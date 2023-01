DN: Ruotsi varautuu Venäjän ydiniskuun

Ruotsin puolustusvoimien esikuntapäällikkö sanoo Dagens Nyheter -lehdelle, että hänelle maksetaan siitä, että hän ajattelee pahinta mahdollista skenaariota.

Sen jälkeen, kun Venäjä hyökkäsi vajaa vuosi sitten Ukrainaan, presidentti Vladimir Putinin retoriikka ja uhkaavat puheet ydinaseista ovat kerta kerralta koventuneet. Ruotsin puolustusvoimissa varaudutaan nyt pahimpaan, Venäjän ydiniskuun, uutisoi ruotsalaislehti Dagens Nyheter.

– Todellisuudessa Venäjällä on epämiellyttävä tapa tehdä, mitä se sanoo, kommentoi Ruotsin puolustusvoimien esikuntapäällikkö Michael Claesson lehdelle.

Dagens Nyheter siteeraa Tanskan puolustustiedustelupalvelun vuosikirjaa, jonka mukaan ydinaseiden käyttö pelotteena on todennäköisesti entistä tärkeämmässä asemassa Venäjällä. Vuosikirjan mukaan uhkaukset voivat kohdistua Ruotsiin – tai Suomeen.

Syynä on se, että Venäjä pitää maiden tulevaa Nato-jäsenyyttä strategisena haasteena, koska se heikentää Venäjän sotilaallista asemaa Itämerellä. Claesson sanoo Dagens Nyheterille, että ydinaseiden käytölle on poliittinen kynnys, eikä Venäjä juurikaan hyödy siitä, että se käyttäisi ydinaseita Ruotsia vastaan.

– Sanon kuitenkin yleensä, että minulle maksetaan siitä, että ajattelen pahinta mahdollista vaihtoehtoa.

Sen vuoksi Ruotsin puolustusvoimissa selvitetään nyt, millaisia toimenpiteitä ydinsodan seurauksiin varautuminen vaatii. Ydinasetutkija Martin Goliath arvioi Dagens Nyheterissä, että on hyvä, että tietoisuus ydinaseiden riskeistä on kasvanut. Goliath kuvailee hyvin tärkeäksi ensimmäiseksi askeleeksi sitä, että on alettu miettiä, miten ydinisku eroaa muista katastrofeista ja miten siinä tilanteessa tulee toimia.

– Tässä tapauksessa kyse on siitä, että ajatellaan sitä, mitä ei ole voitu ajatella viime vuosikymmeninä.