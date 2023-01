Puolalaiset palomiehet joutuivat vain katselemaan, kun Varsovan gettoa poltettiin – yksi heistä salakuvasi kauhut

Juutalaiset vastarintaryhmät taistelivat epätoivoisesti natsi-Saksaa vastaan Varsovan getossa keväällä 1943. Kapinasta on pian 80 vuotta.

Varsovan geton kapina 80 vuotta sitten on hyvin surullinen sankaritarina. Pieni joukko heikosti aseistettuja taistelijoita ryhtyi tammikuussa 1943 epätoivoiseen taisteluun holokaustin toteuttajia vastaan. Natsi-Saksan ylivoimaiset SS- ja poliisijoukot kukistivat gettoon suljettujen juutalaisten viimeisenkin vastarinnan saman vuoden toukokuussa.

Taistelujen aikana saksalaiset polttivat geton kerrostaloja savustaakseen ulos tai tappaakseen niissä piileskelleet kapinalliset. Osa taistelijoista ja sisällä vielä piileskelleistä siviileistä hyppäsi alas kuolemaansa.

Puolalaisilla palomiehillä oli kapinan aikana aivan erityinen tehtävä. He eivät saaneet pelastaa juutalaisia eivätkä sammuttaa saksalaisten liekinheittimien sytyttämiä tulipaloja. Heidän piti vain varmistaa, etteivät palot levinneet naapuritaloihin.

Puolalaiset palomiehet saattoivat vain seurata vierestä, kuinka saksalaiset polttivat gettoa. Kuva on otettu Nowolipie-kadulla huhtikuussa 1943.

Varsovalainen palomies Zbigniew Leszek Grzywaczewski oli yksi näiden hirvittävien tapahtumien silminnäkijöistä. Grzywaczewski harrasti valokuvausta ja tallensi kamerallaan kauhunäkymiä viimeisillä vastarinnan viikoilla huhti–toukokuussa 1943.

Kolme vuosikymmentä sitten kuolleen palomiehen poika Maciej Grzywaczewski löysi isänsä jäämistöstä hiljattain 48 valokuvanegatiivia. Kuvista 33 on otettu Varsovan getossa, ja osa niistä on aiemmin julkaisemattomia.

Palomiesten tehtäväksi Varsovan geton kapinassa jäi estää saksalaisten sytyttämien tulipalojen leviäminen naapuritaloihin.

Puolan juutalaisen historian museo esittelee palo­mies Grzywaczewskin kuvat uudessa näyttelyssä, joka avattiin Varsovassa 18. tammi­kuuta. Kuvat ovat ainut­laatuisia, sillä getosta on säilynyt vain saksalaisten miehittäjien ottamaa propagandistista kuva- ja filmi­aineistoa.

Grzywaczewski vietti museon tietojen mukaan getossa lähes neljä viikkoa, toden­näköisesti huhtikuun 21. päivästä toukokuun puoliväliin saakka. Hänen valokuvansa ovat kiireessä ja salaa otettuja, hämäriä ja hätäisesti rajattuja.

Voi vain kuvitella, mitä Grzywaczewski näki omin silmin. Ja millaisia muistoja hänelle noista viikoista jäi.

”Kuvat noista [bunkkereista] ulos raahatuista ihmisistä pysyvät mielessä elämäni loppuun asti”, Grzywaczewski kirjoitti päiväkirjaansa.

”Heidän kasvoillaan oli mielipuolinen, poissaoleva ilme… nälkä ja kauhu sai nämä hahmot hoipertelemaan likaisina ja rääsyisinä. Heidät ammuttiin kasaan, hengissä olleet kaatuivat jo tuhottujen ihmisten ruumiiden päälle.”

Maciej Grzywaczewski esitteli isänsä valokuvia näyttelyn avajaispäivänä Puolan juutalaisen historian museossa Varsovassa 18. tammikuuta.

Osa kuvista on julkaistu jo aiemmin historia- ja kuvateoksissa holokaustista. Näihin kuviin Grzywaczewski on itse liittänyt taustatarinoita, jotka ovat kammottavaa luettavaa.

Yhdysvaltain holokaustimuseo USHMM on esimerkiksi tallentanut Nowolipie-kadulla huhtikuussa 1943 otetun kuvan paperivedoksen. Sen taakse kirjoitetussa tekstissä Grzywaczewski kertoo, kuinka kokonainen juutalainen perhe oli hypännyt kuvassa olevan rakennuksen parvekkeelta alas jalkakäytävälle ja kuollut heti:

”Koska he olivat jääneet piiloon eivätkä lähteneet evakuoitujen mukaan, he eivät enää päässeet pakoon liekkejä. Me emme pystyneet pelastamaan heitä, vaikka meillä oli siihen tekninen valmius.”

Tulipalo Nalewki-kadulla lähellä Krasinskin puistoa.

Juutalaisen geton likvidoinnin jälkeen Grzywaczewski taisteli Varsovan vuoden 1944 kansannousussa Puolan kotiarmeijan AK:n riveissä. Hän haavoittui taisteluissa jalkaan.

Sodan jälkeen Grzywaczewski muutti Gdanskiin, opiskeli laivanrakennusta teknisessä korkeakoulussa ja työskenteli muun muassa Puolan kauppa-alusrekisterissä. Hän kuoli Gdanskissa huhtikuussa 1993.

Viimeinen Varsovan geton kapinan johtajista kuoli vuonna 2009. Hän oli Marek Edelman, joka nousi johtajaksi Mordechai Anielewiczin saatua surmansa 7. tai 8. toukokuuta 1943 Mila-kadulla sijainneessa bunkkerissa.

”Elämän suurin unelma on toteutunut. Olen saanut elää ja nähdä geton juutalaisten vastarinnan kaikessa sen suuruudessa ja kunniassa, Anielewicz kirjoitti ennen kuolemaansa.

Natsi-Saksa pakotti noin 400 000 juutalaista asumaan ahtaassa Varsovan getossa. Zbgniew Grzywaczewski kuva geton takapihoilta.