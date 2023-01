IS selvitti, miksi Ukraina tarvitsee länneltä taistelupanssarivaunuja, miten niitä käytetään ja kuinka nopeasti uudet panssariyksiköt voisivat olla toimintakykyisiä.

Euroopan Nato-liittolaisten sekä Suomen, Ruotsin, Sveitsin ja Itävallan varastoissa on runsaat 2 200 Leopard-taistelupanssarivaunua, joita Ukraina on toistuvasti pyytänyt puolustustaistelunsa tueksi. Tarve olisi Ukrainan mukaan 300–400 vaunua.

Asiantuntijoiden mukaan yksikin prikaati, noin sata vaunua, pystyisi muuttamaan voimatasapainoa rintamilla.

Saksan liittohallituksen odotetaan keskiviikkona kertovan noin neljäntoista Leopardin toimituksista Ukrainaan ja vientilupien myöntämisestä muille vaunun käyttäjävaltioille. Yhdysvallat valmistelee mediatietojen mukaan kolmenkymmenen Abrams-vaunun luovutusta. Britannia on jo ilmoittanut noin neljäntoista Challenger 2 -vaunun toimituksista Ukrainaan.

IS vastaa seuraavissa kysymyksiin taistelupanssarivaunuista ja niiden käytöstä.

Miksi Ukraina tarvitsee taistelupanssarivaunuja?

Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg kommentoi Ukrainan tarpeita tiistaina tiedotustilaisuudessa puolustusministeri Pistoriuksen kanssa. Stoltenberg pitää taistelupanssarivaunujen toimituksia lähes eksistentiaalisena kysymyksenä Ukrainalle.

– Taistelupanssarivaunut ovat tärkeitä Venäjän uusien hyökkäysten torjumiseksi ja sen vuoksi, että Ukraina voisi saada takaisin omia alueitaan, voittaa ja säilyä itsenäisenä valtiona Euroopassa.

Ruotsin maanpuolustuskorkeakoulun tutkija Tomas Ries muotoili näkemyksensä Hufvudstadsbladetin haastattelussa näin:

– Halutaanko, että Ukraina voittaa sodan? Silloin Ukrainan pitää saada taistelupanssarivaunuja. Jos sotatilanne halutaan lukita niin, että se kestää pitkään, Ukrainalle ei anneta taistelupanssarivaunuja, Ries kommentoi.

Kuinka kauan ukrainalaisten panssarijoukkojen koulutus uuteen kalustoon kestää?

Yhdessä panssariprikaatissa on noin sata taistelupanssarivaunua. Leopardeissa on nelihenkinen miehistö. Jos laskee mukaan yhden varamiehen per vaunu, koulutettavan henkilöstön määrä nousee 500:aan, kertoi everstiluutnantti (evp.) Olli Dahl IS:lle tiistaina.

Dahlilla on vuosikymmenten kokemus taistelupanssarivaunuista puolustusvoimien ja kotimaisen puolustusteollisuuden palveluksessa.

Dahlin mukaan kokeneiden ukrainalaisten panssarisotilaiden kouluttaminen Leopardien käyttöön, ylläpitävään huoltoon ja tarkastusten tekemiseen vie aikaa. Kun laskee mukaan harjoittelun toimintaan joukkokokonaisuuksina ja taisteluammunnat, koulutus kestää 2–3 kuukautta.

– Jos henkilöstö on täysin kokematonta ja siitä ruvetaan perustamaan panssarijoukkoa, kestää vähintään puoli vuotta, ellei enemmän, ennen kuin kalusto on opetettu ja joukko on taktisesti ja taisteluteknisesti valmis toimimaan panssarijoukkona, Dahl sanoi.

– Tässä on vasta nyt kova kalabaliikki siitä, millainen Leopard-koalitio saadaan aikaan – Saksan johtama tai ei – ja ruvetaan keräämään kalustoa ja organisoimaan koulutusta. Ensi kesä on ensimmäinen ajankohta, jolloin voi kuvitella että jotakin valmista on. Ei sillä keväthyökkäystä torjuta.

Soveltuuko Ukrainan maasto taistelupanssarivaunuille?

Panssarioperaatioiden aika tulee Dahlin mukaan kevättalvella, kun maa ehtii routaantumaan ja pakkanen kiristyy jonkin verran. Tämä aikaikkuna sulkeutuu kelirikkoon huhtikuulla, tai jopa ennen sitä. Kesällä maa kuivuu jälleen.

Maasto on osittain metsäistä ja vesistöjen rikkomaa.

– Pääosa on kohtuullisen avointa, loivaa, kumpuilevaa aroa erityisesti Asovanmeren pohjoispuolella ja Mustanmeren pohjoisrannikolla. Se on tyypillistä panssarimaastoa, Dahl sanoi.

Ukrainan tavoitteena on ottaa venäläisten hallussa olevat alueet takaisin.

– Sekä maastollisesti että toiminnallisesti alue on sellaista, ettei se ole jalkaväen eikä edes pyöräkalustolla liikkuvan moottoroidun jalkaväen toimintamaastoa. Tarvitaan operatiivisia panssariyhtymiä, jotka pystyvät tehokkaasti käymään liikuntasotaa ja operoimaan sen tyyppisessä maastossa, mitä eteläinen Ukraina on.

Dahl tuntee tämän maaston. Hän on ollut T-72-koulutuksessa Odessassa silloin, kun Suomi vielä käytti näitä neuvostoliittolaisia taistelupanssarivaunuja.

Venäläisten rakentamat este- ja puolustuslinjat erottuvat selvästi Bahmutin alueesta 3. tammikuuta otetussa satelliittikuvassa.

Voivatko panssarivaunut murtaa venäläisten puolustuslinjat?

Taistelupanssarivaunut tarvitsevat tuekseen muita aselajeja, muun muassa moottoroitua jalkaväkeä, tykistöä ja pioneerijoukkoja.

– Taistelupanssarivaunuilla sellaisenaan ei murreta estelinjaa. Kiinteän puolustusaseman murtaminen ja esteitten läpäisy tapahtuu tykistön, jalkaväen, pioneerien ja taistelupanssarivaunujen yhteistoiminnalla. Ei sitä tehdä niin, että tankit murtavat puolustusaseman ja esteet, kertoi Olli Dahl.

– Esteiden murtamiseen, aukkojen raivaamiseen ja sellaiseen käytetään taisteluvaunuperustaista erikoiskalustoa, jolla voidaan raivata miinoitteita ja pystytään tekemään reikiä esteisiin.

Jalkaväen tehtävänä on murtaa ja ottaa haltuun vihollisen lähipuolustusasemat.

– Jos mennään jostakin kohdasta tällaisen puolustusaseman läpi, taistelupanssarivaunut toimivat tukena. Ne auttavat murtoa tulenkäytöllä, Dahl selitti.

– Sitten kun puolustusasemaan saadaan reikä, mekanisoidut joukot tunkeutuvat koottuna muodostelmana syvälle vihollisen ryhmitykseen, iskevät takaapäin puolustusaseman sivuihin, laajentavat aukkoa ja tunkeutuvat syvyyteen tuhoamaan vihollisen reservejä, vastahyökkääviä joukkoja, esikuntia ja huoltolaitoksia.

Dahlin mukaan panssarijoukot ovat omimmillaan juuri läpimurron jälkeen alkavassa liikuntasodankäynnissä. Panssarijoukot muodostavat hyökkäyksen ytimen, jota seuraavat mieluiten telakalustolla liikkuva jalkaväki ja telatykistö. Telakalusto takaa sen, että jalkaväki ja tykistö pysyvät panssarivaunujen mukana hankalassakin maastossa.

Puolan asevoimien Leopard 2PL ampui harjoituksissa Puolassa viime toukokuussa.

Millaisia eri maiden käyttämät Leopard-vaunut ovat?

Leopard-versioissa on suuria eroja. Esimerkiksi Leopard 2A6:n runko, torni, pääase ja ammunnanhallintajärjestelmä ovat yhdenmukaisia. Tämän perusrakenteen päälle käyttäjävaltiot ovat tehneet kansallisia ratkaisujaan.

– Konekivääritkin voivat olla erilaisia. Sitten kun mennään viestipuolelle, jokaisella maalla on omat sisäisen ja ulkoisen viestinnän järjestelmänsä. Nykyään taistelukentällä vaadittavat hyppytaajuusradiot ovat kansallista omaisuutta. Taistelunhallinta- ja navigaatiojärjestelmät ovat yleensä kansallisia versioita, Dahl kertoi.

Maastossa toimivilla panssarijoukoilla pitää olla radioviestinnän ja taistelunhallintajärjestelmän antama yhtenäinen tilannekuva.

– Tarvitaan ukrainalaiseen järjestelmään sopiva digiradio ja sitä kautta lähetettävä tilannetietous. Vaunut ovat yhteydessä keskenään ja myös panssaroidun joukon muihin osiin: jalkaväkeen, pioneereihin, tykistöön ja niin edelleen, Dahl sanoi.

Saksalaisen Leopard-vaunun lataaja valmistautuu syöttämään kanuunaan sinisellä merkityn harjoitusammuksen. Saksan puolustusvoimien kuva.

Miksi kaluston yhdenmukaisuus on niin tärkeää?

Juuri tämä on Dahlin mukaan suurin haaste, joka kohtaa Ukrainan avuksi muodostettavaa Leopard-käyttäjämaiden koalitiota.

– Se ei onnistu niin, että kerätään Leopardit eri versioina Euroopasta, vaikka tykki käyttääkin samoja ampumatarvikkeita. Vaunujen yhteinen toiminnallisuus on varmistettava siten, että muodostuu hyvän tilannekuvan omaava, nopeasti keskenään viestivä ja taktisesti oikeaan toimintaan kykenevä kokonaisuus, Dahl sanoi.

Tärkeää on myös huolto. Taistelupanssarivaunujen huolto ja korjaus voidaan järjestää tehokkaimmin, jos vaunut ovat samanlaisia. Leopardit ovat modulaarisia ja suhteellisen helposti huollettavia, mutta jos valikoimaan tulee muita vaunumalleja, huolto hankaloituu.

Leopard 2, Challenger 2 ja yhdysvaltalainen Abrams tarvitsevat kukin erilaista huoltoa ja varaosia. Niissä kaikissa on 120-millinen pääase, mutta brittiläisen Challengerin kanuuna on rihlattu. Se käyttää erilaisia ampumatarvikkeita kuin Leopard ja Abrams. Näistä vaunuista monimutkaisin käyttää ja huoltaa on Abrams.

Saksan varastoissa on myös vanhoja Leopard 1A5 -taistelupanssareita, jotka edustavat 1960-luvun suunnittelua. Niissä on 105 millimetrin pääase. Olli Dahlin mukaan Leopard 1A5 soveltuu vielä jalkaväen tulitukivaunuksi, mutta ei panssariyhtymien ensi linjan kalustoksi.

Voiko Suomi lähettää Leopardeja heikentämättä omaa puolustuskykyä?

Suomi harkitsee parhaillaan, lähettääkö se pienen määrän Leopard-vaunuja Ukrainaan osana käyttäjämaiden koalitiota. Presidentti Sauli Niinistö kertoi tiistaina Kiovassa, että Suomi odottaa asiassa Euroopan unionin yhteistä linjausta. Puolustusvoimilla on noin 200 taistelupanssarivaunua.

Olli Dahl pitää pienen vaunumäärän lähettämistä mahdollisena, vaikka pääkalustona olevien Leopard 2A6 -vaunujen lisäksi myös kaikki Leopard 2A4:t on osoitettu liikekannallepanossa perustettaville sodan ajan joukoille.

– Sotilaiden tehtävä on ensisijaisesti pitää huolta kotimaan puolustuksesta sillä kalustolla joka siihen on voitu osoittaa, Dahl kommentoi.

– Mahdollinen vaunujen antaminen muuhun käyttöön on enemmänkin poliittinen päätös, jossa joudutaan arvioimaan kaluston kotimaan tarpeen ja kokonaistilanteen vaatimusten keskinäistä painoarvoa tästä näkökulmasta.

Todennäköisempää on, että Suomi osallistuu koalitioon antamalla Ukrainalle koulutus- ja huoltotukea.

– Kyllä meiltä koulutusta ja huoltotukea jonkin verran löytyy, mutten usko, että meillä on tärkeää varaosamateriaalia suuria määriä oman tarpeen yli, Dahl sanoi.

– Katseet kääntyvät suuriin maihin ja Saksan suuntaan, joka on vaunun valmistaja.

Millainen on ukrainalainen panssariprikaati?

Ukrainan asevoimissa oli sodan alussa neljä panssariprikaatia. Sotaa edeltävän ajan kokoonpanossa prikaatin vahvuus oli noin 4 000 sotilasta ja 130 taistelupanssarivaunua. Sodan aikana prikaatien vahvuudet ja kokoonpanot ovat todennäköisesti muuttuneet vastaamaan taistelutilannetta ja tappioita.

Onko Venäjän ilma-ase uhka Ukrainan panssarivaunuille?

Ilmaherruus jäi hyökkääjältä saavuttamatta. Venäjän ilmavoimat menetti jo keväällä kykynsä toimia vapaasti Ukrainan hallitsemassa ilmatilassa kaikkein matalimpia lentokorkeuksia lukuun ottamatta, kertoi arvostettu brittiläinen RUSI-tutkimuslaitos marraskuussa. Arvio koskee sekä kiinteäsiipisiä lentokoneita että helikoptereita.

Ukrainan ilmapuolustuksessa on kerroksellisuutta, sillä Ukraina käyttää korkealle ulottuvien S-300-ohjusten lisäksi länsimaista saatuja moderneja ilmapuolustusjärjestelmiä. Alimpana ilmatorjunnan kerroksena ovat olalta laukaistavat ohjukset, joita Ukraina on saanut runsaasti.

Venäläisten panssarivaunujen uhkaa sen sijaan ei kannata vähätellä. Venäjän taistelupanssarivaunujen pääaseet pystyvät tiettävästi nuoliammuksillaan puremaan Leopardien panssarointia, jos ne pääsevät ampumaetäisyydelle.