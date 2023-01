Perussa vallitsee kaaos – historiallinen rakennus paloi maan tasalle

Presidentti Dina Boluartea vastustavat mielenosoitukset ovat jatkuneet joulukuun alkupuolelta saakka.

Perussa jo puolitoista kuukautta jatkuneet mielenosoitukset ovat sysänneet koko maan kaaokseen. Reutersin mukaan perjantai-iltana poliisi ja mielenosoittajat ottivat jälleen yhteen maan pääkaupungissa Limassa.

Poliisi käytti kyynelkaasua hillitäkseen pulloja ja kiviä heitelleitä mielenosoittajia. Reutersin mukaan Liman kaduilla roihusi myös useita tulipaloja ja myös kaupungin rakennuksia on tuhoutunut paloissa, joita epäillään mielenosoittajien sytyttämiksi.

Torstai-iltana yksi kaupungin historiallisesti merkittävimmistä rakennuksista syttyi palamaan ja tuhoutui täysin. Palanut rakennus oli liki sata vuotta vanha kartano Liman keskustassa. Viranomaisten mukaan sen tuhoutuminen oli suuri menetys. Palon syttymissyytä tutkitaan.

Limassa paloi torstai-iltana historiallinen kartano.

Mielenosoittajat ovat sytyttäneet tulipaloja Liman kaduilla.

Cuscon alueella puolestaan suljettiin perjantaina kuparikaivos kolmannen kerran tässä kuussa sen jälkeen, kun mielenosoittajat tunkeutuivat sen alueelle. Myös maan turismi on kärsinyt, sillä kuudelle alueelle on julistettu poikkeustiloja mielenosoituksien hillitsemiseksi. Muun muassa lentokenttiä on suljettu ja junaliikenne on ollut poikki.

Kulkuyhteydet on katkaistu jo useaan kertaan turistien suosimaan Machu Picchuun. Perjantaina ainakin 300 ihmistä oli jäänyt saarroksiin inkakaupungin lähelle.

– Maanlaajuinen kaaos, ei näin voi elää. Olemme hirvittävässä epävarmuudessa – talous ja vandalismi, Limassa asuva Leonardo Rojas kommentoi turhautuneena Reutersin mukaan.

Mielenosoittajien ja poliisien yhteenotoissa on kuollut puolessatoista kuukaudessa ainakin 45 ihmistä.

Mielenosoittajat vastustavat maan uutta presidenttiä Dina Boluartea ja vaativat uusia vaaleja. Mielenosoitukset alkoivat joulukuussa, kunex-presidentti Pedro Castillo syrjäytettiin ja vangittiin. Protesteissa on kuollut jo ainakin 45 ihmistä.

Presidentti Boluearte on toistaiseksi sivuuttanut protestoijien vaatimukset ja kieltäytynyt eroamasta tehtävästään. Sen sijaan hän on vannonut, että levottomuuksiin osallistuvia tullaan rankaisemaan.

– Lain ankaruus lankeaa kaikkiin heihin, jotka ovat osallistuneet vandalismiin, presidentti sanoi torstaina.

Perulaiset ovat kritisoineet Boluartea siitä, ettei tämä ole ryhtynyt riittäviin toimiin mielenosoitusten hillitsemiseksi. Ihmisoikeusjärjestöt puolestaan ovat kritisoineet Perun poliisia ja armeijaa aseiden käytöstä. Poliisin mukaan myös protestoijat ovat käyttäneet aseita ja kotitekoisia räjähteitä.