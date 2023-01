Zelenskyi kiitti Suomea Ukrainalle annetusta avusta

Volodymyr Zelenskyi esitti kiitoksensa Sauli Niinistön vieraillessa Ukrainassa.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on vieraillut tänään Ukrainassa presidentti Volodymyr Zelenskyin vieraana. Kaksikko piti yhteisen tiedotustilaisuuden, jossa Zelenskyi kiitti Niinistöä ja Suomea Ukrainalle annetusta avusta.

Zelenskyi muistutti, että sodan alusta on nyt tasan 11 kuukautta ja, että Ukraina on sinnikäs, kuten Suomikin on aikoinaan ollut.

Zelenskyi toisti tiedotustilaisuudessa Ukrainan pyynnön tankkien lähettämisestä ja sanoi, että taistelupanssarivaunuja tarvitaan Ukrainan puolustuksen vahvistamiseksi.

Niinistö otti kantaa Euroopassa käytävään keskusteluun Leopard-taistelupanssarivaunujen lähettämisestä Ukrainaan. Niinistön mukaan Suomi odottaa Euroopan unionin yhteistä linjaa asiassa ja asiaa täytyy katsoa tarkasti.

Hän totesi, että Suomi ei ole ainoa Euroopan maa, jolla on Leopardeja, mutta toisaalta Suomi on ainoa, joka ei kuulu Natoon, ja jolla on kuitenkin pitkä raja Venäjän kanssa.

Presidentit keskustelivat Ukrainan turvallisuuteen liittyvistä asioista, Venäjän iskuissa vaurioituneen infrastruktuurin korjaamisesta.