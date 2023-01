Viime aikoina moni ampuminen on yhdistetty ”Kreikkalaiseksi” ja ”Kurdiketuksi” kutsuttujen miesten ja heidän jengiensä väliseen selkkaukseen.

Ruotsissa erityisesti Tukholmaa piinaa väkivaltaisuuksien aalto: viime päivinä on kerrottu lukuisista ammuskeluista ja räjäytyksistä. Kaiken keskiössä on kiista länsirannikolla sijaitsevan Sundsvallin huumemarkkinoista, ruotsalaismedia kertoo.

Huumekauppaa Sundsvallissa pyörittää tällä hetkellä 24-vuotias mies, joka kuuluu Dalen-verkoston johtohahmoihin. SVT kutsuu miestä ”huumekuninkaaksi”. Expressenin mukaan pitkän rikoshistorian omaavaa miestä kutsutaan myös ”Kreikkalaiseksi”.

Konfliktin toinen osapuoli on ”Kurdiketuksi” kutsuttu mies, jonka sanotaan haastaneen 24-vuotiaan miehen asema Sundsvallin huumekaupasta vastaavana. Nelikymppisen miehen lempinimi juontaa juurensa miehen käyttämään nimeen monen rikollisen käyttämässä Encrochat-viestintäpalvelussa.

Aftonbladetin mukaan konfliktin molemmat päähahmot ovat ulkomailla ja ampumisten ja räjäytysten takana ja kohteena ovat heidän lähipiiriinsä kuuluvat henkilöt.

SVT:n tietojen mukaan on olemassa lista osoitteista ja henkilöistä, jotka ovat ”Kurdiketun” kohteina.

Viime päivien tapahtumia Perjantai Kello 1.30 maissa: Asuntoa päin ammuttiin Farsta strandissa, Tukholmassa. Kukaan ei loukkaantunut. Kello 18 maissa: Asunnon ovea päin ammuttiin Fruängenissä, Tukholmassa. Kukaan ei loukkaantunut. Kello 19.14: Takaa-ajo, kun poliisi yritti tarkistaa auton Hammarbyhöjdenissä. Auto kolaroi myöhemmin lähellä Gullmarsplanin metroasemaa, ja poliisi otti kiinni kaksi alle 15-vuotiasta poikaa ja myöhemmin noin 25-vuotiaan miehen. Autosta löytyi aseita. Kello 21.59: Ampuminen Huvudstassa, Solnassa. Poliisi tutkii nelikymppisen miehen kuolemaa murhana. Kello 23.31: Usean perheen asuintalossa Skarpnäckissä, Etelä-Tukholmassa, tapahtui räjähdys rappukäytävässä. Kukaan ei loukkaantunut. Lauantai Kello 1.45: Taloa päin ammuttiin Tumbassa, Tukholman suurkaupunkialueella. Tumba kuuluu pitkälti Botkyrkan kuntaan. Kukaan ei loukkaantunut ampumisessa. Kello 15.20 maissa: Ammuskelua Enskededalenissa. Kolme henkilöä otettu kiinni. Kukaan ei loukkaantunut. Lähteet: Expressen, SVT

Ampumiset ja räjähdykset ovat piinanneet Tukholmaa jo viikkoja. Kuva tammikuun alusta, kun Bagarmossenissa räjäytettiin ulko-ovi.

Sosiaalisessa mediassa on levinnyt video, jossa henkilö kuvaa ampujaa, joka ampuu rappukäytävässä asuntoa päin. SVT:n mukaan yksi hypoteesi on, että video on kuvattu todisteeksi teosta.

Poliisi ei ole vahvistanut SVT:n tietoa mahdollisesta listasta.

SVT:n lähteen mukaan monien ampumisten ja räjäytysten kohteena on ollut päähahmojen sukulaisia.

– Vaikuttaa siltä, että tästä on tullut ”Ketulle” henkilökohtaista sen jälkeen, kun hänen isänsä osoitteessa ammuttiin, lähde sanoi.

– Hänestä vaikuttaa tuleen yli-itsevarma. Hän tuntenee olonsa turvalliseksi Turkissa, jossa hän on.

Aftonbladetin mukaan poliisilla on hyvä käsitys siitä, mitkä osoitteet voivat olla väkivaltaisuuksien kohteena, ja valvontaa on lisätty.

Asuntoa päin ammuttiin Farstassa perjantaina.

Sundsvalliin liittyvä konflikti ei ole kuitenkaan ainoa Tukholman alueella.

Joulupäivänä Rinkebyssä tapahtunut murha on yhdistetty epäiltyyn kostonkierteeseen, jonka käynnisti räppäri Nils ”Einár” Grönbergin murha lokakuussa 2021.

Uudenvuodenaattona Vällingbyssä tapahtunut murha on puolestaan yhdistetty kahden rikollisjengin väliseen konfliktiin Hässelbyssä. Lisäksi myös Farstassa kaksi jengiä kilpailee keskenään.

Tukholman alueella on tapahtunut yli 20 väkivallantekoa viimeisen kuukauden aikana. Merkkejä tilanteen laantumisesta ei ole.

Lauantaina kerrottiin, että Tukholman alueelle lähetetään muualta Ruotsista sata poliisia lisävahvistukseksi.

– Mitä tulee viime aikojen kehitykseen koskien ampumisia ja räjähdyksiä, näemme tarpeen lähettää lisävahvistuksia Tukholmaan estääksemme lisää murhia tapahtumasta näissä käynnissä olevissa konflikteissa ja lisätäksemme valvontaa useilla paikoilla. Poliisit saapuvat paikalle lähipäivien aikana, poliisin kansallisen operatiivisen osaston johtaja Johan Olsson sanoo tiedotteessa.

Poliisin mukaan väkivaltaisuudet eivät osoita laantumisen merkkejä. Kuva Grimstassa, jossa räjähti tammikuun alussa, vain noin tuntia ennen räjähdystä Bagarmossenissa.

Aftonbladetin mukaan jopa puolet viime aikojen väkivaltaisuuksista epäillyistä on lapsia.

– Suoraan sanottuna tämä menee päin helvettiä, me olemme epäonnistuneet, sanoi komisario Gunnar Appelgren lehdelle.

Esimerkiksi perjantaina takaa-ajon päätteeksi kiinni jääneet pojat olivat 13- ja 14-vuotiaita. Autosta löytyi myös aseita. Nuoret ovat väittäneet, että myöhemmin kiinni otettu 22-vuotias mies oli pakottanut heidät autoon ja käskenyt heitä ampumaan asuntoa päin. Poliisi ehti kuitenkin saada heidät kiinni ennen tekoa.

Lauantaina puolestaan otettiin kiinni kaksi 15-vuotiasta otettiin kiinni liittyen Enskededalenissa tapahtuneeseen ampumiseen. Kolmas kiinniotettu oli 18-vuotias. Epäillyt ovat edelleen poliisin hallussa.

Appelgrenin mukaan silmiinpistävää on, kuinka nuoretkin tekevät vakavia rikoksia.

– On uutta, että 13- ja 14-vuotiaat tekevät niin törkeitä väkivaltarikoksia ja pitävät rikollisen uraa ja murhaa hyvänä ideana. Kun olemme katsoneet kehitystä vuosina 2021 ja 2022, ja etenkin esimerkiksi murhista epäiltyjä, heidän määrä on noussut 100 prosenttia, Appelgren sanoi viitaten nuoriin epäiltyihin.