Kertomusten merkitystä sodassa ja politiikassa ei voi aliarvioida. Ukrainasta käynnissä olevan tarinasodan selkeä häviäjä on Venäjä, kirjoittaa erikoistoimittaja Jouko Juonala.

Berliinin vallanneet puna-armeijan sotilaat raapustivat keväällä 1945 Saksan raunioituneeseen valtiopäivätaloon kymmenittäin seinäkirjoituksia. Yhdessä niistä lukee vapaasti suomennettuna näin:

”Tämä hyökkäyksistä Moskovaan. Tykkitulesta Leningradiin. Tihvinästä ja Stalingradista. Muistakaa, älkääkä unohtako. Tai me voimme toistaa saman uudelleen.”

Maanpaossa toimiva venäläinen verkkolehti Meduza julkaisi hiljattain kiinnostavan artikkelin tästä tuntemattomaksi jääneen tekijän graffitista.

”Voimme toistaa” -loppulause on uhkaus. Se tarkoitti sitä, että puna-armeija voi tarpeen vaatiessa taas palata Berliiniin, jos saksalaiset unohtavat. Tämä ajatus kuitenkin hävisi Meduzan mukaan Suuren isänmaallisen sodan muistelukulttuurista 1960-luvulla. Silloin veteraanit suhtautuivat sotaan mieluummin ”ei koskaan enää” -hengessä.

Voimme toistaa -seinäkirjoituksen teki tuntemattomaksi jäänyt puna-armeijan sotilas Berliinissä 1945. Alkuperäisessä tekstissä on pieni kirjoitusvirhe, jota pidetään murreilmaisuna: povtorit-sana (suom. toistaa) on kirjoitettu muotoon podovtorit.

Itsevaltaisen Vladimir Putinin johtama Venäjä on kuitenkin nostattanut Voitonpäivän juhlat ja Suuren isänmaallisen sodan muistelun aivan uuteen, sotaisaan hurmioon. ”Voimme toistaa” -lauseesta tehtiin kymmenkunta vuotta sitten tunnettu, rivoa seksuaalisuutta huokuva meemi, joka levisi Venäjällä kaikkialle muun muassa autotarroina.

”(Lause) on kuluneen vuosikymmenen aikana selvästikin herätetty uudelleen henkiin ja muovattu ilmaisemaan kasvavaa vastustusta lännelle, joka ei ole kyennyt tunnustamaan Venäjän asemaa suurvaltana ja joka ’sortaa’ ja ’nöyryyttää’ Venäjää”, analysoi Meduza.

Venäjän nousu ”nöyryyttäjiä” ja ”natseja” vastaan on osa tietoisesti rakennettua tarinaa, jonka tehtävänä on muokata ihmisten ajattelua. Tämä tarina palvelee Kremliä juuri nyt, kun Putin käy raakalaismaista hyökkäyssotaa ”natsivaltioksi” leimatussa Ukrainassa.

Venäjän televisiossa on jo keskusteltu avoimesti muun muassa uuden sodan syttymisestä Saksaa vastaan:

Natsikortti heiluu Ukrainan lisäksi myös kohti Suomea – entistä vahvemmin ja entistäkin arvovaltaisemmilta tahoilta. Putinia ja ulkoministeri Sergei Lavrovia myöten. Venäjä rakentaa Suomesta tarinaa ”natsivaltiona”, joka syyllistyi sotarikoksiin muun muassa osallistumalla Leningradin piiritykseen.

Putin itse antoi muutama päivä sitten ymmärtää, että Neuvostoliitto ja Venäjä jättivät Suomen pelkkää hyvää hyvyyttään rankaisematta sotarikoksista Leningradissa. Tämä tarinanrakennus on johdonmukaista ja pitkäaikaista. Esimerkiksi muutamia vuosia sitten venäläiseen julkisuuteen levisi täysin perusteeton väite, jonka mukaan Sandarmohin joukkohaudoissa lepäisi suomalaisten jatkosodassa ampumia venäläisiä sotavankeja.

Vihamielinen tarinanrakennus on tietoista ja vaarallista informaatiosotaa. Ukraina maksaa siitä joka päivä hirvittävää hintaa.

Josif Stalin on nostettu Venäjällä uuteen kunniaan natsi-Saksan voittajana. Stalinin hauta Kremlissä sai kunniavartion diktaattorin syntymäpäivänä 21. joulukuuta Moskovassa.

Suomalaistutkijat pohtivat tarinoiden merkitystä sodassa kahdessa artikkelissa, jotka ilmestyivät uutuuskirjassa Epävarmuuksien aika – kuinka Venäjän hyökkäyssota muuttaa maailmaa? (Gaudeamus 2023). Teoksessa on kirjoituksia kolmeltatoista eturivin suomalaistutkijalta.

Helsingin yliopiston ja Maanpuolustuskorkeakoulun apulaisprofessori Katri Pynnöniemi viittaa artikkelissaan filosofi Hannah Arendtin teksteihin. Artikkelin mukaan totalitaaristen järjestelmien vahvuutena on ”kyky irrottaa tapahtumat reaalitodellisuudesta ja korvata tavanomaiset syy-seuraussuhteet vihjauksilla vihollisuuksista ja muista salaisista merkityksistä”. Tällä tavalla voidaan luoda ihmisten ajattelua ohjaavia kertomuksia.

Juuri näin Venäjä on tehnyt. Se on leimannut Ukrainan ”natsivaltioksi”, jota länsimaat käyttävät hyökätäkseen Venäjää vastaan. Ukraina on esitetty myös ”saatanallisena” uhkana, joka Venäjän pitää tuhota.

Suuren isänmaallisen sodan sankarillisten taistelujen muistelu, ajatus uudesta sodasta fasismia vastaan ja ”voimme toistaa” -meemi sopivat tähän kuvioon erittäin hyvin.

Kammottava satanismi-retoriikka kohdistuu sekin jo Ukrainan ulkopuolelle. Kremlin ykköspropagandisteihin lukeutuva Vladimir Solovjov syytti tuoreessa twiitissä kaikkia Ramsteiniin perjantaina kokoontunutta Ukrainan 50:tä tukivaltiota satanismista.

Venäläisessä tarinanrakennuksessa on muitakin ulottuvuuksia. Näin Pynnöniemi:

”Venäjän tekemät strategiset valinnat esitetään välttämättöminä reaktioina ulkoiseen uhkaan tai tilanne käännetään päälaelleen ja Venäjä kuvataan konfliktissa uhrina”, apulaisprofessori kirjoittaa.

”Molempia selitysmalleja on hyödynnetty Kremlin sotaretoriikassa. On vaikea välttyä ajatukselta, että Venäjän aloittama laajamittainen hyökkäyssota Ukrainaan helmikuussa 2022 oli strategisen tason virhearvio. Tämä ei kuitenkaan edusta niinkään irrationaalista päätöksentekoa kuin ilmiötä, josta presidentti J. K. Paasikivi (1870–1956) käytti muistelmissaan nimitystä epäjärki”.

Huomio on Pynnöniemeltä oivallinen. ”Epäjärki” merkitsi Paasikivelle irrationaalista elementtiä, kansallistunnetta ja suurvallan kunniaa, joka aika ajoin otti valtaansa Venäjän poliittiset päättäjät sortovuosien aikana. Epäjärjen puuskahdukset ajoivat Suomen suuriruhtinaskunnan ja Venäjän suhteet katkeamispisteeseen.

Epäjärki on nyt valtavirtaa Kremlissä.

J. K. Paasikivi tunsi Venäjän. Kuvassa Paasikivi valvontakomission puheenjohtajan Andrei Zhdanovin seurassa lokakuussa 1944.

Kertomusten voimaa sodassa käyttää myös Ukraina, kirjoittaa viestinnän professori Mervi Pantti Helsingin yliopistosta uutuuskirjan artikkelissa Sota ja media:

”Se, että Ukraina on voittanut informaatiosodan Venäjää vastaan, on yksi sodan vahvoista narratiiveista, kertomuksista, joita siitä kerrotaan. Voitolla viitataan siihen, että Ukraina on onnistunut saamaan laajalti kansainvälisen eliitin poliittisen, taloudellisen ja sotilaallisen tuen, kansalaisten sympatiat sekä mediahuomion puolelleen. Ukrainalaiset on lähes yksimielisesti kuvattu perusteettoman hyökkäyksen sankarillisina uhreina, eikä Venäjän aggressiolle ole juuri löytynyt tukea länsimaisen poliittisen eliitin keskuudessa.”

Pantin mukaan Ukrainan kertomus sodasta edustaa perinteistä Daavid ja Goljat -asetelmaa: heikompi kansakunta puolustautuu vahvempaa vastaan rohkeutensa, neuvokkuutensa ja yhtenäisyytensä avulla. Uhri- ja sankaritarinan ja samalla myös vahvan maabrändin rakentamiseen osallistuvat ”kaikki ukrainalaiset päämiehistä tavallisiin kansalaisiin ja vartalokameroilla varustettuihin sotilaisiin saakka”, Pantti kirjoittaa.

En tarvitse kyytiä pois, tarvitsen ammuksia, viestitti presidentti Volodymyr Zelenskyi pian Venäjän hyökättyä Ukrainaan. Kuva on otettu helmikuun 24. päivänä 2022.

Ukrainalaiset ovat mestareita tukemaan vahvaa tarinaansa sosiaalisessa mediassa meemein ja videoklipein. Ylin tarinankertoja on presidentti Volodymyr Zelenskyi, jota vielä vaalivoittonsa jälkeen haukuttiin pelkäksi tv-koomikoksi. Valinta on osoittautunut loistavaksi. Zelenskyi hallitsee tarinankerronnan suvereenisti ilmaisutaitojensa ansiosta, ja maansa puolustustaistelun johtajana hän on noussut raskaan sarjan valtiomieheksi.

Ukrainan kutoma kertomusten verkko inspiroi, elähdyttää ja antaa toivoa, toisin kuin Venäjän kalmanhajuinen natsikertomus.

Informaatiosodan voitolla on Ukrainalle valtava sotilaallinen ja taloudellinen merkitys. Sympatiat Ukrainan asialle pitävät asetoimitukset ja humanitaarisen avun liikkeellä. Se on strateginen etu, joka vie Ukrainaan voittoon puolustustaistelussa.