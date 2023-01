Saksassa perjantaina käynnistyneessä puolustusministerien kokouksessa huomio kiinnittyy etenkin siihen, saadaanko Saksalta päätös Leopard-taistelupanssarivaunujen lähettämiseksi Ukrainaan.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kiitteli Suomea perjantaina vuolaasti uusimmasta aseapupaketista, jonka hinnaksi on ilmoitettu 400 miljoonaa euroa. Se on yli kaksi kertaa suurempi kuin Suomen aiemmat aseapupaketit yhteensä.

– Olen kiitollinen todellisille Ukrainan ystäville Sauli Niinistölle, Sanna Marinille ja koko Suomen hallitukselle suurimmasta aseapupaketista, josta ilmoitettiin tänään. Se sisältää suuresti tarvittuja raskaita aseita sekä ammuksia. Odotamme myös tärkeitä uutisia Ramsteinista, Zelenskyi twiittasi.

Torstaina ja perjantaina myös useat muut maat ilmoittivat uusista mittavista asetoimituksista Ukrainalle.

Saksassa sijaitsevassa Ramsteinin lentotukikohdassa käynnistyi perjantaina noin 50 maan puolustusministerien kokous, jonka tarkoituksena on neuvotella Ukrainalle suunnattavasta aseavusta.

Viime päivinä maailmalla on odotettu saksalaisten päätöstä Leopard-taistelupanssarivaunujen lähettämisestä Ukrainaan. Useat maat – mukaan lukien Suomi – ovat ilmoittaneet olevansa valmiita vastaamaan Ukrainan toiveeseen Leopardien lähettämisestä, mutta lupa siihen tarvittaisiin niiden valmistajamaalta Saksalta.

Kokouksen alla Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi vetosi suoraan Saksaan maan televisiossa.

– Jos teillä on Leopardeja, antakaa ne meille. Nämä Leopardit eivät mene Venäjän rajan yli. Me puolustamme itseämme, Zelenskyi sanoi BBC:n mukaan Saksan televisiossa.

Puhuessaan kokousväelle neuvottelujen alussa Zelenskyi kiitti liittolaisia avusta. Hän kuitenkin lisäsi, että Ukraina tarvitsee edelleen lisää aseita ja entistä nopeammin voittaakseen Venäjän sodassa.

– Meidän on nopeutettava tahtia. Ajasta on tultava aseemme. Kremlin on hävittävä, Zelenskyi sanoi Reutersin mukaan.

Samalla linjalla oli Yhdysvaltain puolustusministeri Lloyd Austin, joka muistutti avauspuheenvuorossaan Venäjän ryhmittävän parhaillaan joukkojaan uudelleen, tai ainakin pyrkivän siihen.

– Tämä ei ole oikea hetki hidastaa. On aika kaivaa syvemmältä. Ukrainalaiset katsovat meihin, Austin sanoi.

Saksan asevoimien Leopard-taistelupanssarivaunu kuvattiin toukokuussa 2019 Münsterissä.

Torstai-illan videopuheessaan Zelenskyi sanoi ukrainalaisten odottavan Ramsteinin kokoukselta ”vahvoja päätöksiä”. Hän nosti esille nimettömiin saksalaisiin virkamieslähteisiin pohjautuvat uutiset, joiden mukaan Saksa ei lähetä tai anna liittolaistensa lähettää Ukrainaan saksalaisvalmisteisia taistelupanssarivaunuja, ellei Yhdysvallat lähetä vuorostaan yhdysvaltalaisvalmisteisia vaunuja.

– En usko, että tämä on oikea strategia edetä, Zelenskyi sanoi.

Tosin Saksan tuore puolustusministeri Boris Pistorius kertoi myöhemmin, ettei ainakaan hän ollut tietoinen ”tällaisesta ehdosta”.

Lue lisää: Media: Saksa ei anna Ukrainalle taistelu­panssari­vaunuja, ellei Yhdysvallat lähetä omiaan

Päähuomio keskittyy Ramsteinissa siihen, saadaanko Saksalta päätös Leopardeihin liittyen.

– Tämä on keskustelu, joka käydään tänään Ramsteinissa, jossa EU on edustettuna. Meidän on annettava Ukrainalle tarvittavat aseet, ei vain hyökkäyksen torjumiseen, vaan myös maa-alueiden takaisin ottamiseen. Ukraina tarvitsee aseita ja raskaita panssarivaunuja. He ovat pyytäneet niitä ja jotkut Euroopan maat ovat valmiina antamaan niitä. Toivon, että tämä päätös tehdään, sanoi EU:n ulkoasioista ja turvallisuuspolitiikasta vastaava Josep Borrell perjantaina.

Torstaina sekä Puolan pääministeri Mateusz Morawiecki että varaulkoministeri Pawel Jablonski antoivat ymmärtää, että maa on valmis ryhtymään "normista poikkeaviin toimiin", mikäli Saksa vastustaa Leopardien toimittamista Ukrainaan.

– Suostumus on tässä toissijaista. Joko saamme tämän suostumuksen nopeasti, tai sitten teemme tarvittavan itse, Morawiecki sanoi.