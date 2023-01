Terveydenhuollon pelätään ylikuormittuvan, kun tautihuippu on nyt käsillä.

Kiinassa vuotuinen valtava matkailusesonki huipentuu ensi viikolla kiinalaisena uutenavuotena. Reilun kuukauden aikana tammikuun alkupuolelta helmikuun puoliväliin Kiinassa tehdään arviolta kaksi miljardia matkaa, nyt koronatauon jälkeen lähes entiseen malliin.

Matkailijoiden on pelätty vievän koronavirusta maaseudun kyliin ja romahduttavan niiden terveydenhuoltopalvelut. Uusimpien arvioiden mukaan korona on kuitenkin jo mahdollisesti ehtinyt levitä syrjäisiin provinsseihin jo ennen matkailukautta.

– Eli virus ei odottanutkaan uudenvuoden matkasesonkiin saakka, kertoo sinologi ja kielenkääntäjä Janna Lipiäinen Suomen suurlähetystöstä Pekingistä.

Rajoitusten poistamisesta huolimatta Kiinan viranomaiset ovat kehottaneet matkailijoita yhä huolehtimaan terveysturvallisuudesta muun muassa pitämällä maskeja junissa ja lentokoneissa. Viranomaiset ovat myös kehottaneet lento- ja junayhtiöitä laittamaan liikenteeseen mahdollisimman paljon kalustoa, jotta liialliselta tungokselta vältyttäisiin ja kaikki halukkaat pääsisivät matkaan, Lipiäinen kertoo.

Terveystiedon tuottamiseen erikoistunut brittiläinen Airfinity-konsulttiyhtiö korjasi tällä viikolla ennustettaan koronapandemian huipentumisesta Kiinassa. Kahden erillisen tautipiikin sijaan Kiinassa koettaneen yhtiön mukaan yksi rajumpi huippujakso, joka alkoi jo noin 13. tammikuuta ja päättyy ensi viikon loppupuolella.

– Joissain maakunnissa, kuten Hubeissa ja Henanissa, kysyntä tehohoitopaikoille voi ylittää sairaaloiden kapasiteetin kuusinkertaisesti, Airfinityn analytiikkapäällikkö Matt Linley arvioi yhtiön tiedotteessa.

Yhtiö ennustaa koronakuolemien määrän huipentuvan 26. tammikuuta, jolloin niitä tapahtuisi 36 000 päivässä.

Lipiäisen mukaan Pekingistä käsin on vaikea hahmottaa koko maan tilannetta. Hänen mukaansa on selvää, että kaupunkien ja maaseudun välillä terveydenhuollossa on yhä huomattava tasoero, jota on tosin pyritty kaventamaan.

– Sen voi myös varmuudella sanoa, että koronatilanne on monin paikoin Kiinaa yhä tukala ja paine terveydenhuollossa on kova. Siellä joudutaan tekemään pitkää päivää vaikeissa olosuhteissa, Lipiäinen kertoo.

Lipiäisen mukaan Kiinan viranomaisten käsitys tautitilanteesta ei ole täysin tuulesta temmattu.

– Esimerkiksi Pekingin osalta kerrottiin, että tautihuippu saavutettiin täällä joulukuun lopulla, ja kyllä arkihavainnot tukivat tällaista tulkintaa, Lipiäinen kertoo.

Hänen mukaansa koronatilanteesta myös kerrotaan tiedotusvälineissä. Niissä on muun muassa julkaistu asiantuntija-arvioita, joissa neuvotaan tartunnan saaneita sekä mainitaan mahdolliset tulevat tautiaallot.

– Kiina ei kuitenkaan julkaise samalla tavalla erilaisia mallinnuksia (koronatilanteesta) kuin mihin me ehkä olemme länsimaissa tottuneet, Lipiäinen lisää.

Koska Kiinassa vannottiin vuosia koronan osalta nollatoleranssin nimeen, olisi erittäin tiukkojen rajoitusten yhtäkkisen purkamisen voinut olettaa herättävän keskustelua aiemman linjan virheellisyydestä. Sellaista Kiinassa ei sentään ole nähty.

– Narratiivi on täällä voimakkaasti se, että oli hyvä strategia pidätellä virusta kolme vuotta, jotta tässä vaiheessa pystytään sitten ottamaan vastaan lievempi virusvariantti, joka ei ole niin vaarallinen, Lipiäinen kertoo.