Yhdysvaltojen viranomaiset kertovat anonyymisti New York Timesille, että Venäjän tiedustelupalvelun epäillään olleen Espanjassa muun muassa pääministerille lähetettyjen kirjepommien takana.

Yhdysvaltalais­lehti New York Timesin mukaan Venäjä saattaa suunnitella sabotaasia niihin Euroopan maihin, jotka tukevat Ukrainaa. Lehti pohjaa tietonsa Yhdysvaltojen virnaomaislähteisiin, jotka kertovat asiasta nimettömänä.

New York Timesin mukaan sekä amerikkalaiset että eurooppalaiset viranomaiset epäilevät, että Venäjän armeijan tiedustelu­palvelun agentit junailivat valkoista ylivaltaa kannattavan ryhmittymän toteuttamaan kirjepommi-iskuja Espanjassa.

Espanjasta löydettiin marras-joulukuun vaihteessa kuusi kirjepommia, jotka lähetettiin muun muassa maan pääministerille, puolustus­ministerille ja ulkomaisille diplomaateille. Yksi pommeista lähetettiin myös espanjalaiselle asetehtaalle. Ukrainan suurlähetystön työntekijä loukkaantui iskuissa, joita amerikkalais­viranomaiset pitävät terrorismina.

Lue lisää: Kirjepommien aalto piinaa Espanjaa

Lue lisää: Ukrainan Madridin-lähetystössä räjähti kirjepommi

New York Timesin tietojen mukaan iskujen tutkimuksissa on keskitytty viime viikkoina äärioikeistolaiseen Russian Imperial Movement -ryhmittymään, jolla on jäseniä ympäri Eurooppaa ja sotilaallisia koulutuskeskuksia Pietarissa. Ryhmällä uskotaan olevan yhteyksiä Venäjän tiedustelu­palveluun, ja useat ryhmän merkittävät jäsenet ovat olleet Espanjassa ja luoneet suhteita Espanjassa toimiviin äärioikeistolaisiin ryhmittymiin. Yhdysvallat on luokitellut ryhmän terroristijärjestöksi.

Yhdysvaltalaiset viranomaiset kertovat New York Timesille, että kirjepommi-iskut junailleiden venäläisten tarkoituksena oli luultavasti pitää Euroopan valtiot varpaillaan ja kokeilla, miten he voisivat toteuttaa iskuja, mikäli Venäjä päättäisi viedä sodan seuraavalle tasolle. Tarkoituksena oli myös luultavasti viestiä siitä, että Venäjä ja sen verkostot pystyvät toteuttamaan terrori-iskuja Euroopassa ja niiden Naton jäsenmaiden pääkaupungeissa, jotka tukevat Ukrainaa sodassa.

New York Timesin mukaan ei ole viitteitä siitä, että Venäjä olisi valmis laajempiin, salattuihin hyökkäyksiin Euroopassa. Venäläis­viranomaiset uskovat, että ne voisivat provosoida Natoa toimimaan ja aiheuttaa laajemman konfliktin. New York Timesin mukaan samasta syystä presidentti Vladimir Putin ei ole toteuttanut tavanomaista hyökkäystä Nato-maihin.

Yhdysvaltalais­viranomaisten mukaan Putinin arvio terroritoiminnasta voisi kuitenkin muuttua, jos Venäjä jatkaa raskaiden tappioiden kärsimistä Ukrainassa. Viranomaisten mukaan Putin on antanut Venäjän tiedustelu­palveluille laajat valtuudet kehittää ja toteuttaa salaisia operaatioita Euroopassa, mutta on epäselvää, millä tasolla Kreml oli mukana kirjepommi-iskuissa.