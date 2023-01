Kun neljä opiskelijaa löydettiin kuolleina yhdysvaltalaisessa pikkukaupungissa, poliisi vaikeni ensin – mutta some ei. Joukkosurmasta epäillyn miehen taustoista on paljastunut yksityiskohtia, jotka tuntuvat nykytiedon valossa karmivilta.

Lauantai-ilta, 12. marraskuuta 2022. Idaholaisen Moscow’n kaupungin opiskelijat ovat vaihtamassa viihteelle.

Juhlatuulella ovat myös 21-vuotiaat parhaat ystävykset Madison Mogen ja Kaylee Goncalves sekä 20-vuotias Ethan Chapin ja hänen samanikäinen tyttöystävänsä Xana Kernodle.

Mogen ja Goncalves suuntaavat yliopiston kampusalueen Corner Club -nimiseen baariin, Chapin ja Kernodle Sigma Chi -veljeskunnan tiloihin.

Heidän suunnitelmissaan on viettää ikimuistoinen ilta.

Mogen ja Kernodle ovat kämppiksiä, Concalves juuri muuttanut pois. Kimppakämpässä asuu myös kaksi muuta nuorta naista, jotka ovat viettämässä iltaa ulkona omissa seurueissaan.

Kukaan juhlijoista ei aavista, mitä tänä iltana tulee tapahtumaan. Illasta tulee ikimuistoinen, mutta aivan väärällä, kauhistuttavalla tavalla.

Aamulla asunnosta löytyy neljä ruumista.

Kaylee Goncalves (vas. ala), Madison Mogen (vas. ylä), Ethan Chapin ja Xana Kernolde menettivät henkensä surmayönä.

Mitä yön aikana tapahtui? Sitä poliisi tutkii edelleen.

Noin yhden maissa yöllä Mogenin ja Kernodlen kämppikset tulevat kotiin. Chapin ja Kernodle saapuvat veljeskunnan bileistä asunnolle varttia vaille kaksi. Mogen ja Goncalves piipahtavat läheisellä Gulb Truck -ruokakojulla kello 1.40, josta he tulevat yksityishenkilön, ilmeisesti Uber-kuljettajan kyydillä asunnolle ennen kahta.

Kaikki on hyvin.

Noin kello neljä aamuyöllä Kernodle vastaanottaa asunnolle DoorDash-ruokatilauksen Samoihin aikoihin yksi kämppiksistä havahtuu vuoteessaan. Hän kuulee ääniä ja päättelee, että ne tulevat siitä, kun Goncalves leikkii koiransa kanssa.

Kaikki on hyvin?

Kämppis kuulee puhetta.

– Täällä on joku!

Kämppiksen mukaan tämän saattoi sanoa yläkerralla ollut Goncalves, mutta se ei ole varmaa. Ääni saattoi tulla myös samassa kerroksessa kämppiksen huoneen kanssa olleen Kernodlen huoneesta. Hän on Tiktokissa aina kello 4.12 saakka.

Kämppäkaveri vilkuilee huoneensa ulkopuolelle, mutta kaikki näyttää olevan kunnossa.

Ehkä kaikki on vielä hyvin. Mutta miksi Kernodlen huoneesta kuuluu itkua?

Kämppis avaa huoneensa oven toistamiseen. Hän kuulee miesäänen, joka sanoo “kaikki on hyvin, autan sinua” – tai jotain sinne päin. Kämppis sulkee oven, mutta vain hetkeksi.

Itku jatkuu.

Surmatalo sijaitsee noin puolentoista kilometrin päässä yliopiston kampuksesta.

Kämppis avaa huoneensa oven kolmannen kerran – ja joutuu shokkiin. Hänen ohitseen kävelee mustiin vaatteisiin ja maskiin pukeutunut, arviolta vajaan 180 senttimetrin mittainen mies. Mies kävele ulos asunnon lasiliukuovesta. Kämppis on kauhuissaan ja lukitsee huoneensa oven.

Kaikki ei todellakaan ollut hyvin.

Kello 4.17 viereisen talon valvontakamera tallentaa koiran haukuntaa ja epämääräistä uikuttamista, jota seuraa kova pamahdus.

Pelon vallassa oleva kämppis ei tiedä, että välillä kello 4.00–4.25 sekä kolmannessa kerroksessa olleet Goncalves ja Mogen että toisessa kerroksessa – jossa kämppiksenkin huone sijaitsee – olleet Kernodle ja Chapin on murhattu. Heidät on puukotettu kuoliaaksi.

Alakerrassa nukkunut toinen kämppis on sen sijaan hengissä.

Seuraavan päivän aamu valkenee.

Asukkaista he, jotka heräävät, huolestuvat, kun muista ei kuulu mitään. He löytävät yhden uhreista, eivätkä saa tätä hereille.

Kello 11.58 toisen kämppiksen puhelimesta soitetaan hätäkeskukseen ja kerrotaan tajuttomasta henkilöstä.

Viranomaiset saapuvat paikalle – ja tekevät karmivan löydön. Yhden tajuttoman sijaan he löytävät neljä ruumista. Poliisi ei epäile, että kämppäkavereilla olisi jonkinlaista osuutta kuolemiin.

Mutta eipä poliisi epäile ketään muutakaan, ainakaan julkisesti. Ketään ei oteta kiinni, tekijästä ei ole tietoa, asetta ei löydy, motiivia ei vaikuta olevan.

Hätäpuhelu soitettiin noin kahdeksan tuntia murhien jälkeen.

Paikalliset ovat kauhuissaan. Heitä piinaa ajatus siitä, että vajaan 24 000 asukkaan pikkukaupungissa saattaa lymyillä neljä opiskelijaa brutaalisti murhannut henkilö.

Vihjeiden puutteeseen tutkinta ei ainakaan kaadu. Poliisi kertoo saaneensa tapauksen tiimoilta jopa 20 000 vinkkiä. Lisäksi poliisi haastattelee yli 300:aa henkilöä.

Murhat olivat ensimmäiset Moscow’n kaupungissa vuoden 2015 jälkeen.

True crime -villityksen myötä näin erikoista tapausta ryhtyvät penkomaan monet muutkin kuin poliisit. Idahon opiskelijasurmat saivat nettietsivät kierroksille.

Tässä ei ole mitään väärää, mutta siinä sen sijaan on, että eri ihmisiä väitetään valtoimenaan syyllisiksi tai ainakin varteenotettaviksi epäillyiksi eri somealustoilla ja keskustelupalstoilla.

Yksi ensimmäisistä epäillyistä, jota somekansa osoitti sormella, oli Goncalvesin entinen poikaystävä. Goncalves ja Mogan olivat yrittäneet jostain syystä soittaa hänelle 10 kertaa murhia edeltävinä tunteita. Ex-poikaystävä ei ollut vastannut puhelimeen.

Somessa on esitetty “varmoja” syyllisyysoletuksia sekä hypoteeseja myös esimerkiksi Uber- ja DoorDash-kuljettajia, toista kämppäkaveria sekä hänen poikaystäväänsä, muutamaa naapuria, Sigma Chi -veljeskuntaa, ruokakojun valvontakameralla näkyvää miestä, huumekauppiasta ja jopa kirkkoa kohtaan.

Eräs varsin seurattu ”Tiktok-meedio” kertoi Tarot-korttiensa avulla, että murhien takana olisi muuan Idahon yliopiston professori – vaikka poliisi on sanonut, ettei kyseinen henkilö ole koskaan ollut epäiltyjen joukossa. Professori on tehnyt syytöksestä rikosilmoituksen.

Lisäksi somessa on jaettu tolkuttomasti väärää tietoa liittyen poliisin pidättämään, teosta epäiltyyn mieheen. Hänen on muun muassa väitetty osallistuneen uhrien muistotilaisuuteen, mikä ei pidä paikkaansa.

Facebookissa on edelleen yksityinen ryhmä University of Idaho Murders – Case Discussion -ryhmä, jossa on noin 230 000 jäsentä. Ryhmässä julkaistaan päivittäin yli tuhat uutta kirjoitusta.

Hiljalleen epäiltyjen määrä alkaa rajoittua yhteen mieheen, 28-vuotiaaseen Bryan Kohbergeriin.

Bryan Kohbergerin ainoana rikosmerkintänä oli ollut ilman turvavyötä ajaminen.

Valvontakameroiden tallenteista selviää, että valkoinen Hyundai Elantra -mallin auto ajaa murhatalon ohi kolme kertaa ennen kuin palaa alueelle murhayönä kello 4.04. Poliisin mukaan auto oli lähtenyt illan aikana liikkeelle Pullmanin kaupungista, noin vartin ajomatkan päästä Moscowsta.

Kohberger asui Pullmanissa ja omisti valkoisen Hyundai Elektran – tosin aluksi poliisi etsi vuosimallien 2011–13 Elantraa, kun Kohbergerin auto oli vuodelta 2015.

Murhayönä Kohbergerin puhelimen liikkeitä paikantamalla voitiin todeta, että hän oli matkalla kohti Moscow’n kaupunkia ennen murhia. Miehen puhelin oli kuitenkin kiinni välillä 2.47–4.48. Oikeuspöytäkirjojen mukaan tämä viittaa siihen, että Kohberger on yrittänyt salata sijaintinsa neloismurhan aikana.

Kello 9.12. Kohbergerin puhelin paikannettiin uudelleen murhapaikan lähistölle.

Kohbergerin DNA:ta löytyi veitsen tupesta, joka oli jäänyt Moganin sängylle.

Murhia edeltäneiden noin kolmen kuukauden aikana Kohberger oli käynyt asunnon edustalla ainakin 12 kertaa. Kaikki paitsi yksi visiiteistä tapahtui yöllä tai aikaisin aamulla.

Toistaiseksi ei kuitenkaan ole esitetty aukotonta todistetta siitä, että Kohberger olisi ollut asunnossa murhayönä. Murha-aseta ei ole löydetty.

Ethan Chapin ja Xana Kernodle olivat kuollessaan vain 20-vuotiaita.

Kohberger ja uhrit eivät ole tunteneet toisiaan. Kohberger oli ilmeisesti lähettänyt eräälle uhrille viestejä Instagramin kautta, mutta niihin ei koskaan vastattu.

Poliisi oli Kohbergerin kanssa tekemisissä ainakin kaksi kertaa ennen kuin pidätti hänet.

Joulukuun puolivälissä Kohberger ajoi isänsä kanssa valkoisella Hyundai Elantrallaan Idahosta Pennsylvianiaan muun perheensä luo jouluksi. Matkalla hänet pysäytettiin Indianapolisin lähistöllä kaksi kertaa: ensin ylinopeudesta, yhdeksän minuuttia myöhemmin siitä, että hän ajoi liian lähellä edellä ajanutta autoa.

Kummallakaan Kohbergerin pysäyttäneellä poliisilla ei ollut tietoa, että Yhdysvaltojen luoteisosissa etsitään juuri kyseistä autoa. Indianapolis sijaitsee Keskilännessä, yli 3 000 kilometrin päässä murhapaikasta.

Lopulta poliisi seurasi Kohbergeria neljän päivän ajan ja keräsi roskia Kohbergerin vanhempien asunnolta, jossa Kohberger vietti joulua. Laboratoriotulosten mukaan roskista saatu DNA kuuluu sen henkilön isälle, jonka DNA:ta löytyi Madison Mogenin murhasängyltä lojuneelta tupelta.

Bryan Kohberger pidätettiin aikaisin aamulla 30. joulukuuta 2022.

Kaksi päivää ennen pidätystä Kaylee Goncalvesin vanhemmat ja hänen siskonsa antoivat Youtubessa haastattelun, jossa äiti kertoo saaneensa tukea yhteisöltään, Idahon osavaltiolta, Yhdysvalloilta – sekä esimerkiksi Suomesta.

Xana Kernolde (vas.) ja Madison Mogan (oik.) olivat kämppiksiä. Keskellä oleva Kayleen Goncalves oli aiemmin heidän kämppiksensä, mutta muuttanut pois ennen surmayötä.

Mikä mies Bryan Kohberger oikein on?

Hän opiskeli rikosoikeutta Washingtonin yliopistossa ja oli aiemmin valmistunut psykologian maisteriksi Pennsylvanian yliopistosta.

Lapsuuden luokkatovereiden mukaan Kohberger oli jo nuorena analyyttinen, mutta ajoittain julma. Eräs nuoruuden kaveri joutui lopettamaan ystävyyden Kohbergerin käytöksen vuoksi. Hänen mukaansa Kohberger nappasi hänet toisinaan “päälukkoon”, eikä päästänyt irti.

” Jos hänen kysymyksensä tuntuivat oudoilta, emme ajatelleet niistä mitään.

Lukioikäisenä Kohberger kärsi heroiiniaddiktiosta, mutta oli mitä ilmeisimmin onnistunut pääsemään siitä eroon.

Rikollinen mieli kiehtoi Kohbergeriä. Opinnoissaan hän oli tutkinut rikollisten syitä ja motiiveja teoilleen. Aiemmin hän oli opiskellut sellaisen professorin alaisuudessa, jonka erityisten osaamisalueiden luettelon kärkisijalla ovat sarjamurhaajat.

Erään opiskelukaverin mukaan Kohbergerin vahvuudet tulivat esiin sellaisilla oppitunneilla, joissa opiskelijoiden tuli katsoa rikospaikkakuvia ja päätellä, mitä oli tapahtunut. Kohberger keksi jutun juonen – tai ainakin oman versionsa siitä – hyvin nopeasti.

– Jos hänen kysymyksensä tuntuivat oudoilta, emme ajatelleet niistä mitään sen kummempaa kuin että hän oli innokas opiskelija, sama opiskelukaveri kertoo New York Timesin mukaan.

Bryan Kohberger oli erinomainen opiskelija.

Pennsylvanian yliopiston apulaisprofessori Michelle Bolger on sanonut, että Kohberger oli yksi hänen kautta aikojen parhaista oppilaistaan.

– Kymmenvuotisen urani aikana olen suositellut kahta opiskelijaa tohtoriohjelmaan. Hän on toinen niistä, Bolger kertoo.

Murhia edeltävinä viikkoina Kohbergber oli osallistunut DNA-todisteita ja oikeuslääketiedettä käsittelevälle kurssille. Kurssi jatkui murhayön jälkeen. Kohberger oli mukana opinnoissa.

Mitä pitäisi ajatella siitä, että pidätettynä oleva Kohberger opiskeli rikosoikeutta ja oli erityisen kiinnostunut rikollisten mielenmaisemasta?

Tällaisen alan koulutus ei lähtökohtaisesti tee kenestäkään vaarallista henkilöä, oikeuspsykiatri Alo Jüriloo kertoo. Hän kuitenkin muistuttaa, että ala voi viedä vaarallisella tavalla mukanaan sellaisia henkilöitä, joilla on esimerkiksi vaikeuksia hallita tunteitaan tai joilla on väkivaltafantasioita.

– Täytyy olla tietoinen omasta itsestään ja siitä, kuinka pimeys katsoo takaisin, kun katsoo sinne päin, Jüriloo sanoo.

Tällä hän tarkoittaa sitä, että vaikka opiskelisi tai työskentelisi ihmismielen pimeiden puolien parissa, pitää pystyä hahmottamaan, millainen käytös on normaalia ja millainen ei. Vankilapsykiatrin työssä hän on havainnut, kuinka tavalliseksi tappo alkaa muuttua, kun siihen törmää työssä päivittäin.

– Voi päästä näkemään ja kuulemaan kaikenlaisia tarinoita, joista kirjoitetaan myös mediassa. Niillä voi olla yksilöön negatiivinen vaikutus, Jüriloo kertoo.

Jüriloo ei muista Suomen rikoshistoriasta tapauksia, joissa henkirikoksesta epäillyn taustalta paljastuu ammatillista kiinnostusta aiheeseen.

Hän mainitsee joulukuussa tapahtuneen Ullanlinnan surman, mutta sen tutkinta on vielä niin kesken, ettei Jüriloo halua spekuloida asialla.

Ullanlinnan henkirikoksesta epäilty lääkäri on myöntänyt aiheuttaneensa vaimonsa kuoleman. Urallaan hän on tutkinut muun muassa nuorten väkivaltarikollisuutta, antisosiaalista persoonallisuushäiriötä, impulsiivisuutta, väkivallalle altistavaa geeniä ja päihteiden väärinkäytön sekä riskikäyttäytymisen välistä yhteyttä.

” Täytyy olla tietoinen omasta itsestään ja siitä, kuinka pimeys katsoo takaisin, kun katsoo sinne päin.

Opiskelijat palasivat Idahon yliopistolle 11. tammikuuta.

Jüriloo muistuttaa, että Suomen henkirikollisuudesta leijonanosa on impulsiivista ja päihtyneenä tehtyä. Poikkeuksia toki on, kuten vaikkapa Kauhajoen ja Jokelan koulusurmat osoittivat.

– Niissä on otettu mallia muualta maailmasta, jotta tekijä on saanut pienen hetkensä historiassa.

Joukkomurhaajia Jüriloo kuvailee kylmähermoisiksi ja katkeroituneiksi ihmisiksi, jotka ovat kärsineet pitkäkestoisesta yksinäisyydestä, kiusaamisesta ja toistuvista väkivaltafantasioista.

– Ei tavallinen ihminen yleensä kykene sellaiseen.

Jälkikäteen ajatellen etenkin yksi Kohbergerin tutkimusprojekti nostaa ihokarvat pystyyn.

Bryan Kohbergeriksi esittäytynyt henkilö julkaisi reilut seitsemän kuukautta sitten netin keskustelupalstalla kyselyn ihmisille, jotka olivat suorittaneet rikoksen. Tutkimuskysymyksiä ennen lomakkeessa selitetään, kuinka tutkimuksen tarkoituksena on oppia ymmärtämään, kuinka tunteet ja erilaiset psykologiset piirteet vaikuttavat päätöksentekoon rikosta tehdessä.

Kysymyspatteristo sisälsi muun muassa tällaisia kysymyksiä:

Valmistelitko rikosta ennen kuin lähdit kotoasi? Kerro yksityiskohtaisesti, mitä ajattelit ja tunsit tuona hetkenä.

Kun olit saapunut paikalle, mitä teit ennen kuin paikallistit uhrin tai kohteen? Kerro yksityiskohtaisesti, mitä ajattelit ja koit.

Miksi valitsit juuri tämän uhrin tai kohteen?

Kuinka lähestyit uhria tai kohdetta ennen tekoasi? Kerro tarkasti, mitä ajattelit ja koit.

Mikä oli ensimmäinen tekosi, jonka teit saavuttaaksesi päämääräsi? Kerro tarkasti, mitä ajattelit ja koit.

Kuinka saavutit päämääräsi? Kerro, mitä ajattelit ja koit.

Mitä teit ennen kuin lähdit pois?

Kuinka lähdit pois?

Kun olit suorittanut rikoksen, mitä ajattelit tai koit?

Kysymyksissä ei sinänsä ole mitään kummallista, mutta tämänhetkisten tietojen valossa ne saavat karmivan sävyn.

Tapauksen oikeuskäsittely järjestetään tällä tietoa 26. kesäkuuta alkaen.

Miksi nämä neljä opiskelijanuorta menettivät henkensä? Miksi osa talossa nukkuneista jäi eloon?

Teon motiivi on yhä täysi mysteeri.