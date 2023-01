Main ContentPlaceholder

Ulkomaat

ISW: Wagnerilla isoja ongelmia – hurjia väitteitä ruumisarkuista

Ajatushautomo Institute for the Study of War on jo aiemmin raportoinut Wagnerin ja Venäjän sotilasjohdon kiristyneistä väleistä ja erimielisyyksistä.

Venäläinen yksityisarmeija Wagner vaikuttaa kamppailevan luodakseen itsestään kuvan tehokkaana ja vakavasti otettavana, kilpailevana sotajoukkona, arvioi yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW). ISW:n raportin mukaan Wagnerilla vaikuttaa olevan ongelmia, jotka kielivät puutteellisista resursseista. Yllä olevalla videolla Pekka Toveri arvioi, onko Wagner palkkasoturien kova maine bluffia. ISW:n mukaan venäläinen, maanpaossa toimiva, oppositiokanava TV Dozhd väitti perjantaina, että Wagner lähetti eräälle naiselle väärän ruumiin rintamalta. Kanavan väitteiden mukaan naisen puoliso oli taistellut Wagnerin joukoissa Ukrainassa, ja nainen oli saanut sieltä miehensä sinetöidyn arkun, kuolintodistuksen ja kunniamitalin. Nainen hautasi aviomiehekseen luulemansa ruumiin, mutta sai myöhemmin tietää miehensä olevan elossa ja Ukrainan sotavankina. Tv Dozhdin väitteiden mukaan vastaavia tarinoita on useita. Kanava väittää, että Wagnerin edustajat pelottelevat sotilaiden omaisia, jotta he eivät avaa arkkuja ja tarkista niiden sisällä olevia vainajia. Dmitri Menshikov, Wagner-yksityisarmeijaan kuulunut sotilas haudattiin Pietarissa jouluaattona 2022. ISW:n mukaan Moskovan aluehallinnon varajäsen Evgeni Stupin puolestaan väittää saaneensa ihmisiltä valituksia, joiden mukaan perheet eivät kuule Wagnerin riveihin värvätyistä sotilaista enää mitään sen jälkeen, kun he allekirjoittavat sopimuksen palkka-armeijan kanssa ja lähtevät Ukrainaan. ISW arvioi, että väitteet Wagnerin toiminnasta kielivät siitä, että yksityisarmeijalta puuttuu hallintoelimiä, jotka pitäisivät kirjaa yksittäisistä sotilaista ja pitäisivät yhteyttä viranomaisten kanssa. Ajatushautomon mukaan on ironista, että armeijan perustaja Jevgeni Prigozhin on kritisoinut Venäjän puolustusministeriötä vastaavista asioista Venäjän joukkojen osalta. ISW:n mukaan Wagnerin ongelmana on myös kilpailu Venäjän joukkojen kanssa. Yhdysvaltojen tiedustelupalvelu raportoi perjantaina, että Wagner ja Venäjän puolustusministeriö ovat ajautuneet riitaan joukkojen kilpailun seurauksena. ISW on jo aiemmin raportoinut Wagnerin ja Venäjän sotilasjohdon kiristyneistä väleistä ja erimielisyyksistä. Ajatushautomo kertoo tuoreessa raportissaan kuitenkin myös siitä, että Wagner luottaa pitkälti Venäjän joukkojen huoltolinjoihin ja vaikuttaa käyttävän rintamalla sen aseita. Wagner-armeijalla on kerrottu olleen keskeinen rooli Soledarin kaupungin valtauksessa. Tammikuun 10. päivänä julkaistussa kuvassa yksityisarmeijan perustaja Jevgeni Prigozhin poseeraa joukkojensa kanssa väitetysti Soledarin kaupungin alapuolisessa luolastossa. Kuvan aitoutta ei ole pystytty varmistamaan. Lue lisää: Tämä tiedetään Norjaan loikanneesta Wagner-taistelijasta – asian­ajaja: Pako oli ”kuin vakoojatrilleri” Lue lisää: ISW: ”Putinin kokki” ja Venäjän puolustus­ministeriö ajautuneet riitaan kulissien takana Lue lisää: Onko Wagnerin palkkasoturien kova maine pelkkää bluffia? Pekka Toverilta viiltävä analyysi Lue lisää: Ruotsalais­asiantuntija: Näin Putinin ahdinko syvenee – ”Hänen täytyy olla epätoivoinen”