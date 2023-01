Machu Picchu suljettiin taas Perussa – satoja turisteja jumissa inkakaupungin lähellä

Turistit eivät päässeet pois paikalta, koska mielenosoittajat olivat vahingoittaneet rautatieyhteyttä.

Perun viranomaiset sulkivat lauantaina jälleen maan kuuluisimman turistinähtävyyden Machu Picchun sen jälkeen kun satoja turisteja oli jumittunut lähelle inkojen rauniokaupunkia Aguas Calientesin kaupunkiin. Turistit eivät päässeet pois paikalta, koska mielenosoittajat olivat vahingoittaneet rautatieyhteyttä.

Turismista vastaavan ministerin Luis Fernando Helgueron mukaan jotkut turisteista olivat lähteneet kuuden tunnin kävelymatkalle Piscacuchoon, joka on lähin kaupunki, jonne pääsee autolla. Loput olivat rekisteröitymässä mahdollista evakuointia varten.

Joulukuussa sadoittain turisteja evakuoitiin läheltä Machu Picchua.

Kiivaat mielenosoitukset jatkuivat Perussa lauantaina edelleen, vaikka lähes kolmasosaan maasta on julistettu poikkeustila. Mielenosoituksissa on vaadittu presidentti Dina Boluarten eroa ja uusien vaalien järjestämistä. Ainakin 46 ihmistä on kuollut viikkoja kestäneissä protesteissa.