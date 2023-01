Venäläinen RT France -kanava lopettaa, koska sen pankkitilit pantiin jäihin

”Viiden vuoden vainon jälkeen valtaa käyttävät viranomaiset ovat päässeet tavoitteeseensa.”

Venäläinen RT France -kanava ilmoitti lauantaina lopettavansa toimintansa sen jälkeen kun sen pankkitilit oli jäädytetty osana EU:n Venäjälle langettamaa viimeisintä pakotepakettia.

– Viiden vuoden vainon jälkeen valtaa käyttävät viranomaiset ovat päässeet tavoitteeseensa: RT France suljetaan, kirjoitti kanavaa johtava Xenia Fedorova Twitterissä.

Fedorovan mukaan kanavan 123 työntekijää saattaa jäädä ilman tammikuun palkkaansa ja menettää työnsä tilien jäädyttämisen vuoksi.

Venäjä on jo ilmoittanut ryhtyvänsä vastatoimenpiteisiin ranskalaismediaa kohtaan Venäjällä RT Francen tilien jäädyttämisen vuoksi.

Ranskan valtiovarainministeriön mukaan RT Francen tilien jäädyttäminen tehtiin nimenomaan EU:n pakotteiden vuoksi, ei Ranskan omasta aloitteesta.

EU pani valtiollisen venäläismedian lähetyskieltoon sotapropagandan vuoksi pian sen jälkeen kun Venäjä hyökkäsi helmikuussa Ukrainaan. Ranska on ainoa EU-maa, jossa RT:llä oli tytäryhtiö. Se on jatkanut ohjelmien tekemistä ja lähettämistä. Niiden katselu on ollut mahdollista internetissä välityspalvelimen kautta.