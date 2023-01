Der Spiegel: Saksa voisi toimittaa Ukrainaan vain 19 Leopardia

Saksalla on yhteensä 312 Leopard 2 -taistelupanssarivaunua.

Saksalaislehti Der Spiegel on saanut haltuunsa salaisen asiakirjan, jossa listataan, millaista kalustoa Saksa voisi mahdollisesti antaa Ukrainalle.

Asiakirjan mukaan Saksalla on yhteensä 312 Leopard 2 -taistelupanssarivaunua, joista käyttökelpoisia on 212. Vaunuista 53 on modernia 2A7V-mallia.

Der Spiegel kertoo, että asiakirjasta selviää, mitä malleja Saksa voisi toimittaa Ukrainaan. Asiakirjan mukaan Saksa voisi harkita lähettävänsä 19 Leopard 2A5 -mallin vaunua ukrainalaisille.

Kyse on vanhan mallisista vaunuista, joita Saksan puolustusvoimat käyttää vaunuja tällä hetkellä vihollisjoukkojen simuloimiseen taisteluharjoituksissa.

Der Spiegelin mukaan Saksan puolustusministeri Boris Pistorius haluaa tarkistaa, mitä Leopard-panssarivaunuja Saksa voisi luovuttaa Ukrainalle.

Katso yllä olevalta videolta, millainen on Suomen puolustusvoimien Leopard 2A6 -taistelupanssarivaunu.

Ukrainan liittolaiset eivät saaneet tehtyä päätöstä Leopardien antamisesta perjantaina Saksan Ramsteinissa pidetyssä kokouksessa.

Useat muut Euroopan maat ovat olleet valmiita lähettämään panssarivaunujaan Ukrainaan, mutta tarvitsevat tähän vaunujen valmistajamaan Saksan luvan.

Perjantaina Pistorius sanoi, että kuva siitä, että on olemassa yhtenäinen koalitio, jonka tiellä Saksa seisoo, on väärä.

Kysyttäessä Leopardeista Pistorius vastasi Bildille Saksan käyvän tiivistä keskustelua asiasta kansainvälisten kumppaneidensa ja ennen kaikkea Yhdysvaltain kanssa. Hän kertoo myös pyytäneensä omaa ministeriötään tarkistamaan kaiken, jotta mahdollisiin päätöksiin voitaisiin olla hyvin valmistautuneita.

Saksan liittokansleri Olaf Scholz tapaa sunnuntaina Ranskan presidentti Emmanuel Macronia Pariisissa, jossa juhlistetaan maiden välisen ystävyyssopimuksen 60-vuotispäivää.

Scholz vakuutti puheessaan tukeaan Ukrainalle.

– Jatkamme Ukrainan tukemista niin kauan ja kattavasti kuin on tarpeen. Yhdessä, eurooppalaisina, puolustaaksemme eurooppalaista rauhanhanketta, Scholz sanoi.

Hän ei kuitenkaan vieläkään sanonut, hyväksyykö Saksa Leopardien antamisen Ukrainalle.