Aikooko Kiina kääntää selkänsä Putinille? Asiantuntija: "Jos Putin tämän kaiken jälkeen näyttää kovin heikolta..."

Presidentti Xi Jinpingillä on suunnitelma Kiinan roolin palauttamisesta maailman talousveturiksi.

Koronapandemiasta yhä kärsivä Kiina aikoo toipua jaloilleen ja ottaa takaisin paikkansa maailman talousmahtien eturivissä. Suunnitelmaan kuuluu irtiotto presidentti Vladimir Putinin Venäjästä ja lähentyminen etenkin Eurooppaan.

– Mikäli Venäjän sotamenestys jatkuu yhtä surkeana kuin tähänkin saakka, Venäjän rooli maailmanpolitiikassa on heikommassa asemassa. Myös Kiinan ja Venäjän suhteissa, sanoo kansainvälisen politiikan professori Juha Vuori Tampereen yliopistosta.

Kiinan virkamiesten ja hallituksen neuvonantajien mukaan Peking aikoo nyt kohentaa viime vuosina suuresti heikentyneitä diplomaattisia siteitään ja lisätä potkua pahoin kärsineelle taloudelle, kertoo Financial Times.

– He ovat ymmärtäneet, että he ovat olleet huonoissa väleissä liian monen maan kanssa kerralla, sanoo Kiina-asiantuntija ja ruotsalais-kiinalaisen kauppakamarin varapuheenjohtaja Frédéric Cho Aftonbladetille.

Uusi politiikka liittyy Kiinan kommunistisen puolueen puoluekokouksen lokakuussa hyväksymiin viisivuotistavoitteisiin. Varmistettuaan jo aiemmin kolmannen kautensa presidenttinä voi Xi Jinping yrittää kurssin muutosta.

– Kiina on ymmärtänyt, että se on hieman eksynyt maailmantaloudesta ja nyt he haluavat palata, sanoo Cho.

Asiantuntijoiden mukaan Peking tavoittelee tälle vuodelle jopa kuuden prosentin tai suurempaakin talouskasvua. Tavoite on huomattavasti kovempi kuin Kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n 4,4 prosentin ennuste.

Lähteiden mukaan osa talouden rakennemuutoksesta on tarkoitus luoda diplomaattisella kurssinmuutoksella, jossa päätavoitteena on vahvistaa siteitä Euroopan maihin ja vähentää yhteyksiä Venäjään.

Keskeisimpiä ovat suhteet Eurooppaan. Ne ovat päässeet pahoin kylmentymään Venäjän aloittaman hyökkäyssodan myötä.

– Peking ei halua asettua diplomaattisesti jokaista länsimaata vastaan eikä eristämistä kansainvälisiltä foorumeilta, huomauttaa ajatushautomo Chatman Housen Kiina-asiantuntija Yu Jie FT:lle.

Vaikka Putin ja Xi viimeksi joulukuussa vakuuttelivat kahdenvälisten suhteiden tiivistymistä, FT:n kiinalaislähteistä saamien tietojen mukaan Kiina pyrkii tekemään selkeää eroa Pekingin ja Moskovan välillä Ukrainan suhteen. Viestiä on toistettu myös eurooppalaisdiplomaateille.

Putin ja Xi keskustelivat joulukuun lopulla videopuhelun välityksellä. Putin sanoi haluavansa lisää sotilaallista yhteistyötä Kiinan kanssa.

Presidentti Xi aikoo aloittaa kansainvälisten suhteiden parantamisen arvioimalla Kiinan mahdollisesti saamat hyödyt, joita läheiset suhteet Moskovaan ovat tähän saakka tuottaneet.

Myös Kiina on havainnut, että Venäjä ei todennäköisesti voita sotaa Ukrainassa vaan vajoaa konfliktin jälkeen ”pienten mahtien” joukkoon, jolla on huomattavasti vähemmän taloudellista ja diplomaattista vaikutusvaltaa kansainvälisellä näyttämöllä, sanovat FT:n lähteet.

Kiinalaiset ovat myös kulissien takana ilmaisseet epäluottamusta Putinia kohtaan. Useat kiinalaislähteet ovat viime kuukausina vahvistaneet FT:lle, ettei Moskova kertonut etukäteen Kiinalle aikeistaan aloittaa täysimittainen sota Ukrainaa vastaan.

Putin oli antanut Kiinan ymmärtää, että Ukrainassa tehtäisiin vain rajoitettuja sotilaallisia toimia, mutta kiinalaisten yllätykseksi ne olivatkin täysimittainen hyökkäys.

– Putin on aivan hullu. Hyökkäyspäätöksestä vastasi pieni ryhmä henkilöitä. Kiinan ei pidä vain täysin seurailla Venäjän tekemisiä, huomautti nimetön kiinalainen viranomaislähde FT:lle.

Putin ja Xi kävivät viimeksi syyskuussa kahdenvälisiä neuvotteluja niin sanotun Shanghain yhteistyöryhmän maiden huippukokouksessa Samarkandissa, Uzbekistanissa.

– Silloin Putin kiitti Kiinaa sen ”tasapainoisesta lähestymistavasta” Ukrainan tilanteeseen. Se tarkoitti tietysti sitä, että Venäjä on ollut pettynyt siitä, miten vähän se on saanut tukea Kiinalta, sanoo Vuori. Hän huomauttaa Kiinan koko ajan korostaneen, ettei se ole liittolaissuhteessa kenenkään kanssa.

– Ja jos Putin tämän kaiken jälkeen näyttää kovin heikolta, voi presidenttien ystävyyssuhde asettua vielä alhaisempaan rooliin.

Pekingin tärkein temppu on nyt yrittää vakuuttaa eurooppalaiset, että Peking on valmis käyttämään läheistä suhdettaan Moskovaan estääkseen Putinia turvautumasta ydinaseisiin, sanovat sekä kiinalaiset että eurooppalaiset lähteet.

– Kiina vastustaa ydinaseiden käyttämistä minkään näköisen pakottamisen välineenä. Olisikin vaikea kuvitella, että Kiina suhtautuisi kovin suopeasti edes ydinaseuhkauksen käyttämiseen Ukrainan kontekstissa, huomauttaa turvallisuuden, riskien ja resilienssin tutkimuskeskuksen johtajana toimiva Vuori.

Toinen puoli Pekingin strategiaa on esittää itsensä mahdollisena rauhanrakentaja, mutta myös halukkaana osallistumaan sodanjälkeisen Ukrainan jälleenrakentamiseen.

Kiinan ponnisteluista suhteiden parantamiseksi Eurooppaan ollaan kaikesta huolimatta edelleen melko skeptisiä.

EU:n virkamiehet ja jäsenvaltioiden hallitukset ovat jatkuvasti paheksuneet Kiinan tukea Putinin sodalle ja Xin kyvyttömyyttä painostaa häntä lopettamaan se.

Lisäksi sodan paljastettua EU:n riippuvuuden Venäjästä energiansaannissa on se samalla nopeuttanut Euroopan pyrkimyksiä vähentää vastaavaa riippuvuutta Kiinasta tiettyjen kriittisten raakamineraalien ja teknologisten tuotteiden osalta.

Kiina ei ole osallistunut Venäjän vastaisiin pakotteisiin.

– Jos Kiina menee pakotelinjalle, niin sitten on linja selvästi muuttunut. Se olisi suurin muutos tässä. Mutta toistaiseksi sellaista ei ole ollut ilmassa, sanoo Vuori.

