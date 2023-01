Lehden paljastus voi johtaa siihen, että Rosatom joutuu itse länsimaiden pakotteiden kohteeksi.

Venäjän valtiollinen ydinenergiayhtiö Rosatom hankkii maan aseyhtiöille komponentteja, teknologiaa ja raaka-aineita aseiden valmistusta varten, kertoi Washington Post -lehti perjantaina. Näin Venäjän aseteollisuus kykenee kiertämään länsimaiden asettamia pakotteita.

Ukrainan hallitus on vaatinut Rosatomin asettamista pakotteiden kohteeksi. Washington Postin paljastus saattaakin nyt kiihdyttää keskustelua aiheesta.

– Jos Rosatom tukee Venäjän aseteollisuutta, siihen voidaan kohdistaa pakotteita, sanoi Yhdysvaltain ulkoministeriön entinen pakotekoordinaattori Daniel Fried lehdelle.

Lue lisää: HS: Fenno­voimalla ja Rosatomilla täysin eri käsitys siitä, kuka joutuu maksajaksi

Suomessa Rosatom tuli tunnetuksi viime toukokuussa lopullisesti tyssänneestä Fennovoiman ydinvoimalahankkeesta Pyhäjoella. Fennovoima purki Rosatomin kanssa tehdyn sopimuksen painevesireaktorin rakentamisesta Venäjän aloitettua laajamittaisen hyökkäyssodan Ukrainassa.

Rosatom on tähän saakka välttänyt pakotteet, sillä venäläisvalmisteisia ydinvoimaloita on Euroopan unionin alueella peräti 18. Rosatomin vastatoimet pakotteista voisivat vaarantaa niiden toiminnan. Rosatomilla on uusia ydinvoiman rakennushankkeita Unkarissa ja Turkissa, jotka kumpikin ovat Naton jäsenmaita.

Toimittaja Catherine Belton perustaa artikkelinsa Washington Postissa ukrainalaisiin tiedustelulähteisiin. Lehti on saanut käsiinsä viime lokakuussa päivätyn kirjeen, jonka on allekirjoittanut Rosatomin osastopäällikkö. Kirje osoittaa lehden mukaan, että Rosatom on kietoutunut tiukasti yhteen Venäjän sotilasteollisen kompleksin kanssa.

”(Kirje) todistaa, että valtion ydinenergiayhtiö tarjoutuu toimittamaan tavaraa Venäjän asevoimien yksiköille ja pakotteiden alle joutuneille venäläisille aseyhtiöille”, Belton kirjoittaa.

Washington Postin mukaan kirjeessä mainitaan ohjusjärjestelmien valmistaja Almaz-Antey, lentopommeja ja ohjusten laukaisujärjestelmiä valmistava NPK Tekmash, Iskander-ohjuksia valmistava Vysokototshnije Kompleksy, Uragan-raketinheittimiä valmistava NPO Splav, valtion lentokoneteollisuuden yhtymä OAK ja useita panssariajoneuvojen valmistajia.

Rosatom on entinen Venäjän ydinenergiaministeriö. Ydinvoimabisneksen lisäksi sillä on yhä viranomaistehtäviä: yhtiö kehittää Venäjän ydinaseistusta ja valvoo ydinaseiden turvallisuutta. Ukrainassa yhtiön työntekijät ovat auttaneet Venäjän asevoimia Zaporizzjan ydinvoimalaitoksen haltuunotossa.