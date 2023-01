Ukrainan sodan tilannekarttaa ylläpitävä ja siihen liittyviä avoimia lähteitä päivittäin tulkitseva asiantuntija on vakuuttunut videon aitoudesta.

YouTubeen ladattiin myöhään sunnuntaina video, jolla väitetään näkyvän suomalaisia vierastaistelijoita tulitaistelussa Ukrainassa.

Videon kerrotaan olevan kuvattu syyskuussa Ukrainan Harkovan seudulla.

Project five bracketed crosses -nimisen Youtube-kanavan videota on ensimmäisen vuorokauden kuluessa katsottu Twitterissä noin 15 000 ja Youtubessa noin 46 000 kertaa. Videolla näyttäisi näkyvän etulinjan taisteluita ja myös suomalaisen vierastaistelijan haavoittuminen.

Videon selostukseen on kirjoitettu, että tapahtumapaikkana on Petropavlivkan maaseutu Harkovan alueella. Videolla näkyvä tapahtumaketju on leikattu kokonaisuudessaan noin puolituntiseksi.

Videolla näkyy esimerkiksi, kuinka suomalaistaistelija haavoittuu jalkaterän ja nilkan seudulta ja kuinka hän huutaa tuskissaan lääkintämiehen apua. Tilannetta kuvaava suomalaistaistelija kömpii hetken päästä risukon läpi auttamaan. Hän kiristää jalkaa siteillä ja lähtee avustamaan haavoittunutta taistelukumppaniaan liikkeelle.

Videolla miehet pyrkivät joukkosidontapaikalle, jota ei kuitenkaan löydy. Asutuksen ja suojattujen sisäpihojen keskellä sekä kanojen kotkottaessa taustalla kuuluu luotien viuhdontaa ja räjähdyksen ääniä.

Myöhemmin videolla näkyy kaukaisuudessa, että suomalaisten Nissan-auto roihuaa Venäjän pommituksen jäljiltä. Samoin sen sisällä olevat reput sekä miesten mukana ollut henkilökohtainen omaisuus tuhoutuvat. Videolla suomalainen päivittelee esimerkiksi Kake Randelinin levyn tuhoutuneen.

Kukaan ei kuitenkaan näytä kuolevan. Videon loppupuolella näkyy, kuinka haavoittunut suomalaistaistelija saadaan evakuoitua henkilöauton kyytiin.

Ukrainan sodan tilannekarttaa ylläpitävä ja siihen liittyviä avoimia lähteitä päivittäin arvioiva asiantuntija John Helin on vakuuttunut videon aitoudesta. Se muistuttaa monin tavoin muitakin Ukrainasta nähtyjä sotavideoita.

– Merkittävän ja mielenkiintoisen tästä tekee suomalaiselle yleisölle tietysti se, että tässä näkyy ensi kertaa kotimaisia taistelijoita. Henkilökohtaisesti mieltä lämmitti suomalaisen taistelijan tyyneys tässä tilanteessa, kun hän pysyy rauhallisena kaverin haavoittuessa.

Samalla Helin kuitenkin huomauttaa, että videolla haavoittuneiden evakuoinnista näyttää olevan vaikeuksia tai mahdollisesti puutteita.

– Nyt evakuoinnissa näytti kestävän videon editoinninkin kanssa ainakin se reilu puoli tuntia. Vakavamman haavoittumisen kohdalla se olisi ollut pitkähkö aika.

– Nyt tämä osasto näytti toimivan tilanteessa varsin itsenäisesti niin, että evakuointi ja lääkintähuolto tehdään omilla autoilla. Videolla näkyy kuinka tilanne vaikeutui heti, kun suomalaisten Nissan kärsi. Mietin, mitkä ovat edellytykset olla johtoportaaseen yhteydessä tai evakuointien laajempaan toteutukseen.

Helinin mielestä Ukrainasta aiemminkin nähdyillä taisteluvideoilla näkyy hyvin se, miten Ukrainan joukot työskentelevät usein pienemmissä osastoissa eikä koordinointi ylempää johtoportaaseen aina näytä olevan täysin selkeää.

– Kaikki tilanteet eivät täysin länsimaisen sota-ajattelun kaikkien taiteensääntöjen mukaan mene. Mutta kovassa tilanteessa näitä taiteensääntöjä voikin olla vaikea saada toimimaan, hän sanoo.

– Tästä [suomalaistaistelijan] videosta näytti puuttuvan erillinen lääkintäryhmä, joka olisi paareilla lähtenyt viemään haavoittunutta pois. Nyt oli yksi saattaja, joka sai kaverin turvaan. Toiminta näytti ammattimaiselta ja autonkin kohtaamat osuman näytettiin ottavan pelkällä olan kohautuksella.

Videon kuvannut suomalaistaistelija kertoi MTV-Uutisille, että alueella oli tapahtuma-aikana kourallinen suomalaisia. Heitä tarvittiin avustamaan hyökkäystä, mutta tilanne äityi aamun sarastaessa nopeasti, kun venäläisten raskasta sotakalustoa saapui paikalle.

Hän kertoo käynnistäneensä kameran, kun huomasi tilanteen kärjistyvän.

– Se oli pakko saada käyntiin. Mulla oli kamera päässä siltä varalta, että jos kuolen. Jos olisin kuollut, kamera olisi revitty ruumiistani irti ja se olisi lähetetty journalistille, mies kertoi MTV-Uutisille.