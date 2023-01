Main ContentPlaceholder

Ulkomaat

Tässä on nyt tiettävästi maailman vanhin ihminen

Maria Branyas Moreralla on kolme lasta, joista yksi on kuollut. Lisäksi hänellä on 11 lastenlasta ja 11 lastenlastenlasta.

Maria Branyas Morera asuu hoivakodissa Espanjan Olotissa.