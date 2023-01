Kommentti: Suomi auttaa tosissaan Ukrainaa – mutta mitä Saksa pelkää?

Taistelupanssarivaunujen toimitusten viipyminen on karvas pettymys Ukrainalle, kirjoittaa erikoistoimittaja Jouko Juonala.

Presidentti Volodymyr Zelenskyi vetosi perjantaina voimakkaasti Ramsteiniin kokoontuneiden länsimaiden puolustusministereihin ja asevoimien komentajiin, jotta nämä saisivat vihdoinkin aikaan päätöksen taistelupanssarivaunujen toimituksista Ukrainalle.

Zelenskyi kiitti tukijoitaan ase- ja materiaalitoimituksista tähän saakka ja painotti, että nyt on kiire.

– Venäjän aloittama sota ei salli viivytyksiä. Voin kiittää teitä satoja kertoja – mutta sadat kiitokset eivät ole satoja panssarivaunuja, Zelenskyi sanoi videoyhteyden välityksellä.

Vetoomus ei auttanut. Ramsteiniin kokoontuneet yli 50:n Ukrainan tukivaltion edustajat eivät saaneet aikaan päätöstä taistelupanssarivaunujen toimituksista. Yleinen käsitys on, että se johtuu Saksan liittohallituksesta, jonka takana Leopard 2 -taistelupanssarivaunujen vientiluvat ovat.

Saksan tuore puolustusministeri Boris Pistorius kuitenkin selitti, että se johtuu aivan toisesta syystä: toimituksista ei ole yksimielisyyttä Ukrainaa tukevien liittolaismaiden keskuudessa.

– On hyviä syitä ryhtyä toimituksiin ja on hyviä syitä olla ryhtymättä, Pistorius sanoi perjantaina.

Pistorius kuitenkin lupasi, että Saksa inventoi Leopard-varastonsa ja on valmis tekemään nopeita päätöksiä, mikäli sopu toimituksista syntyy. Hän kertoi myös, että Saksa sallii Leopard-käyttäjämaiden antaa Ukrainan asevoimille ”valmistelevaa koulutusta” vaunuun.

Saksan kerrottiin aiemmin yrittäneen saada Yhdysvallat antamaan omia M1 Abrams -taistelupanssareitaan Ukrainalle, jotta se voisi sitten yhdessä Yhdysvaltain kanssa ryhtyä viemään vaunuja Ukrainaan. Perjantain tiedotustilaisuuksissa kuitenkin selvisi, ettei tällaista koplausta ilmeisesti ole. Yhdysvaltain puolustusministeri Lloyd Austin sanoi sen selvästi omassa tiedotustilaisuudessaan perjantaina kokouksen jälkeen.

Pelkääkö Saksa oikeasti joutuvansa sodan osapuoleksi, jos liittohallitus antaa vientiluvat Leopardeille? Saksa on Natossa. Yksikään Nato-maa ei ole koskaan joutunut sotilaallisen hyökkäyksen kohteeksi. Näinkö vähän liittohallituksella on luottamusta Naton pelotteeseen?

Tankki-jumitusta on selitetty myös liittokansleri Olaf Scholzin henkilökohtaisella haluttomuudella.

Nimettömänä pysytellyt läntinen lähde arveli CNN:lle, että panssarivaunut ovat ”punainen linja” Scholzille – kansleri ei halua nähdä, että saksalaiset panssarivaunut taistelevat (taas) venäläisiä vastaan.

– Eivätkö saksalaiset vaunut tappaneet myös ukrainalaisia 80 vuotta sitten? Nyt ne voisivat puolustaa Ukrainaa Venäjän raakalaismaiselta hyökkäykseltä, CNN:n haastattelema virkailija pohti.

Saksalainen Marder-rynnäkköpanssarivaunu Marienbergissa 12. tammikuuta.

Ukrainan puolustus vahvistuu myös ilman taistelupanssarivaunujen lähettämistä. Sitä ei pidä unohtaa.

Juuri tätä Austin yritti korostaa. Hän käytti suuren osan tiedotustilaisuudestaan uusien asetoimitusten luettelemiseen. Ei voinut muutakaan.

Lista länsimaiden hiljattain ilmoittamista uusista ase- ja materiaalitoimituksista on kiistämättä pitkä: Yhdysvallat on luvannut lähettää muun muassa lisää Bradley-rynnäkkövaunuja (59 kappaletta), 90 Stryker-miehistönkuljetusvaunua, 53 MRAP-partioautoa. Britannialta on lähdössä 14 Challenger 2 -taistelupanssarivaunua. Saksa toimittaa muun muassa 40 Marder-rynnäkkövaunua, Ruotsi 50 CV-90-rynnäkkövaunua ja 12 Archer-tykistöjärjestelmää ja Tanska 19 Cesar-panssarihaupitsia. Latvian ja Viron panos on maiden kokoon nähden huomattava: helikoptereita, ilmatorjuntaohjuksia ja haupitseja.

Austin yritti tällä tavalla pehmentää pettymystä Leopard-päätöksen jumiutumisesta. Ukrainan menestys puolustustaistelussa ei hänen mukaansa riipu vain yhdestä asejärjestelmästä – taistelupanssarivaunusta.

Saksan puolustusvoimien Leopard 2A7 -taistelupanssarivaunuja sotaharjoituksessa Münsterissä lokakuussa 2017.

Suomi kantaa kortensa kekoon uudella, yli 400 miljoonan euron arvoisella apupaketilla. Se on suurin Ukrainalle tähän saakka. Paketti sisältää raskasta aseistusta ja ampumatarvikkeita – mutta mitä, sitä ei puolustushallinto kerro julkisuuteen. Suomi ei ole halukas antamaan Venäjälle tietoa siitä, mitä tavaraa meidän varastoistamme poistuu ja mihin venäläisten pitää Ukrainan rintamilla varautua.

Puolustusvoimilla on meneillään laaja aseiden ja materiaalin hankintaohjelma, johon valtioneuvosto on myöntänyt lisärahoitusta. Näillä hankinnoilla puolustusvoimat täydentää varastoja uusin, modernein asein ja puolustustarvikkein.

Uusin tukipäätös osoittaa, että Suomi on tosissaan tukemassa Ukrainaa. Suomessa varmasti tiedetään, mitä Venäjän menestys sodassa Ukrainaa vastaan merkitsisi. Venäjän aggressio on syytä pysäyttää tässä ja nyt, jotta uhka ei uusiudu muilla Venäjän rajoilla.