Näin Turkin mediassa käsitellään nyt Suomea ja Ruotsia – Erdogan ei ole ainoa päreensä polttanut

Varsinkin Erdoganin Ruotsia vastustavien kommenttien saama kansainvälinen huomio saa nyt Turkissa hehkutusta.

Ruotsin viikonloppuiset tapahtumat ovat saaneet mediamyllyn pyörimään myös Turkissa.

Kun tanskalais-ruotsalainen äärioikeistolaispoliitikko Rasmus Paludan poltti Koraanin Tukholmassa Turkin suurlähetystön lähistöllä lauantaina, pääsi Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan jyrähtämään sanat, joita Ruotsissa tuskin haluttiin kuulla.

– Ne, jotka sallivat jumalanpilkan suurlähetystömme edessä, eivät voi enää odottaa tukea Nato-jäsenyydelleen, Ergodan sanoi maanantaina.

Erdoganin kommentit nousivat maailmanlaajuiseksi uutiseksi, ja Ruotsin Nato-jäsenyyden mahdollinen torppaaminen uutisoitiin esimerkiksi BBC:n, Wall Street Journalin ja Reutersin sivuilla.

Presidentin saama huomio on innostanut Turkin mediassa, jossa on otettu ilo irti Erdoganin kommenttien maailmanlaajuisesta uutisoinnista. Esimerkiksi Milliyet-lehti hehkutti, kuinka Erdoganin viimeisimmät kommentit ”järkyttivät maailmaa!”

– Presidentti Erdoganin sanat olivat koko maailman puheenaihe, Sabah-lehti vuorostaan kirjoitti.

Ulkopolitiikan instituutin vanhemman tutkijan Toni Alarannan mukaan uutisoinnilla halutaan korostaa Erdoganin vaikutusvaltaa maailmalla.

– Se on hyvin tyypillistä, että Erdoganin koneiston takana oleva valtamedia tekee paljon juttuja, jotka nostavat esiin sitä, miten Erdoganin teot ja puheet noteerataan muualla maailmassa ja miten Turkilla on tätä kautta vaikutusvaltaa.

Alarannan mukaan suurin osa isoista medioista kirjoittaa lähes sanasta sanaan samanlaisia uutisjuttuja Erdoganista. Pääpaino Nato-kysymyksissä on ollut koko ajan Ruotsissa, mutta aina välillä on muisteltu myös Suomen niin sanotuista virheistä.

– Lähtökohtaisesti Suomi kuuluisi Ruotsin kanssa samaan pakettiin, mutta jos katsoo tätä volyymia, niin 80 prosenttia vähintään suuntautuu Ruotsia kohtaan.

Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Toni Alaranta.

Ruotsi ja Turkki ovat Alarannan mukaan ajautumassa myrkylliseen kierteeseen, jossa maiden välisen väännön keskiössä olevat kurdijärjestöt reagoivat sitä kovemmin, mitä enemmän näyttää siltä, että Ruotsi on antamassa Turkille periksi. Se taas lisää Ruotsin saamaa huomiota Turkissa.

Turkin mediassa esiintyvät kommentaattorit ovat spekuloineet sillä, kannattaisiko Suomen irtautua Ruotsista omassa Nato-hakemuksessaan. Mahdollisuudesta on uutisoitu myös Suomessa ja Ruotsissa, minkä Hürriyet-lehti noteerasi isosti.

– On vaikea sanoa, mihin sillä pyritään ja mikä on hallinnon virallinen kanta siihen, Alaranta toteaa Suomen irtaantumista koskevista kommenteista.

Muun muassa Hürriyet, Posta ja Milliyet nostivat kaikki esiin turkkilaisen MHP-puolueen johtajan Devlet Bahçelin ”voimakkaan reaktion” Ruotsin koraaninpolttoepisodiin.

Alarannan mukaan MHP on pieni puolue, mutta koska se pelaa Erdoganin pussiin, nostetaan Bahçelin kommentteja esiin. Bahçelilla on halu ratkaista kurdikysymys sotilaallisesti, ja hän edustaa mahdollisimman kovaa linjaa.

– Hän on tavallaan se torvi, jolla saadaan niitä vielä rankempia kommentteja valtakoalitiosta, Alaranta sanoo.

Muiden maiden lehtien reaktiot Erdoganin kommentteihin kiinnostavat Turkissa. Tässä Hürriyet-lehden artikkelissa käydään läpi Suomen ja Ruotsin medioiden kirjoituksia siitä, hakeeko Suomi jatkossa Natoon ilman Ruotsia.

Alaranta huomauttaa, että kirjoittelu on oppositiomedioissa hieman erilaista, mutta nykyisin niitä on vaikea löytää enää muualta kuin netistä.

Koraanin polttaminen ruotsalaismielenosoituksessa on kuitenkin aiheuttanut epämukavan käänteen myös turkkilaisopposition puolella.

” Koraanin polttaminen on sellainen teko, joka väkisinkin saa oppositionkin ottamaan kovan asenteen, jotta he näyttäytyvät kansalaisten silmissä sellaisilta, että he puolustavat turkkilaisille tärkeitä arvoja.

– Tässä on vielä toistaiseksi voitu ajatella, että ne ovat nimenomaan nämä Erdoganin kannattajat, jotka on saatu tämän myllyn taakse, mutta Koraanin polttaminen on sellainen teko, joka väkisinkin saa oppositionkin ottamaan kovan asenteen, jotta he näyttäytyvät kansalaisten silmissä sellaisilta, että he puolustavat turkkilaisille tärkeitä arvoja.

– Siinä mielessä oli onnetonta, että tähän tämmöinenkin nyt tuli.