta avusta ja siitä, että Suomi on mukana pakotteissa Venäjää vastaan ja on ollut kansainvälisesti aktiivinen siinä, että Venäjä pitää saada vastuuseen sodan aloittamisesta.

Zelenskyi kiitti suomalaisia myös Suomeen tulleiden ukrainalaisten kohtelusta.

– Emme unohda sitä, Zelenskyi sanoi.

Zelenskyi viittasi Ukrainan pyrkimykseen päästä Euroopan unionin ja Naton jäsenmaaksi ja sanoi, että Ukraina tukee Suomea sen omissa pyrkimyksissä ja toivoo, että ”huomenna te tuette meitä, kun aloitamme tämän tien”.

Zelenskyi toisti tiedotustilaisuudessa Ukrainan pyynnön tankkien lähettämisestä ja sanoi, että taistelupanssarivaunuja tarvitaan Ukrainan puolustuksen vahvistamiseksi. Euroopassa on käyty keskusteluja etenkin Leopard-taistelupanssarivaunujen lähettämisestä Ukrainaan.

– Suomi ottaa varmasti sopivan paikan tässä järjestelyssä, Zelenskyi sanoi.

Niinistön mukaan Suomi odottaa Euroopan unionin yhteistä linjaa asiassa ja asiaa täytyy katsoa tarkasti. Hän totesi, että Suomi ei ole ainoa Euroopan maa, jolla on Leopardeja, mutta toisaalta Suomi on ainoa, joka ei kuulu Natoon ja, jolla on kuitenkin pitkä raja Venäjän kanssa.

Niinistö sanoi, että Suomi olisi kuitenkin jollain tavalla mukana rakentamassa apupakettia, jonka kautta voitaisiin toimittaa myös Leopardeja.